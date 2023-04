Quadient se classe Leader dans le rapport 2023 SPARK Matrix pour la gestion des communications clients

English French

L a SPARK Matrix™ de Quadrant Knowledge Solutions propose une analyse concurrentielle et un classement des principaux fournisseurs de solutions pour la gestion d es communication s clients

Quadient, avec sa plateforme intégrée de gestion de l'expérience client, a reçu de très bons scores en matière d'excellence technologique et d'impact sur les clients

Paris, le 17 avril 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui sa place de Leader Technologique dans la matrice SPARK Matrix : Customer Communication Management 1 , 2023, publiée par Quadrant Knowledge Solutions.

La SPARK Matrix™ : Customer Communication Management (CCM) de Quadrant Knowledge Solutions propose une analyse détaillée des acteurs majeurs du marché CCM dans le monde. L'étude couvre les éléments et les fonctionnalités de différentes solutions CCM, parmi lesquelles Quadient Inspire Flex et Inspire Evolve, ainsi que les facteurs de différenciation avec la concurrence. Selon le rapport, Quadient Inspire se distingue par ses capacités d'engagement et d'expérience client, de déploiement hybride, de simplification et automatisation des processus de communication, de prévisualisation en un seul écran, ainsi que l'intégration du CCM aux stratégies d'expérience client (CX) grâce à la technologie de cartographie du parcours client.

« La plateforme de gestion des communications clients de Quadient est une véritable solution globale, couvrant l'ensemble du processus, de la conception à la livraison et au suivi, jusqu'à l'archivage du contenu, des données et de l'historique », a déclaré Prakhar Bansal, analyste chez Quadrant Knowledge Solutions. « La plateforme offre par ailleurs une architecture unique adaptée à toutes les options de déploiement, que ce soit dans le cloud, sur site, hybride, hébergé ou autre. Quadient est capable de répondre aux différents besoins de ses clients quel que soit leur secteur d'activité, grâce à ses fonctionnalités complètes, des références clients probantes, une feuille de route et une vision complètes, ainsi qu'une suite de solutions hautement évolutives. Quadient a obtenu de très bons scores en matière d'excellence technologique et d'impact sur les clients, et figure dans la catégorie Leader de la SPARK Matrix : Customer Communication Management, 2023 ».

Chris Hartigan, Directeur des solutions d'Automatisation Intelligente des Communications de Quadient, a déclaré : « Quadrant Knowledge Solutions définit le CCM comme une plateforme comprenant une suite intégrée de solutions pour créer, gérer, diffuser, sauvegarder et récupérer les communications entrantes et sortantes pour créer une expérience client cohérente et personnalisée sur différents canaux de communication et points de contact. Notre offre intégrée permet aux organisations de procéder à une planification stratégique de leurs communications, et de suivre leurs performances afin de minimiser les risques liés à la communication. Ses utilisateurs ont également la possibilité de prendre des décisions proactives et informées en matière de communication, en accord avec leurs besoins métier, et améliorer ainsi l'expérience globale de leurs clients ».

Quadient Inspire fait partie de la plateforme d'Automatisation Intelligente des Communications de Quadient, qui permet aux entreprises d’accompagner les évolutions du marché, de la réglementation et de l'expérience client, en transformant leurs flux de communication pour offrir des expériences de haut niveau sur de multiples canaux. Pour télécharger un exemplaire gratuit du rapport 2023 SPARK Matrix sur le CCM, rendez-vous sur https://www.quadient.com/fr/ressources/quadient-se-positionne-comme-leader-sur-la-SPARK-Matrix-2023.

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

À propos de Quadrant Knowledge Solutions

Quadrant Knowledge Solutions est une société mondiale d'analyse et de conseil, qui se concentre principalement sur l'aide aux clients, en leur permettant d'atteindre leurs objectifs de transformation grâce à des services de conseil stratégique et de croissance. Chez Quadrant Knowledge Solutions, notre vision est de devenir une partie intégrante de l'activité de nos clients en tant que partenaire de connaissances stratégiques. Nos produits de recherche et de conseil sont conçus pour fournir des informations complètes et des idées stratégiques afin d'aider les clients à formuler des stratégies de croissance pour survivre et prospérer dans des environnements commerciaux en constante évolution.

Retrouvez l’ensemble des études Quadrant sur https://quadrant-solutions.com/market-research/.

