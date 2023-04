OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

20 April 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 19 April 2023 it had purchased a total of 39,247 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 39,247 Highest price paid (per ordinary share) £5.0500 Lowest price paid (per ordinary share) £4.9420 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.0240

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 427,839,316 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 427,839,316.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:25:42 GBp 307 505.00 XLON xHa9pHS5lEp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:22:12 GBp 592 505.00 XLON xHa9pHS5hwU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:18:44 GBp 227 504.50 XLON xHa9pHS5NhD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:17:40 GBp 123 504.50 XLON xHa9pHS5K3b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:17:40 GBp 222 504.50 XLON xHa9pHS5K3d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:16:03 GBp 47 503.50 XLON xHa9pHS5I$8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:16:03 GBp 181 503.50 XLON xHa9pHS5I$A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:16:03 GBp 518 503.50 XLON xHa9pHS5I$S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:16:03 GBp 78 503.50 XLON xHa9pHS5I$U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:11:48 GBp 149 503.50 XLON xHa9pHS5UV4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:11:37 GBp 265 504.00 XLON xHa9pHS5Vjy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:11:37 GBp 612 504.50 XLON xHa9pHS5Vi9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:08:40 GBp 741 503.50 XLON xHa9pHS5TQC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:08:40 GBp 329 503.50 XLON xHa9pHS5Qbn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:00:33 GBp 314 503.50 XLON xHa9pHS521@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 16:00:11 GBp 227 503.50 XLON xHa9pHS53a@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:59:56 GBp 726 504.00 XLON xHa9pHS53yL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:59:56 GBp 111 504.00 XLON xHa9pHS53yN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:59:56 GBp 259 504.00 XLON xHa9pHS53$l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:59:56 GBp 241 503.50 XLON xHa9pHS53$t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:59:56 GBp 77 503.50 XLON xHa9pHS53$v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:59:16 GBp 263 504.00 XLON xHa9pHS50sM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:59:16 GBp 298 504.00 XLON xHa9pHS50nf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:55:04 GBp 302 504.00 XLON xHa9pHS5C4j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:48:58 GBp 276 503.00 XLON xHa9pHS6tW9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:45:11 GBp 493 503.00 XLON xHa9pHS6pvl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:43:33 GBp 194 503.50 XLON xHa9pHS6nwv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:42:21 GBp 30 503.50 XLON xHa9pHS6@HF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:42:21 GBp 94 503.50 XLON xHa9pHS6@HH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:42:21 GBp 59 503.50 XLON xHa9pHS6@HJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:41:09 GBp 185 503.50 XLON xHa9pHS6ylI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:37:39 GBp 282 503.50 XLON xHa9pHS6uy9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:37:39 GBp 1,096 503.50 XLON xHa9pHS6uyB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:37:38 GBp 497 503.00 XLON xHa9pHS6u@t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:28:19 GBp 350 502.00 XLON xHa9pHS6lhY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:23:19 GBp 435 502.00 XLON xHa9pHS6ezf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:19:59 GBp 228 502.50 XLON xHa9pHS6K1W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:19:56 GBp 437 502.50 XLON xHa9pHS6K31 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:18:21 GBp 108 502.50 XLON xHa9pHS6Izg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:18:21 GBp 253 502.50 XLON xHa9pHS6Izi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:16:33 GBp 82 502.50 XLON xHa9pHS6Gkx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:16:33 GBp 183 502.50 XLON xHa9pHS6Gkz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:15:26 GBp 15 501.50 XLON xHa9pHS6H$2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:15:22 GBp 91 502.00 XLON xHa9pHS6HuQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:15:22 GBp 78 502.00 XLON xHa9pHS6HuS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:15:22 