  Professor Peter Vilmann opstiller som kandidat til bestyrelsen på selskabets ordinære generalforsamling og Mette Zacho genopstiller ikke.

Pharma Equity Group har dags dato modtaget meddelelse om, at Professor Peter Vilmann opstiller som kandidat til bestyrelsen på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 2023. Mette Zacho genopstiller ikke.



Der vil blive lagt yderligere oplysninger om Professor Peter Vilmann op på selskabets hjemmeside.





For yderligere information



Peter Mørch Eriksen, bestyrelsesformand for Pharma Equity Group A/S tlf. 51 99 66 00

Thomas Kaas Selsø, CEO, Pharma Equity Group A/S, tlf. 40 22 21 14.