RBC finance le Centre des arts et du patrimoine du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

English French

MONTRÉAL, 20 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La relation entre l’art, la guérison et la santé est profonde et durable. Dans un milieu de soins de santé, l’art est indispensable pour aider les patients à se rétablir, et est à l’origine de moments de joie et de paix intérieure pour les patients et leurs proches. Un nouveau don de 300 000 $ de RBC à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) appuiera le Centre des arts et du patrimoine RBC et offrira le pouvoir de guérison de l’art à ses patients.



« Notre partenariat de longue date avec le Centre universitaire de santé McGill est ancré dans notre désir mutuel et notre engagement indéfectible de favoriser la santé de nos collectivités. En plus de préserver l’histoire de l’hôpital, le Centre des arts et du patrimoine RBC aidera les patients, leurs visiteurs et notre personnel à profiter du moment présent, tout en leur procurant un sentiment de calme et de paix. Nous avons tous été des patients, ou nous le serons tous un jour, à un moment ou l’autre de notre vie. La présence d’œuvres d’art au CUSM crée un environnement où les patients et leurs familles peuvent se concentrer sur la guérison », explique Nadine Renaud-Tinker, présidente, direction du Québec de RBC.

Le Centre des arts et du patrimoine RBC abrite une vaste collection d’œuvres d’art et d’objets historiques qui incarnent la riche histoire médicale de Montréal. Il organise des expositions permanentes et temporaires d’artistes contemporains locaux dans tous les sites du CUSM pour créer un environnement accueillant et propice à la guérison pour les patients du CUSM, le personnel et les visiteurs.

« L’art est important dans un environnement hospitalier, et il joue plusieurs rôles. Il contribue à la guérison, ce qui est bon pour les patients et leurs familles, et il offre des bienfaits au personnel. Ça leur permet de travailler dans un environnement plus humain, pas seulement dans de longs corridors blancs, sans rien sur les murs. Grâce au soutien de RBC au Centre des arts et du patrimoine, nous pourrons continuer à faire profiter la communauté du CUSM des effets bénéfiques de l’art. »

—Dr Jonathan Meakins, directeur du Centre des arts et du patrimoine RBC

RBC appuie fidèlement le CUSM depuis de nombreuses années. À l’automne 2022, RBC a fait un don transformateur de 2 millions de dollars au Programme de développement des jeunes professionnels pour mieux préparer les jeunes professionnels de la santé à mener de longues, saines et épanouissantes carrières au CUSM.

« Le CUSM est fier d’aider ses patients à se rétablir, et un environnement magnifique dans lequel nos patients peuvent passer leur convalescence contribue à faciliter ce parcours. Le Centre des arts et du patrimoine RBC est l’une des façons dont RBC appuie le CUSM. C’est aussi un aspect important du travail de l’hôpital, et nous remercions RBC pour sa générosité. »

—Peter Kruyt, président, conseil d’administration du CUSM

Le 18 avril, RBC et la Fondation du CUSM ont souligné ce don en organisant un événement spécial. Lors d’un cocktail tenu à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, les visiteurs ont eu l’occasion d’assister au vernissage des œuvres captivantes et uniques de la réputée graveuse Catherine Farish. L’exposition, intitulée Geomancy, propose une fusion éclectique entre art et nature.

Durant cet événement, Nadine Renaud-Tinker, présidente, direction du Québec de RBC, a annoncé ce don majeur, en compagnie de plusieurs membres de l’équipe de direction de RBC. Grâce au don généreux de RBC, cet événement a marqué la première exposition publique au Centre des arts et du patrimoine RBC depuis la pandémie de COVID-19.

« Je remercie sincèrement Nadine et l’équipe de direction de RBC pour leur soutien transformateur à la Fondation du CUSM. Nadine s’est jointe au conseil d’administration de la Fondation l’automne dernier, et elle ose vraiment rêver avec nous pour améliorer la santé des Québécois. »

—Marc Parent, coprésident, Campagne Osez rêver de la Fondation du CUSM, président et chef de la direction de CAE

« La santé et le bien-être comportent de nombreux aspects, et RBC reconnaît le rôle important que peut jouer l’art pour favoriser la guérison des patients, tout en inspirant et stimulant le personnel talentueux et dévoué du CUSM. J’ai hâte d’assister aux nombreuses expositions magnifiques à venir. »

—Jean Charest, coprésident, Campagne Osez rêver de la Fondation du CUSM, associé, McCarthy Tétrault

Le don de RBC appuie la campagne Osez rêver de la Fondation du CUSM visant à recueillir 200 millions de dollars pour transformer des vies et faire évoluer la médecine.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l’excellence des soins aux patients, la recherche et l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des principaux hôpitaux universitaires au Canada. Notre Campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité : les maladies infectieuses; pour mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle; pour souder les cœurs brisés grâce à des soins novateurs; pour dépister les tueurs silencieux – les cancers de l’ovaire et de l’endomètre – à un stade précoce; pour mettre sur pied les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada et plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour relever les défis médicaux les plus complexes au monde. https://fondationcusm.com

Tarah Schwartz

Vice-présidente, Communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@cusm.mcgill.ca

Kelly Albert

Agente principale aux communications

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

kelly.albert@cusm.mcgill.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9bcf351-3ac4-4573-874d-0ed3577860ed/fr