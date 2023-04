English Swedish

Onsdagen den 26 april 2023, kl. 08:00, publiceras Bilias delårsrapport för första kvartalet 2023. Samma dag arrangerar Bilia press- och analytikermöte via Financial Hearings, där CEO Per Avander och CFO Kristina Franzén presenterar rapporten och svarar på frågor.

Presentationen börjar kl. 09:00. Om du önskar att delta via webcasten går du in på länk nedan. Via webcasten finns det möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.

Göteborg den 12 april 2023

Bilia AB (publ)

För information vänligen kontakta:

Carl Fredrik Ewetz, Investor Relations, 010-497 07 73, carl.fredrik.ewetz@bilia.se

Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se

Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se

Bilia är en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Vi erbjuder service och reparationer, drivmedel, biltvätt, hyrbilar, däck och fälg, fälgrenovering, biltillbehör, bilvård, lackering, glasbyten och bildemontering med mera. Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien samt en auktionssajt i Sverige.

Bilias Serviceaffär omfattar ett väl utvecklat sortiment av tjänster och servicekoncept som utvecklas kontinuerligt för att förenkla bilägandet för kunderna. Bilia erbjuder tillbehör och reservdelar, originalservice och reparationer, däckhotell, fälgrenovering, bilglasreparationer och andra verkstadstjänster, butiksförsäljning och e-handel.

Bilias Bilaffär omfattar försäljning av nya och begagnade person-, transport- och lastbilar samt tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring. Bilia säljer personbilar av märkena Volvo, BMW, Mini, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Nissan, Jaguar, Land Rover, XPENG, ORA, Renault, Dacia och Alpine samt transportbilar av märkena Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan och Renault och lastbilar av märket Mercedes-Benz.

Bilias Drivmedelsaffär omfattar försäljning av drivmedel och biltvätt i Sverige.





