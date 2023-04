RIBER: Résultats annuels 2022 positifs

French English

Résultats annuels 2022 positifs

Activité impacté e par les difficultés d’approvisionnement de composants électroniques

Résultat opérationnel courant stable à 1,3 M€

R ésultat net positif de 0 , 2 M€

Objectifs 2023 : chiffre d’affaires d’environ 40 M€ et amélioration de la rentabilité

Distribution proposée de 0,05 € par action au titre de l’exercice 2022

Nomination de Christian Dupont à la présidence du Directoire

Bezons, le 14 avril 2023 – 08h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce ses résultats annuels 2022.

(en M€ - au 31 décembre) 2022 2021 Évolution Chiffre d’affaires 27,8 31,2 - 3,4 M€ CA Systèmes MBE 14,8 17,4 - 2,6 M€ CA Services et accessoires 13,0 13,8 - 0,8 M€ Marge brute

en % CA 9,8

35,2% 11,1

35,4 % - 1,3 M€ Résultat opérationnel courant

en % CA 1,3

4,7 % 1,3

4,1 % - 0,0 M€ Résultat opérationnel

en % CA 0,0

0,0 % 1,3

4,1 % - 1,3 M€ Résultat courant avant impôt

en % CA 0,4

1,5 % 1,7

5,5 % - 1,3 M€ Résultat net

en % CA 0,2

0,6 % 1,5

4,7 % - 1,3 M€



Faits marquants

Au cours de l’exercice 2022, RIBER a enregistré une forte dynamique commerciale, comme en témoignent les nombreuses prises de commandes enregistrées avec notamment 14 systèmes commandés et une option pour 4 systèmes supplémentaires. Néanmoins, les difficultés d’approvisionnement en composants électroniques ont entraîné le report en 2023 de la livraison de 2 systèmes de recherche, représentant un montant de 2,9 M€, malgré les efforts de la Société pour diversifier sa capacité de sourcing.

Par ailleurs, RIBER a arrêté la commercialisation d’une gamme d‘évaporateurs pour le marché OLED.

Chiffre d’affaires

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 s’établit à 27,8 M€, en retrait de -11 % par rapport à celui de l’exercice 2021. Les ventes de systèmes MBE sont en retrait de -15 % et atteignent 14,8 M€ pour 6 machines livrées contre 8 en 2021. Les ventes de services et accessoires sont en retrait de -6 % par rapport à une base de comparaison élevée, et s’établissent à 13,0 M€, soit 46,8 % du chiffre d’affaires 2022.

Résultats

La marge brute s’établit à 9,8 M€, soit 35,2 % du chiffre d’affaires, stable par rapport à 2021 (35,4 %).

Les charges d’exploitation sont stables (9,8 M€). L’effort de R&D s’élève à 3,2 M€ et représente 12 % du chiffre d’affaires, soit un niveau stable par rapport à 2021. Les charges commerciales sont en hausse (+18 % en lien avec la progression des prises de commandes) et les charges administratives sont globalement stables.

Le résultat opérationnel courant s’établit à 1,3 M€, comparable à celui de 2021.

Le résultat opérationnel ressort à l’équilibre, contre un bénéfice de 1,3 M€ en 2021. Il est impacté par des charges non courantes à hauteur de 1,3 M€ notamment en raison de la décision d’arrêter la ligne de produit évaporateurs OLED qui a entrainé la dépréciation de stocks.

Le résultat net s’établit à 0,2 M€, contre 1,5 M€ en 2021. Il intègre en 2022 un résultat financier de + 0,4 M€ lié principalement à la réévaluation en euro des créances libellées en dollar US et en Yuan.

Trésorerie et bilan

La trésorerie à fin 2022 est positive de 6,1 M€, en hausse de +0,2 M€ par rapport à fin 2021. Cette évolution résulte d’une bonne tenue de la capacité d’autofinancement et de l’amélioration du besoin en fonds de roulement de l’entreprise.

L’endettement financier net diminue à 1,3 M€ au 31 décembre 2022, contre 2,4 M€ un an plus tôt.

