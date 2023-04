English Estonian

PRF: AS’i PRFoods 2022/2023. majandusaasta 3. kvartali ja 9 kuu esialgne konsolideeritud auditeerimata müügikäive

PRFoodsi 2022/2023. aasta kolmanda kvartali auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 3,91 miljonit eurot ja 9 kuu käive oli 15,14 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga, kasvas jätkuvate tegevuste käive 3. kvartalis 8,3% ja 9 kuu baasil 26%.

Indrek Kasela, PRFoods AS juhataja kommentaar:

Alates käesolevast aastast on PRFoodsil tütarettevõtted ainult Eestis ja Suurbritannias. Eelmisel aasta vastavate perioodide käibes sisaldusid veel tänaseks müüdud Soome ja Rootsi tütarettevõtete käive. Vastavalt raamatupidamisreeglitele tuleb käibe võrdluses näidata ka müüdud tütarettevõtete käive eelnevas perioodis. Seega saab annab jätkuva tegevuse võrdlemiseks objektiivsema võrdluse võrdlus riigiti. Eesti 9 kuu tulemused sisaldavad ka kalakasvastuse käivet ( 3 kvartalis kalakasvastust ei toimu). Hea meel on tõdeda, et nii Eesti kui Suurbritannia tütarettevõtted on suutnud kasvatada käivet stabiilselt kõikides kvartalites. Oluliselt on sellele kaasa aidanud toodete kallinemine. Käesoleva kvartali jooksul eeldame Eestis mõningast käibe vähenemist, samas kui Suurbritannias näeme stabiilset käibe kasvu ka jooksvas kvartalis. Nõudlus toodete järgi püsib tugev, samas on tooaraine hind siiani ajalooliselt kõrgeimal tasemel, ning kindlasti väljendub see ka lõpptoodete hinnas.

Käive riigiti, mln EUR 3kv 22/23 3kv 21/22 Muutus, EUR Muutus, % Soome 0,00 3,05 -3,05 -100,0% Suurbritannia 2,60 2,39 0,21 8,8% Eesti 1,31 1,22 0,09 7,4% Rootsi 0,00 1,21 -1,21 -100,0% Kokku 3,91 7,87 -3,96 -50,3% Eesti ja Suurbritannia kokku 3,91 3,61 0,30 8,3% Käive riigiti, mln EUR 9k 22/23 9k 21/22 Muutus, EUR Muutus, % Soome 0,00 19,86 -19,86 -100,0% Suurbritannia 9,80 8,29 1,51 18,2% Eesti 5,34 3,74 1,60 42,8% Rootsi 0,15 5,28 -5,13 -97,2% Kokku 15,29 37,17 -21,88 -58,9% Eesti ja Suurbritannia kokku 15,14 12,03 3,11 25,9%

