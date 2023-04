Kyocera choisit Sidetrade pour soutenir sa croissance sur la région EMEA

French English

Kyocera a signé un contrat avec Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, pour optimiser son cashflow et la productivité de la région Europe Moyen Orient Afrique (EMEA).



Kyocera Document Solutions Europe (KDE), acteur international de premier plan en matière de solutions documentaires, a choisi Sidetrade pour maîtriser ses flux de trésorerie et la productivité de la région EMEA. Ce contrat couvre quatre pays où Kyocera est présent : le Royaume-Uni, la France, l'Italie et les Pays-Bas.

Hiroshi Takenaka, Vice-Président Exécutif de KDE, a déclaré : « Dans une époque en rupture où tout évolue rapidement, les entreprises doivent se concentrer sur leur croissance sans compromettre leurs relations clients. Grâce à notre partenariat avec Sidetrade, nous atteindrons nos objectifs de performance financière en matière de cash-flow tout en accompagnant nos entités régionales dans leur croissance. »

Les imprimantes de KDE sont respectueuses de l'environnement ; ses applications professionnelles et ses services de conseil offrent aux entreprises un pilotage de la gestion de leurs flux de documents pour atteindre de nouveaux sommets d'efficacité. Avec Sidetrade, Kyocera pourra accélérer son développement via une visibilité de son cash-flow, centralisée et en temps réel, ainsi qu’une optimisation automatisée de l’allocation de ses ressources au sein du groupe. Sidetrade va permettre à Kyocera de simplifier ses processus Order-to-Cash, de gérer proactivement le risque de créances irrécouvrables et d'améliorer ses performances, au global et en matière de durabilité.

Drs. Fraz Rasool RA, Directeur KDE EMEA du département Finance, Comptabilité et Contrôle de gestion a ajouté : « Kyocera suit le principe d’une gestion basée sur la trésorerie, qui est un style de gestion simple, axé sur les flux de trésorerie. Avec Sidetrade, Kyocera a trouvé le partenaire qui l'aidera à obtenir plus rapidement une meilleure analyse des comportements de paiement de ses clients. »

Kyocera rejoint les acteurs internationaux du secteur industriel qui font déjà confiance à Sidetrade pour améliorer en continu leurs relations clients sous l’angle financier et leur efficacité Order-to-Cash, de la facturation électronique au paiement.

Jean-Claude Charpenet, VP Directeur Commercial Europe, Sidetrade, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Kyocera dans la communauté des clients Sidetrade et de collaborer avec ce leader. Nous nous réjouissons qu'un nombre croissant d'entreprises internationales fassent confiance à l’intelligence artificielle de Sidetrade et son Data Lake afin de facturer plus vite, de piloter proactivement son cash-flow et d’accélérer l’allocation des paiements avec des taux de matching pouvant aller à plus de 90%. »





A propos de Kyocera Document Solutions Europe (www. https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/en.html)

Kyocera Document Solutions Europe est une société du groupe Kyocera Document Solutions Inc., un fournisseur leader mondial de solutions documentaires complètes basé à Osaka, au Japon. Le portefeuille de la société comprend des imprimantes multifonctions et des imprimantes fiables et respectueuses de l'environnement, ainsi que des applications professionnelles et des services de conseil qui permettent aux clients d'optimiser et de gérer leur flux de travail documentaire pour atteindre de nouveaux sommets d'efficacité. Grâce à son expertise professionnelle et à une culture axée sur le client, l'entreprise a pour objectif d'aider les organisations à mettre leurs connaissances au service du changement.

Kyocera Document Solutions Inc. est une entreprise du groupe Kyocera Corporation (Kyocera), l'un des principaux fournisseurs de boîtiers de semi-conducteurs, de composants industriels et automobiles, de boîtiers de semi-conducteurs, d'appareils électroniques, de systèmes énergétiques intelligents, d'imprimantes, de copieurs et de téléphones mobiles. Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Kyocera a atteint 1,8 trillion de yens (environ 15,1 milliards de dollars US). Kyocera se classe au 665e rang de la liste « Global 2000 » des plus grandes entreprises cotées en bourse du monde, établie par le magazine Forbes en 2022, et a été désignée par le Wall Street Journal parmi les « 100 entreprises les plus durables du monde ».

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) offre une plateforme SaaS spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », son Intelligence Artificielle, analyse quotidiennement plus de 4 600 Mrd$ de transactions inter-entreprises présentes dans le cloud de Sidetrade afin de prédire les comportements de paiement de près de 21 millions de sociétés dans le monde et le risque d’attrition client. Aimie recommande les meilleures stratégies de relance, automatise des actions sur le cycle Order-to-Cash, et dématérialise les transactions avec les clients, ce qui améliore la productivité, la performance, et in fine le BFR.

Sidetrade sert des entreprises dans plus de 85 pays, parmi lesquelles Tech Data, KPMG, Nespresso, Expedia, Securitas, Randstad, Engie, Veolia, Biffa, Saint Gobain, Air Liquide, Inmarsat, Insight Enterprises.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.

