CATANA GROUP : 1er semestre 2022 – 2023   Confirmation de la dynamique d’activité avec une croissance supérieure à 30 % Un groupe serein sur ses perspectives de croissance

1er semestre 2022 – 2023

Confirmation de la dynamique d’activité avec une croissance supérieure à 30 %

Un groupe serein sur ses perspectives de croissance

En milliers d’euros CA S1 2022/2023 CA S1 2021/2022



Variation



BATEAUX 91 826 68 476 + 34 % Brokerage et divers 792 816 Ventes de reprises (occasion) Bateaux neufs 91 034 67 660 + 34 % SERVICES 2 821 2 471 + 14 % TOTAL 94 647 70 947 + 33 %

Portée par le succès de sa gamme CATANA et BALI et par un portefeuille de commandes très important depuis de longs mois, l’activité du Groupe à mi exercice (94 M€) confirme la poursuite de la dynamique de forte croissance

Une dynamique solidement ancrée

Désormais amarrée dans le trio de tête mondial du marché des multicoques à voile, et disposant d’un atout majeur avec son concept BALI et sa gamme récente de 7 voiliers multicoques, CATANA GROUP confirme sur ce premier semestre 2022/2023 la tendance des précédents exercices.

Bénéficiant d’un excellent carnet de commandes, essentiellement composé de ventes de bateaux neufs, le chiffre d’affaires « BATEAUX » s’établit à 94,6 M€ contre 70,9 M€ un an plus tôt, soit une croissance de 34 % de ce compartiment d’activité.

De son côté, le pôle « SERVICES » , représenté par les activités de la filiale PORT PIN ROLLAND, affiche une belle croissance de près de 14 % sur la partie de l’exercice la moins favorable.

Vers un exercice 2022/2023 solide, malgré des perturbations persistantes dans l’approvisionnement des moteurs

CATANA GROUP enregistre depuis le début de l’exercice une nette amélioration de sa chaîne logistique après un exercice fortement perturbé en 2021/2022 par la pénurie des composants.

Cependant, l’approvisionnement en moteurs demeure un point de difficulté, le partenaire motoriste de CATANA GROUP ne parvenant toujours pas à honorer le rythme des livraisons contractuelles ce qui maintient une forte inertie dans le cycle des livraisons.

Dans ce cadre, le Groupe souhaite rester prudent sur ses prévisions chiffrées pour l’exercice en cours, exercice qui cependant restera en croissance significative, et une nouvelle fois très au-delà de la croissance du marché.

Un Groupe serein sur ses perspectives de croissances

La situation géopolitique, doublée d’un contexte économique plus complexe avec l’inflation et la hausse des taux d’intérêts, sont autant d’éléments susceptibles de contracter plus ou moins la demande s’ils perduraient.

Ce contexte n’a pas encore affecté le volume des commandes de l’entreprise, et sa visibilité à long terme continue de s’améliorer progressivement.

Le Groupe reste prudent et poursuit l’amélioration et l’enrichissement de son offre produit.

Présenté actuellement en avant-première mondiale au salon international de la Grande Motte (34), le nouveau BALI CATSMART (11,8 mètres), marque déjà les esprits, parvenant à proposer toutes les recettes qui font le succès du concept BALI.

Les premières facturations de ce bateau interviendront en fin d’exercice 2022/2023 et auront donc déjà un impact positif sur l’exercice prochain.

Cette prouesse conceptuelle, sur un bateau de cette taille, démontre à nouveau la volonté du Groupe de rester à l’écoute du marché et de ne reculer devant aucune opportunité

Le prochain objectif en la matière portera sur le développement de la gamme BALI dans les grandes tailles (supérieures à 18 mètres), génératrices d’une plus forte marge industrielle. CATANA GROUP disposera ainsi de la sérénité nécessaire pour préserver ses capacités de croissance, y compris dans un marché potentiellement un peu moins dynamique

L’entrée prochaine du Groupe sur le segment motonautique devrait également représenter un relais de croissance soutenu sur le long terme.

Alors qu’il s’apprête à enregistrer pour la 7ème année consécutive un exercice nettement plus performant que le marché, le Groupe entend continuer à dérouler avec confiance son plan de développement, CATANA GROUP disposant de tous les atouts nécessaires pour renforcer son modèle d’entreprise performant.

CATANA Group est spécialisée dans la conception, la construction et la commercialisation de navires

de plaisance.

CATANA Group est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Financier Jérôme GACOIN

