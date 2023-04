2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Segmendid (EURm) Q1/23 Q1/22 yoy Supermarketid 147,2 139,5 5,5% Kaubamajad 24,7 21,7 14,1% Autokaubandus 41,7 34,0 22,7% Turvasegment 2,9 2,3 25,6% Kinnisvarad 1,6 1,5 6,0% Müügitulud kokku 218,1 198,9 9,6% Supermarketid 1,7 2,3 -26,0% Kaubamajad -0,8 -1,7 -54,3% Autokaubandus 3,0 2,1 42,1% Turvasegment 0,1 0,0 - Kinnisvarad 2,5 2,6 -6,3% IFRS 16 -0,5 -0,4 20,8% Maksueelne kasum kokku 5,9 4,9 20,5%





Grupi 2023. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 218,1 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aasta I kvartaliga oli kasv 9,6%. Aruandeperioodi puhaskasumiks kujunes 0,6 miljonit eurot, mis võrreldes 2022. aasta esimese kvartaliga suurenes 43,2%, sealhulgas arvestati tulumaksu 5,3 miljonit eurot (2022. aastal 4,5 miljonit eurot). Maksueelne kasum oli 5,9 miljonit eurot ja see kasvas võrreldes aasta varasema võrreldava tulemusega 1,0 miljonit eurot.

2023. aasta esimese kvartali keerulistes majandusoludes suutis Grupp kasvatada müügitulu kõigis te-gevussegmentides ehkki toodete müügihinna kallinemisega on kaasnenud tarbimismahu langus. Samuti kasvas Grupi kogukasum. Kasumit parandasid kaubamajade segment ja turvasegment ning vaatamata endiselt heitlikele autotarnetele ka autosegment. Maksueelses kasumis jäi eelneva aasta võrreldavale kasumile alla supermarketite segment, mida survestasid kasvanud energiahinnad. Napilt jäi maksueel-ses kasumis aasta varasemale alla kinnisvarasegment, mis oli mõjutatud intressitõusudest. Suure hin-nakasvu mõjul on töötajate ootused palkade tõusule kõrged. Grupi tööjõukulud kasvasid 2023. aasta esimeses kvartalis 15,7%, samal ajal kasvas töötajate arv 0,8%.

Aruandekvartalis renoveeris supermarketite segment Tartus Ringtee Selveri ning alustas märtsis seg-mendi suurima kaupluse, Järve Selveri, suuremahuliste renoveerimistöödega, mis on kavas lõpetada mais. Käesoleval aastal on supermarketite segmendil plaanis renoveerida lisaks veel üks kauplus Tallin-na kesklinnas ning avada uus hüpermarket linna tuiksoonel Tallinna ringtee ääres. Supermarketite seg-mendi omamärgitoode Selveri Köök jätkas oma supiportfelli laiendamist, uusi tooteid lisandus ka pagari-toodete kategooriasse. Uudisena lisandus Hea Päeva Alguse hommikusöögisarja taimse joogiga valmis-tatud kaerahelbepuder. Kaubamajade segmendis renoveeriti uuele kontseptsioonile Ülemiste I.L.U. kauplus, sealjuures suurendati müügipinda ligi poole võrra 460 ruutmeetrile. Uuendusena avati Ülemis-te I.L.U. kaupluses eraldi sissepääsuga NYX make-up shop-in shop. Kinnisvara segmendis jätkus Viimsi Keskuse katusele päikesepargi rajamine, mille valmimine on kavandatud sel kevadel. Jaanuaris suleti Saaremaal ootustele mittevastanud WOW Selver.

Supermarketite segment

Supermarketite ärisegmendi 2023. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 147,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 5,5%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2023. aasta I kvartalis 0,42 tuhat eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 7,0%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile 0,43 tuhat eurot, kasvades võrrelduna baasperioodiga samuti 7,0%. Selveritest sooritati 2023. aasta I kvartalis 9,5 miljonit ostu, mida võrdluses eelmise aastaga on 4,4% rohkem.

Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli I kvartalis 1,7 miljonit eurot, mis on eelmise aasta tulemist 0,6 miljonit eurot vähem. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskasum oli 0,5 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemusest 0,4 miljoni euro võrra suurem. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult – käesoleval aastal oli dividendide tulumaks 1,0 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast.

