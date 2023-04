English French

L’opérateur NewSpace français Prométhée confie à Capgemini le développement de son centre de mission JAPETUS

Le centre de mission de la future constellation européenne dédiée à l’observation de la Terre assurera la gestion des demandes d’imagerie en temps réel, ainsi que l’optimisation de la planification des missions de la constellation

Paris, le 12 avril 2023 –Prométhée, l’opérateur NewSpace français de constellations de nanosatellites pour l’observation de la Terre, a missionné Capgemini pour le développement du centre de mission de sa première constellation européenne JAPETUS.

Soutenu par le CNES, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique dans le cadre du plan France Relance et par l’Union Européenne dans le cadre de NextGenerationEU, JAPETUS vise à offrir des données d’observation de la Terre aux acteurs de l’environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique, de la sécurité et de la défense. Grâce aux 20 nanosatellites de cette constellation, les zones à protéger seront observées toutes les 45 minutes (sous les latitudes européennes), soit une amélioration d'un facteur 10 du taux de revisite par rapport aux systèmes spatiaux traditionnels.

Les performances de JAPETUS aussi bien en termes de fréquence d’observation, de couverture globale automatique que d’hyperréactivité, combinées à des capacités d’Intelligence Artificielles embarquées intégrées à la plateforme de traitement de données au sol, permettront toute une palette de nouveaux services innovants destinés, par exemple, à la surveillance à haute fréquence de sites critiques, la protection des océans, la lutte contre la déforestation, ou encore la détection en temps réel d’activités anormales dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale.

Le centre de mission, une brique majeure au sein du système segment sol de JAPETUS

Prométhée a missionné Capgemini pour le développement de son centre de mission au sein d’un environnement cloud optimisé, ainsi que son intégration au sein du segment sol et la qualification de l’ensemble du système.

Le segment sol est l'ensemble des moyens et équipements au sol nécessaires à la réalisation d'une mission spatiale. Il couvre la définition de la mission pour la constellation JAPETUS ainsi que la collecte, le traitement et la diffusion des données acquises en orbite. Les nouvelles possibilités offertes par la constellation de nanosatellites permettent l’optimisation du plan de programmation des satellites afin d’offrir simplicité et réactivité accrues pour répondre aux besoins multiples des utilisateurs. Le centre de mission – en tant que composant pivot du segment sol de JAPETUS – assurera la gestion des demandes d’imagerie en temps réel, ainsi que l’optimisation de la planification des missions de la future constellation.

Opérationnelle dès la mise en service des premiers satellites, la solution développée par Capgemini sera industrielle et évolutive pour permettre d’intégrer avec agilité de nouveaux besoins clients et de renforcer l’efficacité opérationnelle des opérateurs.

Le centre de mission viendra s’interconnecter avec l’ensemble des autres composants, à savoir le centre de contrôle et de dynamique de vol, en s’appuyant sur la solution innovante du partenaire de Prométhée, Leanspace, une plateforme digitale offrant des services cloud spécifiques aux activités spatiales permettant de mettre en place rapidement les infrastructures du segment sol.

« Prométhée a retenu Capgemini, pour son expertise reconnue dans la réalisation de ce type de système auprès de grands industriels et organismes étatiques du spatial répondant parfaitement aux exigences de Prométhée » déclare Olivier Piepsz, président et co-fondateur de Prométhée.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec l’un des acteurs émergents parmi les plus prometteurs sur ce segment de marché que représente le NewSpace, et de partager notre expertise spatiale pour contribuer au succès d’une constellation nanosatellites d’observation de la Terre unique en termes de performances et de capacités, » déclare Denis Dallez, responsable de l’Industrie Spatiale chez Capgemini. « Nous partageons une vision commune de la donnée d’observation spatiale comme un outil d’information et de mesure inégalé sur des éléments liés au changement climatique jusqu’alors peu ou mal observés »

La première mise en orbite est prévue dès octobre 2023 pour le prototype ProtoMéthée-1, et à horizon 2025 pour le déploiement des 20 satellites de la future constellation JAPETUS.

À propos de Prométhée

Prométhée est l’opérateur français Newspace de constellation de nanosatellites d’observation de la terre. Notre objectif est de démocratiser l’utilisation de l’imagerie satellitaire pour un monde plus sûr et plus durable. Fondée en janvier 2020 par Olivier Piepsz et Giao-Minh Nguyen, Prométhée regroupe des experts reconnus dans le domaine du spatial, du digital et des services.

Le dérèglement climatique et l’augmentation de l’activité humaine ont un impact direct sur les écosystèmes et les populations. Il est essentiel de se munir de moyens pour observer, suivre et prédire ces évènements. Les constellations de nanosatellites sont aujourd’hui le seul moyen pour avoir un accès en quasi-temps réel à l’information à n’importe quel moment, n’importe où dans le monde.

Prométhée répond ainsi aux enjeux de gestion de crise et de développement durable en fournissant des services d’intelligence stratégique et d’intelligence environnementale.

Le champ d’application que propose Prométhée est pratiquement illimité, de la surveillance maritime, des infrastructures critiques ; en passant par la protection des écosystèmes, des ressources hydriques, de la faune et de la flore ; la lutte contre la déforestation, la pêche illégale ou encore la prévention face aux catastrophes naturelles.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 360 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros en 2022.

Get The Future You Want* | http://www.capgemini.com/

*Capgemini, le futur que vous voulez

