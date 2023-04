Fleury Michon : Résultats annuels 2022

FLEURY MICHON

RESULTATS 2022 : Dans un contexte de crise inédit, Fleury Michon démontre sa résilience et poursuit le déploiement de sa stratégie.

Fleury Michon affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 12,6%, portée par les gains de parts de marché, les hausses de prix nécessaires pour compenser l’explosion du coût de tous les intrants, et la reprise significative des activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas en entreprises. La marge opérationnelle courante est stable par rapport à 2021, à hauteur de 2%. Cette stabilité a été obtenue malgré un choc inflationniste sans précédent grâce à une combinaison de hausses de prix et de gestion serrée de tous les postes de charges, effectuée sans remettre en cause notre stratégie.

Pouzauges, le jeudi 13 avril 2023, à 18 heures

Le chiffre d’affaires progresse de +12,6% (+13,3% à périmètre* et taux de change constants).

Les activités GMS affichent une croissance de +7,4%. Cette croissance est principalement liée à une augmentation des prix sur le second semestre 2022, nécessaire pour compenser le choc inflationniste rencontré à partir de mars 2022. L’entreprise gagne des parts de marché sur tous ses principaux marchés. En particulier, les ventes de charcuterie restent stables en volume. Les ventes en Traiteur continuent d’afficher une croissance significative, portée par le succès des plats cuisinés en barquettes bois.

Les marchés du catering aérien et de livraison de plateaux-repas en entreprises affichent une forte progression après deux exercices très ralentis par les effets de la crise de la Covid-19. A fin 2022, l’activité de catering aérien affiche une reprise encourageante, sans pour autant être revenue au niveau d’avant crise Covid-19. L’activité de livraison de plateaux repas en entreprises profite du retour progressif des moments conviviaux.

Le taux de marge opérationnelle courante reste quasiment stable, à 1,9% en 2022, contre 2,0% en 2021. Malgré un choc inflationniste sans précédent à partir de mars 2022, la rentabilité a été préservée sur l’ensemble de l’année grâce à une gestion serrée des prix de vente et de l’ensemble des postes de charges.

Confiant dans sa stratégie, Fleury Michon a maintenu ses investissements industriels. Certains approvisionnements stratégiques ont été augmentés afin d’assurer un très bon taux de service auprès de nos partenaires distributeurs. En conséquence, le free cash-flow*** est négatif à -12,8 M€.

Fleury Michon continue d’intégrer pleinement les 5 axes de sa politique RSE au sein de sa stratégie. Depuis début 2022, la rémunération variable des cadres sur la partie « groupe » est ainsi indexée à hauteur de 20% à la réalisation d’objectifs extra-financiers.

794,8 M€ : CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 2022

1,9 % : MARGE OPERATIONNELLE COURANTE 2022

2,4 M€ : RESULTAT NET 2022

Eléments du compte de résultat



IFRS (M€)** 2021 2022 Chiffre d’affaires 705,6 794,8 Résultat Opérationnel Courant 14,4 15,0 Marge opérationnelle courante 2,0% 1,9% Résultat Opérationnel 10,1 8,9 Marge opérationnelle 1,4% 1,1% Résultat financier -3,2 -3,5 Impôt -3,5 -1,3 Quote-part mise en équivalence 3,9 1,4 Résultat Net des activités cédées -3,4 -3,1 Résultat net consolidé 4,0 2,4 Marge nette 0,6% 0,3%

* La société Proconi (détenue à 100%) a été cédée le 29 décembre 2021. Elle contribuait à hauteur de 5,6 M€ de chiffre d’affaires en 2021.

** Les comptes consolidés 2022 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 13 avril 2023. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’élaboration.

*** Free cash-flow : flux de l’activité après investissements corporels et incorporels

CHIFFRE D’AFFAIRES 2022 (794,8 M€ ; +12,6% PAR RAPPORT À 2021)

Le Pôle GMS France regroupe principalement les ventes des 3 familles de produits : la charcuterie, les plats préparés individuels et les produits de la mer (dont surimi).

