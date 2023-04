Corza Medical annonce une distribution directe du TachoSil® sur le marché américain

French German

WESTWOOD, Massachusetts, 20 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical (« Corza ») a annoncé des plans stratégiques pour vendre directement le produit TachoSil®, un patch de colle de fibrine chirurgical de premier ordre reconnu par les professionnels de la santé du monde entier, sur le marché américain à compter d'avril 2023. Corza Medical a fait l'acquisition de TachoSil en janvier 2021 auprès de Takeda, qui auparavant faisait distribuer le TachoSil par Baxter Healthcare exclusivement sur le marché américain. Corza Medical a mis fin à l'accord avec effet au 31 mars 2023. Le premier envoi du TachoSil étiqueté aux États-Unis a été livré aux clients le 14 avril 2023.



« Distribuer le TachoSil directement aux clients sur le marché américain démontre notre engagement à faire avancer et à développer ce produit renommé », a déclaré Tom Testa, PDG de Corza Medical. « Notre objectif sera d'apporter un service remarquable à nos clients et partenaires aux États-Unis, qui bénéficieront des performances et de l'innovation éprouvées du TachoSil pour leurs patients. Je suis incroyablement fier de nos équipes à travers le monde pour leur engagement envers l'excellence, garantissant la capacité de Corza Medical à livrer le TachoSil directement sur le marché américain, générant ainsi une solide croissance et une forte valeur pour notre activité de biochirurgie. »

« Chez Corza Medical, nous sommes passionnément déterminés à servir nos chirurgiens et à améliorer les résultats des patients dans le monde entier », a commenté Thierry Leclercq, VPS, GM Biosurgery & EMEA Sales. « Nous avons l'intention d'investir dans la technologie des produits afin d'apporter de nouvelles innovations qui s'appuient sur la franchise TachoSil de classe mondiale. »

Le TachoSil est un patch de colle de fibrine qui aide à gérer les saignements chirurgicaux légers à modérés lors des interventions cardiovasculaires et hépatiques. Le TachoSil combine le mécanisme d'action bioactif du fibrinogène et de la thrombine humains pour l'hémostase au support mécanique d'une matrice de collagène à cellules fermées qui devient souple et étanche à l'air et aux liquides. Pour en savoir plus sur les avantages et le mode d'emploi du TachoSil, cliquez ici.

Le TachoSil est approuvé aux États-Unis pour une utilisation chez les adultes et les patients pédiatriques âgés d'au moins un (1) mois. Il a récemment reçu une opinion positive des autorités européennes pour une utilisation chez les patients pédiatriques en Europe également.

À propos de Corza Medical

Corza Medical est un fabricant mondial de premier plan de technologies chirurgicales innovantes. Grâce à une équipe mondiale de plus de 2 500 employés au service des cliniciens, des distributeurs et des sociétés de dispositifs médicaux dans le monde entier, Corza fournit aux professionnels de santé une plateforme de technologies chirurgicales, notamment les fils chirurgicaux crantés Quill®, les fils chirurgicaux Sharpoint® Plus et Look™, les instruments ophtalmiques Katena® réutilisables et à usage unique Blink™, l'ophtalmique Sharpoint® et le patch de colle de fibrine TachoSil®. Pour plus d'informations, consultez notre site www.corza.com.

Corza Medical est une société de portefeuille de fonds gérée par GTCR, une société de capital-investissement de premier plan, qui a aidé à créer et à développer l'activité aux côtés de Gregory T. Lucier. En janvier 2021, GTCR et Gregory T. Lucier ont simultanément acquis et fusionné Surgical Specialties Corporation et le carve-out (ou « détourage ») TachoSil de Takeda Pharmaceutical.

Contact auprès des médias

media@corza.com