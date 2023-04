Mendus presenterar positiva data från ALISON-studien i äggstockscancer vid AACR:s årsmöte 2023

English Swedish

VIDIDENCEL FRAMKALLAR BESTÅENDE VACCININDUCERADE T-CELLSSVAR HOS MAJORITETEN AV PATIENTERNA



Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier mot tumöråterfall, tillkännagav idag presentationen av nya kliniska data från fas 1-studien ALISON i äggstockscancer vid American Association for Cancer Research (AACR) 2023. Datan presenterades som en del av sessionen “Immunomodulatory Agents and Interventions” som hölls den 18 april 2023 09:00 - 12:30 ET av forskare från avdelningen för obstetrik och gynekologi, University Medical Center Groningen, Nederländerna, där ALISON-studien genomförs. Postern som presenterades på AACR finns nu tillgänglig på Mendus hemsida och kan nås via följande länk: https://amz.run/6boU

Data som presenteras vid AACR visar att behandling med vididencel är säker, tolereras väl och inducerar bestående T-cellssvar mot tumörassocierade antigen hos patienter med äggstockscancer. Vid tidpunkten för datainlämning (17 mars 2023) hade 11 patienter inkluderats i studien, varav 7 hade fullföljt sin vaccination med vididencel och 4 fortfarande under behandling. Totalt hade 4 patienter återfallit, varav en hade avlidit. Immunsvar utvärderades hos 5 patienter och 4 patienter uppvisade varaktiga vaccininducerade T-cellssvar (VIR) mot minst ett tumörassocierat antigen. Den enda patient som inte visade ett VIR hade redan höga svar mot alla fyra analyserade antigen när studien startade. Hittills har vididencel endast gett upphov till milda eller måttliga biverkningar efter intradermal administrering. Hos alla patienter observerades en reaktion på injektionsstället, men som försvann efter några dagar. Detta är något som bekräftar det inducerade intradermala immunsvaret. Sammantaget visar data som presenterades vid AACR att vididencel kan inducera bestående T-cellssvar mot tumörassocierade antigen som tidigare visat sig vara relevanta vid äggstockscancer och att behandlingen fortsätter att vara säker och väl tolererad. Baserat på de första positiva resultaten kommer ALISON-studien att fortsätta rekrytera nya patienter.

Fas 1-studien ALISON (NCT04739527) är en öppen studie i ett centrum som utvärderar säkerhet och effekt av vididencel (DCP-001) hos patienter med höggradig äggstockscancer av serös typ (HGSOC). Behandling av HGSOC efter tumörreducerande kirurgi och cellgifter är fortfarande utmanande, på grund av en hög risk för resistens mot cellgifter och sjukdomsåterfall. ALISON-studien utvärderar användningen av vididencel som underhållsimmunterapi, som syftar till att förlänga sjukdomsfri överlevnad efter primärbehandling. Studiens primära effektmått är antalet patienter med vididencel-inducerade antigenspecifika T-cellsvar i perifert blod efter behandling. Viktiga sekundära effektmått inkluderar säkerhet och tolerabilitet efter upprepad vididencel-dosering, såväl som återfallsfri överlevnad (RFS) och total överlevnad (OS) under en 2-årig uppföljningsperiod. Patientregistrering och ytterligare analys av vididencel-inducerade immunsvar kommer att fortsätta under 2023.





OM AACR:S ÅRSMÖTE

AACR:s årsmöte är mötesplatsen för aktörer inom cancerforskning. Forskare, kliniker, vårdpersonal, patienter och andra förespråkare samlas för att dela de senaste framstegen inom cancervetenskap och medicin. Från befolkningsstudier och förebyggande insatser; till cancerbiologi, translationella och kliniska studier; till överlevnad och opinionsbildning; AACR:s årsmöte lyfter fram arbetet från de smartaste hjärnorna inom cancerforskning från institutioner över hela världen.





OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/





