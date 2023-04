JLT Mobile Computers AB (publ) släpper årsredovisning för verksamhetsåret 2022

Swedish English

Växjö, Sverige, 13:e april 2023 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, släpper idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2022.



Trots att året som gått till stor del präglades av de utmaningar som följde av den globala komponentbristen gör JLT ännu ett rekordår, detta tack vare proaktivt och ihärdigt arbete med att säkerställa komponenttillförseln och en beundransvärd insats av personalen. Omsättningen ökade med 23% jämfört med föregående år och slutade på 167 MSEK, vilket är högsta omsättningen hittills i JLT:s historia. Dessutom följer en mycket stark orderstock på 53 MSEK (54) med in i det nya året.

”Den globala komponentbristen har medfört flera utmaningar under året. Högsta prioritet igenom krisen har hela tiden varit att upprätthålla leveransförmågan till våra kunder på bästa sätt, och vi upplever att vi med denna strategi har tagit marknadsandelar. Tack vare åtgärder som ökat komponentlager och konstruktionsanpassningar på våra produkter har vi på det stora hela lyckats hålla våra löften till kunderna och levererat med minimala förseningar,” kommenterar Per Holmberg, VD.

Andra stora nyheter under året är lanseringen av JLT Insights™, en innovativ mjukvara som möjliggör effektivisering av kunders lagerverksamhet, samt satsningen på att utveckla positionen på den betydelsefulla franska marknaden genom förvärvet av säljpartnern ID Work i Frankrike och etableringen av det helägda dotterbolaget JLT France.

Periodens resultat i korthet

Orderingång 165,7 MSEK (173,5)

Nettoomsättning 167,2 MSEK (136,2)

Rörelseresultat 6,3 MSEK (9,5)

Resultat efter skatt 5,3 MSEK (7,3)

Utdelning 0,20 SEK (0,27)





Årsredovisningen i sin helhet finns bifogad detta pressmeddelande samt publicerad på JLT:s hemsida, jltmobile.com. Tryckta exemplar kan beställas via e-post till investor@jltmobile.com, per telefon på nummer +46 470 53 03 00, eller via post till följande adress:

JLT Mobile Computers AB (publ) Isbjörnsvägen 3 352 45 Växjö

Ytterligare finansiell information hittas på JLT:s investerarsidor.





Förfrågningar JLT Mobile Computers Group Per Holmberg, VD George Oguz, CFO Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +46 73 410 7971 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com george.oguz@jltmobile.com

www.jltmobile.com



Presskontakt



Certified Adviser PRismaPR, Monika Cunnington Eminova Fondkommission AB Tel.: +44 20 8133 6148 Tel.: +46 08 684 211 10 monika@prismapr.com adviser@eminova.se www.prismapr.com www.eminova.se

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. Över 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök www.jltmobile.com.

Bilaga