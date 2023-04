La Conférence sur l’excellence en agriculture de Gestion agricole du Canada se déroulera à Guelph, en Ontario !

English French

OTTAWA, 13 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’événement phare de Gestion agricole du Canada, soit la Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx), aura lieu cette année du 21 au 23 novembre 2023 dans le carrefour de l’agriculture de l’est du Canada : Guelph, en Ontario. L’AgEx est la seule conférence au Canada consacrée au rassemblement de leaders d’opinion et de passionnés de la gestion agricole avides d’idées nouvelles et d’occasions de faire fleurir leurs entreprises. La Conférence est axée sur le développement du sens des affaires chez les agriculteurs canadiens.



« Nous accueillons tout le monde, qu’il s’agisse d’agriculteurs, de conseillers et d’universitaires de même que des représentants d’organisations diverses, du secteur privé et des gouvernements de l’ensemble du Canada et du monde entier », déclare Denise Robertson, coordinatrice de la Conférence. « Les participants auront l’occasion d’échanger des connaissances et de découvrir de nouvelles idées auprès d’experts de premier plan, le tout afin d’aider les agriculteurs canadiens à réussir grâce à l’excellence en matière de gestion agricole! »

Le thème de la Conférence de cette année, Saisir l’occasion, amène à examiner les pressions sociales, économiques et environnementales auxquelles sont confrontés les agriculteurs et à voir comment on peut transformer les risques en occasions. Apprenez à nourrir votre esprit d’entreprise et à accroître votre capacité à diriger pour favoriser l’excellence en matière de gestion agricole.

La Conférence sur l’excellence en agriculture comprend de multiples discours liminaires, ateliers simultanés, discussions en groupe et occasions de réseautage avec les leaders d’opinion sur la gestion d’entreprise dans le secteur de l’agriculture du Canada, en plus de la foire nationale de ressources d’affaires pour les entreprises agricoles et de notre banquet annuel de célébration. Une visite spéciale de l’exploitation agricole est également prévue avant la Conférence; les détails à cet égard seront communiqués sous peu.

Veuillez noter que la conférence sur l'excellence agricole se tiendra en personne en anglais seulement, mais les présentations seront disponibles en français avec sous-titres après la conférence.

Pour consulter notre programme complet et vous inscrire à l’AgEx 2023, rendez-vous sur le site AgExcellenceConference.ca.

À propos de Gestion agricole du Canada

Chef de file national en matière d’activités de gestion d’entreprise agricole, Gestion agricole du Canada est le seul organisme qui se consacre exclusivement à l’élaboration et à la distribution d’information, de ressources et d’outils spécialisés en gestion d’entreprise, le tout pour placer les agriculteurs canadiens sur la voie du succès. Gestion agricole du Canada peut réaliser ses activités et programmes grâce au soutien de généreux commanditaires et partenaires, notamment le gouvernement, le secteur privé, le secteur sans but lucratif et le milieu universitaire.

