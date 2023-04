Tütarettevõtete ärinime ja põhikirja muutus

English Estonian

Eile kanti äriregistrisse Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtja Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS uus ärinimi – TKM Kinnisvara AS. Ärinime muutmisega seoses kinnitati ka põhikirja uus redaktsioon. Järgnevalt on kavas muuta teise kinnisvarasegmendi tütarettevõtja Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ ärinime ja põhikirja ning vastavaks uueks ärinimeks saab TKM Kinnisvara Tartu OÜ.

Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ ärinime muudatustega ühtlustatakse Tallinna Kaubamaja Grupi kinnisvaraga tegelevate tütarettevõtete ärinimed. Grupi ärikinnisvara portfelli haldavad ettevõtted on järjepidevalt kasvanud ning mitmekesistanud objektide ja pakutavate teenuste nimekirja. Tänaseks kuuluvad kinnisvaraportfelli toidu- ja esmatarbekaupluste, autokaubanduse ning kaubanduskeskuse hooned. Samuti tegeletakse kinnisvaraettevõtetele enda omanduses olevate ja teiste grupi ettevõtete poolt hallatavate üüripindade väljaüürimisega. Ärinimede muudatuste eesmärgiks on luua suurem selgus partneritele ja klientidele nelja kinnisvaraettevõtte kuulumisest ühte gruppi, selleks võetakse kõikide ettevõtete nimetuses kasutusele ühine nimekuju osa (TKM). Läti ja Leedu kinnisvaraga tegelevate tütarettevõtete nimetused on vastavalt TKM Latvija SIA ja TKM Lietuva UAB.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000