Fleury Michon avait repositionné en 2021 sa gamme de jambons selon 3 segments : classique, charcutier et engagé. Sur un marché en décroissance en 2022, cette stratégie a permis de gagner des parts de marché avec notamment le succès de la gamme Simplement Bon. Les ventes de charcuterie affichent une croissance associée à des hausses tarifaires.

Les ventes de plats préparés individuels continuent de progresser sur un marché en forte croissance en 2022. Elles sont portées par le succès des plats en barquettes bois.

Les ventes de surimi sont stables, malgré une décroissance des volumes sur le marché. Le chiffre d’affaires se maintient, tiré par la valorisation des produits à travers nos récentes innovations.

L’activité de la société Paso, spécialisée dans les produits apéritifs (préfous, mini-burgers, etc.) continue d’afficher une forte croissance de ses ventes en 2022, après un exercice 2021 qui avait profité de la reprise des moments conviviaux post-Covid.

Le Pôle International présente une hausse de +67,5% en comparaison avec l’exercice 2021 (+84,7% à périmètre et taux de change constants). L’activité catering aérien qui contribue très majoritairement à ce pôle, avec les sociétés Fleury Michon Amérique et Marfo, a affiché une forte progression en lien avec la reprise des vols de transport de passagers. En 2022, l’activité au départ Europe est restée encore limitée compte tenu de la situation géopolitique en Ukraine qui allonge les distances de vols vers l’Asie et de la politique « zéro Covid » appliquée en Chine.

Le Pôle Ventes avec Services affiche une croissance de +58,1% en 2022. Celle-ci s’explique principalement par les activités de livraison de plateaux repas en région parisienne et de catering aérien au départ de la France, qui voient leur chiffre d’affaires doubler en 2022.

Chiffre d'affaires par Pôle en M€



Exercices 2021 2022 Var 22/21



en % Pôle GMS[1] France 632,9 679,6 7,4% Pôle International [2] 46,0 77,1 67,5% Pôle Ventes avec Services [3] 19,3 30,5 58,1% Pôle Activités annexes [4] 7,3 7,6 3,6% Total 705,6 794,8 12,6%





[1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces [2] Chiffre d’affaires à taux de change courant [3] Le Pôle Ventes avec Services regroupe les activités Room Saveurs, Catering départ France, Santé, RHD. [4] Le Pôle Activités annexes regroupe des activités non stratégiques.

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (15,0 M€ ; 1,9% DU CA)

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 15,0 M€, soit 1,9% du chiffre d’affaires, stable par rapport à celui enregistré en 2021. Malgré un contexte très inflationniste, la marge opérationnelle courante a pu être préservée. Elle bénéficie des nécessaires hausses tarifaires opérées sur l’activité GMS France à partir de juillet 2022, des économies temporaires réalisées sur les investissements publi-promotionnels en soutien à la marque, et de la reprise progressive des activités catering et livraisons de plateaux repas.

RESULTAT OPERATIONNEL (8,9 M€ ; 1,1% DU CA)

Le Résultat Opérationnel intègre pour principaux éléments non récurrents une charge de -2,8 M€ liée à une provision pour risques douanes, rattachée à la société Fleury Michon Amérique, en cours d’évaluation auprès des autorités compétentes locales. Également, Fleury Michon enregistre une dépréciation de la survaleur de son activité de livraison de plateaux repas en entreprises, pour -1,9 M€, en lien avec une reprise plus progressive que prévue.

QUOTE-PART DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE (1,4 M€)

La quote-part des sociétés mises en équivalence correspond principalement à l’impact des sociétés Platos Tradicionales (Espagne, détenue à 50%) et Frais Emincés (France, détenue à 50%).

