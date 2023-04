CAST ernennt Houssem Ben Abderrahman zum General Manager für DACH

English German

NEW YORK und PARIS, April 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CAST hat die Ernennung von Houssem Ben Abderrahman zum Senior Vice President und General Manager des Unternehmens für die DACH-Region bekannt gegeben.



Die Ernennung von Houssem Ben Abderrahman ist ein grundlegender Schritt für die erneuten Investitionen des Unternehmens in diesem wirtschaftlich äußerst bedeutenden und strategisch wichtigen mitteleuropäischen Gebiet.

„Wir waren zwar schon in und um Deutschland herum tätig, doch glauben wir, dass es jetzt sinnvoll ist, unsere Präsenz in der Region deutlich zu erweitern“, so Vincent Delaroche, Gründer und CEO von CAST. „In Anbetracht seiner tiefgreifenden technischen Sachkenntnis, die er in über 20 Jahren erworben hat, und seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz im Softwarevertrieb sind wir hocherfreut, Houssem bei diesem strategischen Schritt am Ruder zu haben.“

Vor seiner Tätigkeit bei CAST leitete Ben Abderrahman den weltweiten Vertrieb des Geschäftsbereichs Application Lifecycle Management von PTC, wo er die rasante Verbreitung der Produkte der nächsten Generation vorantrieb. Davor hatte er leitende Positionen in den Bereichen Softwareanalyse und Vertrieb bei QA Systems, Wind River, Flexera und Inland Software inne.

„Da ich fast zwei Jahrzehnte in der DACH-Region gearbeitet habe, weiß ich aus erster Hand, wie viele Unternehmen in Mitteleuropa mit der Komplexität von Software überfordert sind“, so Ben Abderrahman. „Der Bedarf an Software Intelligence war noch nie so groß wie heute, und die Fähigkeiten von CAST sind diesbezüglich unübertroffen; ich freue mich sehr über die Möglichkeit, ihre Nutzung auf regionaler Ebene voranzutreiben.“

Über CAST

CAST, Marktführer im Bereich Software Intelligence, bietet Software, die technologieübergreifende Softwaresysteme „versteht“ und automatisch Erkenntnisse über ihre innere Funktionsweise ableitet – Interaktionen zwischen allen Elementen, Transaktionsflüsse, Datenzugriffspfade, Änderungen, die für den Wechsel in die Cloud erforderlich sind, Open-Source-Risiken, Auswirkungen auf die Umwelt, Konformität mit ISO 5055 usw. Diese Software wird weltweit von Tausenden führender Unternehmen im Digitalbereich eingesetzt und hilft diesen, intelligentere Entscheidungen zu treffen, kundenspezifische Software schneller zu warten und zu transformieren und die damit verbundenen Risiken besser zu kontrollieren. Besuchen Sie castsoftware.com.