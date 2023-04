MARTS MÆNGDER: FRAGT PÅ LINJE MED FORVENTNINGERNE

English Danish

INVESTOR NEWS nr. 18 - 12. april 2023

Færge – fragt: De samlede mængder i marts 2023 var 12,0% lavere end i 2022. Mængderne var 6,1% lavere end i 2022 justeret for lukningen af Izmir-Tarragona-ruten og Channel. Sidstnævnte er påvirket af en nedgang i markedet og overkapacitet.



North Seas mængder var lavere end sidste år, primært på grund af færre mængder mellem Holland og Storbritannien efter en forventelig midlertidig nedgang i kontinentale grøntsags- og frugtmængder afledt af høje energipriser. Mediterraneans mængder var højere end sidste år justeret for lukningen af Izmir-Tarragona-ruten.

Channels mængder var lavere end sidste år på grund af en fortsat nedgang i markedet, en operatørs suspendering af sejladser i marts 2022 og en negativ påvirkning fra en tredje færgeoperatørs indtræden. Baltic Seas mængder var fortsat negativt påvirket af krigen i Ukraine.

For de sidste tolv måneder 2023-22 var der en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 6,0% til 40,8 mio. fra 43,4 mio. i 2022-21. Nedgangen var 2,5% justeret for lukningen af Izmir-Tarragona-ruten og Channel.

Færge - passager: Antallet af passagerer fortsatte med at vende tilbage og steg 76,2% til 235 tusinde svarende til 85% af mængderne i marts 2019, den seneste sammenlignelige måned før Covid-19. Antallet af biler svarede til 76% af mængderne i 2019.

For de sidste tolv måneder 2023-22 var det samlede antal passagerer 4,1 mio. sammenlignet med 1,1 mio. i 2022-21 og 5,1 mio. i 2019.





DFDS færgemængder Marts Sidste tolv måneder Fragt 2021 2022 2023 Ændr. 2021-20 2022-21 2023-22 Ændr. Lanemeter, '000 3.974 4.040 3.553 -12,0% 41.061 43.384 40.781 -6,0% Passager 2021 2022 2023 Ændr. 2021-20 2022-21 2023-22 Ændr. Passagerer, '000 20 134 235 76,2% 1.002 1.068 4.109 284,6%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk. DFDS’ færgeruter muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det samlede netværk. Mængder for april 2023 forventes offentliggjort 11. maj 2023 omkring kl. 07.30.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Communications +45 31 16 28 47





Om DFDS

DFDS leverer færge- og transport services i og omkring Europa og har en årlig omsætning på omkring DKK 27 mia.

For over 10.000 fragtkunder leverer vi høj pålidelighed via vores færge- og havneterminal services samt vores transport- og logistikløsninger.

For millioner af passagerer tilbyder vi sikker transport på korte færgeruter og ruter med overnatning.

Vi har 11.500 medarbejdere fordelt på skibe, terminaler, logistikcentre og kontorer i mere end 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.





Vedhæftet fil