2023. aasta I kvartali majandustulemusi mõjutab Tallinnas, Priisle ja Tabasalu Selver supermarketite avamisest lisandunud käive ning ära jäänud käive seoses Saaremaal WOW Selveri sulgemisega jaanuaris. Samuti Tartus Ringtee Selveri ajutine sulgemine ja renoveerimine ning märtsis Selveri suurima kaupluse - Järve Selveri müügitegevuse peatamine seoses renoveerimistöödega. Supermarketite segmendi käibetulemused on jätkuvalt mõjutatud kiirenenud inflatsioonist. Toidukaupade ligi 26%line kallinemine on muutnud klientide ostuharjumusi ja hoiab kaupade mahulist müüki alla eelmise aasta taseme. Energiakandjate hinnad on stabiliseerunud, kuid vaatamata kokkuhoiuvõimaluste rakendamisele on kulutused energiale kolmandiku võrra suuremad aasta varasemast. Kõrged energiahinnad ning toorainehindade tõus on tõstnud pea kõikide kulutuste hindu ning hinnatõusud, vaatamata kokkuhoiuvõimaluste otsimisele ja rakendamisele, avaldavad märkimisväärset mõju majandustulemusele. Tööjõukulude kasv on olnud supermarketite segmendis 14%, ületades müügitulu kasvu. Vastukaaluks on jätkuvalt otsitud võimalusi suurendada tööprotsesside efektiivsust, vähendada töötunde ning seeläbi suurendada töötajate tasusid.

E-kaubanduse Liidu poolt korraldatud rahvaküsitlusel teenis e-Selver kaks tunnustust: parima e-poe tiitli toidu e-poodide kategoorias ja rahva lemmiku e-poe tiitli üldarvestuses.

Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida lisaks Ringtee ja Järve Selverile veel ühe kaupluse ning avada vähemalt ühe uue kaupluse. I kvartalis alustasid 14 Selveri kauplust PPA poolt väljastatud isikut tõendavate dokumentide välja andmist. II kvartali lõpuks on plaan dokumentide väljastamisse juurde lülitada veel 27 Selveri kauplust.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2023. aasta esimese 3 kuu müügitulu oli 24,7 miljonit eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi müüke 14,1%. Kaubamajade segmendi 2023. aasta esimese kvartali maksueelne kahjum oli 0,8 miljonit eurot. Maksueelne kahjum vähenes 0,9 miljoni euro võrra.

Kaubamaja müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli esimesel 3 kuul 0,31 tuhat eurot kuus, mis on 20,9% kõrgem, kui eelmise aasta samal perioodil. Kui eelmisel aastal 24. veebruaril alanud Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas mõjutas esimese kvartali teise poole müüke, siis sel aastal oli kevadhooaja kampaania alguses klientide huvi suur ja külastatavus poodides eelmise aastaga võrreldes tunduvalt kõrgem. Lisaks kasvas klientide arv nii kodumaiste klientide kui ka turistide osas. Talvehooaja kaupade allahindlust mõjutas keskmisest soojem talv, mistõttu olid sel aastal küll allahindlusprotsendid suuremad, aga kasvanud müügimahud kompenseerisid madalama marginaali ja mõjutasid tulemust positiivselt. Kevadehooaeg algas väga edukalt ning mitmed uued lisandunud kaubamärgid nii moemaailmades kui ka kodudisainis pakkusid klientidele huvi. Ilu Aeg oli järjekordselt läbi aegade suurimate müüginumbritega.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2023. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,7 miljonit eurot, mis 2022. aasta sama perioodiga võrreldes kasvas 25,8%. Esimeses kvartalis oli kasum 0,04 miljonit eurot, mis 2022. aasta võrreldava perioodi kahjumiga võrreldes paranes 0,06 mil-joni euro võrra. Esimese kvartali olulisemaks sündmuseks oli Ülemiste I.L.U. kaupluse renoveerimine uuele kontseptsioonile, sealjuures suurenes poe müügipind 48,8% ehk 460 ruutmeetrile, sealjuures avati eraldi sissepääsuga NYX make-up shop-in shop. Vaatamata üle kuu aja kestnud ärikatkestusele Ülemiste kaupluses oli tänu eelmisel aastal toimunud kontseptsiooniuuendustele ning edukatele kam-paaniatele kogu keti müügitulemus positiivne. Märtsis alustati keskkonnateadlikkuse tõstmise piloot-kampaaniaga „Ilupakend annab boonust“, kus julgustatakse kliente poodi tagastama tühja ilutaarat premeerides neid Partnerkaardi boonuspunktidega. Kampaania saab teoks koostöös plastik- ja klaaspa-kendite ümbertöötlemisega tegelevate ettevõtetega Neular ning Gravels.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2023. aasta esimese kvartali müügitulu oli 41,7 miljonit eurot. Müügitulu kasvas võrreldes eelmise aastaga 22,7%. Segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli esimeses kvartalis 3,0 miljonit eurot, mis on eelmise aasta tulemist 0,9 miljonit eurot enam.

Aasta esimesel kolmel kuul müüdi kokku 1 461uut sõiduautot, mis on 14,4% mullusest enam. Vaatamata sellele, et uute autode tarned on endiselt heitlikud, õnnestus autosegmendil saavutada suurepärane müügitulemus. Viimaste aastate probleemid autode saadavusega on aidanud hoida kõrgemat müügimarginaali. Grupi autosegmendis kasvas esimeses kvartalis kasutatud autode müügimaht ligi kolmandiku. Kliendid on hakanud järjest enam väärtustama keskkonnasäästlikumaid autosid, mistõttu on kasvanud klientide huvi elektriautode vastu. Elektriautode pakkumine ei ole Baltikumis kahjuks veel nõudlusele järgi jõudnud.