GBp 78 502.00 XLON xHa9pHS6HuU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:15:22 GBp 92 502.00 XLON xHa9pHS6HxW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:15:22 GBp 79 502.00 XLON xHa9pHS6Hxc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:15:22 GBp 98 501.50 XLON xHa9pHS6Hxl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:15:18 GBp 413 501.50 XLON xHa9pHS6H5P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:07:52 GBp 228 501.50 XLON xHa9pHS6PAO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:05:56 GBp 495 501.50 XLON xHa9pHS67R4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:05:09 GBp 189 502.00 XLON xHa9pHS64I9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:03:57 GBp 243 502.00 XLON xHa9pHS62NO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:02:45 GBp 227 502.00 XLON xHa9pHS60mn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:01:33 GBp 76 502.00 XLON xHa9pHS61Vl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:01:33 GBp 82 502.00 XLON xHa9pHS61Vn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 15:01:33 GBp 111 502.00 XLON xHa9pHS61Vp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:59:45 GBp 415 502.00 XLON xHa9pHS6Cel OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:59:45 GBp 9 502.00 XLON xHa9pHS6Cen OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:57:21 GBp 477 502.00 XLON xHa9pHS6A0O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:55:33 GBp 232 502.00 XLON xHa9pHS68mp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:55:33 GBp 20 502.00 XLON xHa9pHS68mr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:52:19 GBp 127 502.00 XLON xHa9pHS7t79 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:52:19 GBp 17 502.00 XLON xHa9pHS7t7B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:52:19 GBp 582 502.00 XLON xHa9pHS7t7D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:52:19 GBp 268 502.00 XLON xHa9pHS7t6f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:52:19 GBp 267 502.00 XLON xHa9pHS7t6t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:49:23 GBp 384 502.00 XLON xHa9pHS7owz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:49:23 GBp 88 502.00 XLON xHa9pHS7ow$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:43:54 GBp 469 501.50 XLON xHa9pHS7y@e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:43:54 GBp 651 501.50 XLON xHa9pHS7y@n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:43:54 GBp 297 501.50 XLON xHa9pHS7y@5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:39:00 GBp 1,220 501.50 XLON xHa9pHS7vNh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:38:46 GBp 367 501.00 XLON xHa9pHS7cXS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:30:04 GBp 455 501.50 XLON xHa9pHS7jFu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:28:47 GBp 441 501.50 XLON xHa9pHS7hs1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:24:04 GBp 360 501.50 XLON xHa9pHS7NiK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:21:22 GBp 373 502.00 XLON xHa9pHS7LoJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:21:22 GBp 82 502.00 XLON xHa9pHS7LoL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:20:09 GBp 210 502.00 XLON xHa9pHS7IrW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:17:09 GBp 314 502.00 XLON xHa9pHS7GFo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:14:09 GBp 231 502.00 XLON xHa9pHS7VYF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:14:09 GBp 41 502.00 XLON xHa9pHS7VYH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:11:45 GBp 41 502.00 XLON xHa9pHS7ST9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:11:45 GBp 142 502.00 XLON xHa9pHS7STB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:09:46 GBp 175 502.00 XLON xHa9pHS7Qyu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:09:46 GBp 68 502.00 XLON xHa9pHS7Qyw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 14:03:00 GBp 334 502.00 XLON xHa9pHS77TK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:57:37 GBp 228 503.50 XLON xHa9pHS7368 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:57:37 GBp 321 503.50 XLON xHa9pHS736E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:56:23 GBp 405 503.50 XLON xHa9pHS70$Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:46:34 GBp 339 503.50 XLON xHa9pHS78ll OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:46:34 GBp 12 503.50 XLON xHa9pHS78ln OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:42:20 GBp 228 503.50 XLON xHa9pHS0tYS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:42:18 GBp 62 503.50 XLON xHa9pHS0tjS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:38:13 GBp 282 503.50 XLON xHa9pHS0oXa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:38:09 