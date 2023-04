Ny 5-årig aftale baner vejen for yderlig reduktion af emissioner

Danish Crown og DFDS indgår en historisk flerårig partnerskabsaftale, der inkluderer en intensiveret forpligtelse til - i fællesskab - at sikre overgangen til CO2-neutral transport. Aftalen indeholder samtidig øjeblikkelig indsættelse af yderligere seks el-lastbiler.

Den nye aftale bygger videre på det allerede eksisterende partnerskab, hvor DFDS leverer logistik- og fragtservices til Danish Crown på tværs af deres europæiske aktiviteter, inkl. transport til Storbritannien via DFDS’ fragtfærger.

En central del af den femårige aftale er en forpligtelse fra begge parter til at reducere CO2 aftrykket. Denne del af aftalen bygger på mange års samarbejde og igangværende innovationsprojekter.

- Vi glæder os over den tillid, Danish Crown viser os med indgåelse af aftalen. Det er et flerårigt partnerskab, som blandt andet er en forudsætning for effektiv reduktion af CO2-emissioner. Vi indsætter med det samme flere elektriske lastbiler og trailere i Danish Crowns logistiknetværk og så fortsætter vi vort samarbejde med Danish Crown om udvikling af innovative løsninger og processer, der kan bane vejen for yderligere reduktioner, " siger Torben Carlsen, administrerende direktør for DFDS.



Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown og Torben Carlsen, CEO i DFDS.

Aftalen har en anslået værdi på op til fem milliarder kroner i aftaleperioden og som noget nyt er en mindre del af kontraktsummen øremærket til projekter, der kan nedbringe klimaftrykket fra transporten af Danish Crowns produkter.

- Det er helt centralt for os, at vores partnere er engagerede i den grønne omstilling og investerer i løsninger, som kan bidrage til at reducere klimaaftrykket på vores produkters rejse fra gården til gaflen. DFDS er meget aktive i afprøvningen og implementeringen af nye transportløsningen, så derfor ser vi frem til at fortsætte vores mangeårige partnerskab, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.

Danish Crown ønsker at gå forrest i arbejdet med at sikre en bæredygtig omstilling af fødevareproduktionen og at producere klimaneutrale fødevarer i 2050. Derfor arbejder koncernen og DFDS løbende på flere indsatser for at finde løsninger til at sikre en mere bæredygtig logistik, og som led i aftalen indsættes seks elektriske lastbiler og flere elektriske trailere. Derved slutter Danish Crown sig til det omfattende nordiske netværk af elektriske lastbiler, der i øjeblikket implementeres af DFDS. De elektriske lastbiler vil køre på tværs af Danish Crowns netværk og vil være en afgørende komponent i den samlede reduktion af Danish Crowns transportemissioner.

- I takt med vores fortsatte bestræbelser på at reducere aftrykket inden for køletransport, er det vigtigt at understrege værdien af et langsigtet partnerskab, som det vi har med Danish Crown. Partnerskabet giver mulighed for øjeblikkelige initiativer til at sænke emissioner samtidig med at vi kan designe løsninger der mere langsigtet skal sikre at vi bevæger os mod nul-emission,” siger Martin Gade Gregersen, Deputy EVP & Head of Cold Chain Logistics i DFDS.

Kombinationen af elektriske køletrailere og elektriske lastbiler gør det muligt for Danish Crown at skabe en fuldt elektrisk transportform og vil bygge videre på ovennævnte pilotprojekt.



Elektrisk lastbil foran Danish Crown.



Download billeder her: https://wsi.li/dl/SmcBgpNSeNxDZb5rX/





