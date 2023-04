2023-04-13

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag

Aktieägarna i Arcoma Aktiebolag, org. nr 556410-8198, kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler på Annavägen 1 i Växjö onsdagen den 17 maj 2023 kl. 13:00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 maj 2023;

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 11 maj 2023 skriftligen till Arcoma Aktiebolag, Att. Koncernledning, Annavägen 1, 352 46 Växjö. Anmälan kan också göras per telefon 0470-70 69 13 eller per e-post till ir@arcoma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast torsdagen den 11 maj 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman.



Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.arcoma.se) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.



Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut:

(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

13. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i huvudsak

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen som bestått av Bengt Julander, utsedd av Linc AB, Sören Lemonius, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S, Henrik Söderberg, utsedd av Priego AB och Lars Kvarnhem (valberedningens tillika styrelsens ordförande), föreslår att Lars Kvarnhem väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 (b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för 2022 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode om sammantaget 600 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) ska utgå, att fördelas med 400 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) till styrelseordföranden och 100 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) vardera till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.



Valberedningen föreslår att en auktoriserad revisor, utan suppleanter, utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor samt eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Lars Kvarnhem, Mats Thorén och Jan Wahlström som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lars Kvarnhem.

Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.arcoma.se/investors).

Valberedningen föreslår vidare att Torbjörn Carlsnäs omväljs som revisor.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst uppgå till 1 305 206 aktier, vilket motsvarar cirka 10 procent av samtliga aktier i bolaget per dagen för kallelsen. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkten 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständiga förslag och övriga handlingar inför årsstämman, framläggs genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor på adress Arcoma Aktiebolag, Annavägen 1, 352 46 Växjö och på bolagets hemsida (www.arcoma.se) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till

13 185 560 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Växjö i april 2023

Arcoma Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se, 0766-66 54 88

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 13 april 2023 kl. 14.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/