Les capitaux propres s’établissent à 18,8 M€ et sont en diminution de -1,0 M€ par rapport à fin 2021. Cette évolution tient compte du résultat de l’exercice et de la distribution aux actionnaires d’une somme prélevée sur la prime d’émission au titre de l’exercice 2021.



Carnet de commandes

Au cours de l’exercice 2022, les prises de nouvelles commandes ont fortement progressé avec 14 systèmes commandés sur la période et un bon niveau de prises de commandes dans les services et accessoires.

Ce dynamisme contribue à renforcer significativement le carnet de commandes au 31 décembre 2022, qui progresse de +102 % à 29,9 M€ et inclut 11 systèmes MBE (24,6 M€) et des commandes de services et accessoires (5,3 M€).

La Société précise que ce carnet ne tient pas compte de la commande supplémentaire d’un système de production annoncée le 20 février 2023, ainsi que l’option d’achat annoncée le 8 juin 2022 pour 4 machines de production dont les commandes fermes seront confirmées en 2023 avec l’obtention de la licence d’exportation.

Perspectives

Compte tenu de ces éléments, RIBER est confiant dans sa capacité de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 M€, supérieur de 40 % à celui de 2022. Cette croissance de l’activité devrait s’accompagner d’une nette amélioration de la rentabilité.

Dans un contexte de marché qui reste dynamique avec une forte demande pour les systèmes de la société, RIBER devrait poursuivre ses prises de commandes en 2023 en s’appuyant sur un pipeline de prospects important.

Distribution de sommes prélevées sur le compte « prime d’émission »

Témoignant de sa confiance dans les perspectives de la Société, le Directoire proposera aux actionnaires à l’occasion de l’Assemblée Générale du 20 juin 2023, une distribution en numéraire sous forme de remboursement d’une partie de la prime d’émission, à concurrence de 0,05 € par action. Sa mise en paiement interviendra le 5 juillet 2023.

Gouvernance

Le Conseil de surveillance de RIBER, réuni ce jour sous la présidence de Madame Annie Geoffroy, a procédé à la nomination de Monsieur Christian DUPONT en qualité de Président du directoire de la Société à compter du 13 avril 2023, en remplacement de Monsieur Michel PICAULT qui reste membre du Directoire de la Société.

Cette nomination permettra d’amplifier la dynamique de croissance et l’expansion de RIBER dans un environnement de marché porteur.

Biographie

Monsieur Christian DUPONT, Président du Directoire de RIBER

Ingénieur EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), Monsieur Christian DUPONT, 59 ans, a commencé sa carrière en 1988 chez Texas Instruments où il participe en 1992 à la création de la Business Unit Wireless qui deviendra leader du marché des semi-conducteur wireless pendant 15 ans. Il y évolue en tant que Marketing Manager puis Directeur de la Business Unit wireless USA à Dallas et à Nice, où il prend la direction de la business unit wireless en Europe. De 2007 à 2010, il est Directeur Général de la startup Varioptic (électro-optique) vendue à Parrot, puis jusqu’en 2015 Directeur Général de PoLight en Norvège (MEMS Auto-Focus), introduite à la bourse d’Oslo. Entre 2015 et 2021, il est PDG de CEO-CF, la principale plateforme de collaboration pour les dirigeants d’entreprises technologiques européennes à forte croissance. En 2018, en qualité de Directeur Général, il contribue à la restructuration et au refinancement de Dolphin Intégration (semi-conducteurs) reprise par Soitec et MBDA. Depuis 2019, il était Directeur Général de Digitsole (santé numérique).

Agenda

28 avril 2023 à 8h00 : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2023 et rapport financier annuel 2022

trimestre 2023 et rapport financier annuel 2022 20 juin 2023 à 10h00 : Assemblée Générale

Les états financiers annuels ont été arrêtés par le Directoire et ont reçu le 13 avril 2023 un avis favorable du Conseil de Surveillance. Les procédures d’audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche dans le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