GBp 406 504.00 XLON xHa9pHS0oZp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:31:03 GBp 381 503.00 XLON xHa9pHS0$wP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:29:39 GBp 280 503.00 XLON xHa9pHS0yIF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:29:26 GBp 228 503.50 XLON xHa9pHS0zXo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:29:26 GBp 285 504.00 XLON xHa9pHS0zX0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:29:25 GBp 1 504.50 XLON xHa9pHS0zZa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:29:25 GBp 534 504.50 XLON xHa9pHS0zZY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:29:25 GBp 27 504.50 XLON xHa9pHS0zZl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:29:25 GBp 457 504.50 XLON xHa9pHS0zZn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:29:25 GBp 279 504.50 XLON xHa9pHS0zZI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 13:17:18 GBp 282 505.00 XLON xHa9pHS0b5r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:57:57 GBp 228 504.00 XLON xHa9pHS0fMb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:57:57 GBp 10 504.00 XLON xHa9pHS0fM$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:57:57 GBp 24 504.00 XLON xHa9pHS0fM2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:57:57 GBp 12 504.00 XLON xHa9pHS0fM4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:57:57 GBp 81 504.00 XLON xHa9pHS0fM6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:57:57 GBp 78 504.00 XLON xHa9pHS0fM8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:54:22 GBp 155 504.00 XLON xHa9pHS0NVz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:54:22 GBp 105 504.00 XLON xHa9pHS0NV$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:41:03 GBp 246 503.50 XLON xHa9pHS0VNu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:36:48 GBp 197 503.50 XLON xHa9pHS0TR2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:36:23 GBp 278 503.50 XLON xHa9pHS0Qf8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:28:03 GBp 4 503.50 XLON xHa9pHS07Be OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:28:03 GBp 32 503.50 XLON xHa9pHS07Bg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:28:00 GBp 238 504.00 XLON xHa9pHS07Lm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:28:00 GBp 341 504.50 XLON xHa9pHS07Kp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:25:17 GBp 387 504.00 XLON xHa9pHS053F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:11:45 GBp 227 503.00 XLON xHa9pHS0DR6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:10:57 GBp 45 503.50 XLON xHa9pHS0A7l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:10:57 GBp 194 503.50 XLON xHa9pHS0A7n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:10:57 GBp 399 503.00 XLON xHa9pHS0A7o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:10:57 GBp 461 503.50 XLON xHa9pHS0A77 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:10:57 GBp 320 503.50 XLON xHa9pHS0A79 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:05:41 GBp 238 503.50 XLON xHa9pHS099n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 12:05:41 GBp 228 503.50 XLON xHa9pHS099D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 11:59:03 GBp 228 503.50 XLON xHa9pHS1oH3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 11:46:49 GBp 228 503.50 XLON xHa9pHS1ubI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 11:46:35 GBp 228 503.50 XLON xHa9pHS1ufZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 11:44:50 GBp 233 503.50 XLON xHa9pHS1v0X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 11:31:14 GBp 353 502.00 XLON xHa9pHS1lRZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 11:31:14 GBp 105 502.00 XLON xHa9pHS1lRb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 08:12:20 GBp 172 500.00 XLON xHa9pHS3RRm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 08:10:55 GBp 222 499.20 XLON xHa9pHS3Puj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 08:10:52 GBp 262 499.80 XLON xHa9pHS3Pxo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 08:10:51 GBp 228 500.00 XLON xHa9pHS3PxI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 08:09:56 GBp 216 499.00 XLON xHa9pHS36su OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 08:09:18 GBp 229 496.80 XLON xHa9pHS37bp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 08:09:17 GBp 171 496.80 XLON xHa9pHS37by OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 08:09:17 GBp 1,416 496.60 XLON xHa9pHS37b8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 08:09:17 GBp 71 496.60 XLON xHa9pHS37bA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 08:04:44 GBp 864 497.00 XLON xHa9pHS33wa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 19-Apr-2023 08:03:02 GBp 213 494.20 XLON xHa9pHS303l

END