Dans un contexte très inflationniste en Espagne, Platos Tradicionales a réussi à conserver un volume d’activité stable tout en augmentant significativement ses tarifs afin de compenser les très fortes hausses de coûts de production.

En revanche, la société Frais Emincés affiche des pertes sur l’exercice, malgré une progression de son chiffre d’affaires de plus de 50%. La récente mise en service de sa nouvelle usine et de capacités additionnelles importantes ne lui permet pas d’afficher une rentabilité positive en 2022 et impacte négativement le résultat de Fleury Michon. Avec un business plan en décalage important par rapport à l’attendu, la survaleur incluse dans la valeur des titres a aussi été intégralement dépréciée.

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS CÉDÉES (-3,1 M€)

Comme annoncé en octobre 2022, Fleury Michon a initié un projet de cession de la société Charcuteries Cuisinées de Plélan. Ce projet vise à trouver de nouveaux volumes dans un contexte de forte diminution des activités de fabrication de produits finis sur ce site et d’importantes hausses des coûts de production, sans perspectives permettant de redresser la situation économique de la société. Au vu de l’absence de repreneur confirmé, Fleury Michon a annoncé le 20 février 2023 un Plan de Sauvegarde de l’Emploi pour raisons économiques. La procédure d’information et de consultation du CSE est en cours pour déterminer les mesures les plus adaptées afin d’accompagner tous les collaborateurs vers un retour à l’emploi en interne ou en externe le plus rapidement possible. Dans ce contexte, une dépréciation des actifs industriels a été enregistrée sur l’exercice.

RESULTAT NET (2,4 M€ ; 0,3% DU CA)

Le Résultat Net s’élève à 2,4 M€ en 2022 contre 4,0 M€ en 2021. Ce résultat inclut les charges et produits financiers pour -3,5 M€, principalement dus au coût de l’endettement ainsi que la charge d’impôts pour -1,3 M€, directement liée aux bénéfices des activités en France.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 27 juin 2023 le versement d’un dividende de 1,20 euro par action, stable par rapport à 2022.

STRUCTURE BILANTIELLE

Le flux de trésorerie généré par l’activité est de +12,2 M€ en 2022. Le free cash-flow est en revanche négatif de -12,8 M€. Ce flux a été impacté par une importante hausse du besoin en fonds de roulement, provoquée à la fois par l’augmentation des prix des matières et par le choix de sécuriser en stock certaines matières stratégiques pour assurer à nos partenaires distributeurs le meilleur taux de service malgré la volatilité constatée sur l’année. La reprise accélérée des activités de catering aérien a aussi entrainé une augmentation des stocks.

En 2022, le flux lié aux opérations de financement représente un décaissement net de -35,6 M€. La variation de trésorerie sur l’exercice s’élève donc au total à -46,1 M€.

PERSPECTIVES 2023

L’année 2023 devrait être à nouveau marquée par une conjoncture volatile et très probablement inflationniste.

Dans ce contexte, Fleury Michon gardera le cap pour continuer à investir dans l’innovation et dans ses actifs principaux et notamment ses outils industriels et ses marques. Après une forte reprise en 2022, les activités très négativement impactées par la crise de la Covid-19 depuis 2020 devraient poursuivre leur croissance. Les coûts de production devraient rester encore très élevés et continueront à nécessiter une gestion serrée des prix de vente ainsi que de l’ensemble des postes de charges.

Au vu des incertitudes multiples, aucune prévision chiffrée ne peut être fournie à date.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

27 avril 2023 après bourse : Rapport annuel 2022

Contact communauté financière :

Philippe Teisseire, Directeur administratif & financier

infos.finances@fleurymichon.fr

Contact média :

Pauline Carde - Pauline.carde@maarc.fr – 06.32.03.22.55.

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. Les 3 500 collaborateurs du Groupe sont rassemblés autour du projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ».

L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg ALFLE:FP) est cotée sur Euronext Growth Paris, et est éligible PEA PME.