Turvasegment

Turvasegmendi 2023. aasta I kvartali kontserniväline müügitulu oli 2,9 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25,6%. Segmendi I kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 0,1 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli see 0,05 miljonit eurot parem.

Kõigi ärivaldkondade käibed olid I kvartalis kasvus ja paranes ka kasumlikkus. Lisandus mitmeid olulisi kliente ja teenuste portfell suurenes. Uue teenusena alustasime koostöös Koduandur OÜ-ga sotsiaalvalve teenuse pakkumist Tallinna linna eakatele. Erinevad sisendhinnad on kasvanud ja surve kuludele tugev, aga ettevõte on suutnud läbi efektiivse tegevuse ja mahtude kasvu sellega edukalt toime tulla.

Veebruaris omandas turvasegment turvasüsteemide hulgimüügi ettevõtte AS Walde, mis loob võimalusi tuua turule uusi tooteid ja arendada turvasüsteemide hulgimüügi tegevust.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2023. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 1,6 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta I kvartaliga võrreldes 6,0%. Segmendi I kvartali maksueelne kasum oli 2,5 miljonit eurot. Kasum vähenes võrdlusperioodil 6,3%.

Segmendi müügitulu kasvu taga on suurel määral koroonapiirangute järgselt elavnenud äripindade üüriturg. Uusi üürnike on lisandunud nii Tallinna Kaubamaja Galerii kui ka Tartu Kaubamaja keskuse üüripindadele. Lõppenud aastal anti üürile Lätis, Kuldigas asuv ärihoone. Aasta lõpus majanduspilti iseloomustanud ettevaatlikkus, mis peegeldus ka keskuste külastatavuses, on aasta algusest alates pöördunud taas kasvule ja liigub tõusujoones. Kinnisvara segmenti on koondunud suurem osa Grupi laenuportfellist. Euroopa Keskpanga poolt rahapoliitika karmistamiseks mõeldud euroala intressimäärade tõusust tingitud laenuraha kallinemine tõi segmendi jaoks kaasa kasumi mõningase languse. Intressikulu on aastataguse võrdlusbaasiga võrreldes mitmekordistunud.

Möödunud aasta lõpus alustati Viimsi Keskuse katusele päikesepargi rajamist. Pargi valmimine on kavandatud kevadel. See on järjekorras juba teine hoone, mille katusele on paigaldatud energia tootmisjaam. Toodetud elektrienergiat kasutatakse valdavalt hoone omatarbeks. Maikuus on planeeritud avada vastvalminud autopesula Peetri Selveri vahetus läheduses, mida hakkab opereerima grupiväline osapool. Jätkuvalt pööratakse suurt tähelepanu hoonete energiatõhususe parendamisele.

LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

31.03.2023 31.12.2022 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 31 017 22 436 Nõuded ja ettemaksed 21 641 27 200 Varud 90 758 89 194 Käibevara kokku 143 416 138 830 Põhivara Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 292 299 Sidusettevõtjad 1 791 1 722 Kinnisvarainvesteeringud 63 635 63 623 Materiaalne põhivara 421 760 420 600 Immateriaalne põhivara 22 069 21 723 Põhivara kokku 509 547 507 967 VARAD KOKKU 652 963 646 797 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 94 715 97 107 Võlad ja ettemaksed 128 693 111 449 Lühiajalised kohustused kokku 223 408 208 556 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 209 165 190 825 Edasilükkunud tulumaksukohustus 5 299 5 299 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 528 458 Pikaajalised kohustused kokku 214 992 196 582 KOHUSTUSED KOKKU 438 400 405 138 Omakapital Aktsiakapital 16 292 16 292 Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603 Ümberhindluse reserv 106 362 106 981 Jaotamata kasum 89 306 115 783 OMAKAPITAL KOKKU 214 563 241 659 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 652 963 646 797





LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

3 kuud 2023 3 kuud 2022 Müügitulu 218 083 198 923 Muud äritulud 332 327 Müüdud kaupade kulu -158 573 -146 313 Teenuste kulud -15 895 -14 637 Tööjõukulud -25 852 -22 347 Põhivara kulum ja väärtuse langus -10 066 -9 642 Muud ärikulud -393 -313 Ärikasum 7 636 5 998 Finantstulud 1 1 Finantskulud -1 806 -1 159 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 69 58 Kasum enne tulumaksustamist 5 900 4 898 Tulumaks -5 300 -4 479 Aruandeperioodi puhaskasum 600 419 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Aruandeperioodi muu koondkasum kokku 0 0 ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM 600 419 Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,01 0,01

