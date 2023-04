Financial Times, Politico y Forbes eligen el caso Pomilio Blumm para informar sobre una realidad en crecimiento

English Italian French German Spanish Portuguese

Quienes se ocupan de la comunicación de grandes instituciones internacionales encontrarán interesante la atención que algunos periódicos importantes están mostrando por el sector, y en particular por una de las empresas de más rápido crecimiento. Se trata de Pomilio Blumm, una agencia de comunicación institucional con sede en una pequeña ciudad del centro de Italia, Pescara, pero que, según un artículo publicado en la revista europea Politico, sigue obteniendo resultados cada vez más significativos desde que hace décadas optara por ocuparse exclusivamente de la comunicación para instituciones públicas, desafiando las convicciones de muchos expertos de que la idea habría sido demasiado difícil.

Franco Pomilio, presidente de la empresa, siempre ha reivindicado esta elección, no sólo desde un punto de vista puramente empresarial, sino también ético, porque está convencido de que las grandes instituciones deben aprender cada vez más a comunicarse con los ciudadanos, además de a escucharlos. Otro grande del periodismo, el Financial Times, ha incluido a Pomilio Blumm en su ranking de las empresas con mejor crecimiento de Europa. En la 7ª edición del "FT 1000 Europe's Fastest Growing Companies", la agencia ocupa el primer puesto por volumen de negocio en comunicación institucional en Europa, y el sexto en publicidad y marketing. Otro galardón procede de los Forbes Social Awards, que reconocieron los esfuerzos de la empresa como diseñadora narrativa gracias a su labor organizativa para la cumbre del G20 y la gestión de la campaña mundial "Made in Italy": dos de los proyectos de comunicación institucional más influyentes de 2022.

Con operaciones activas en varias oficinas repartidas por Europa y el mundo (Bolonia, Roma, Alicante, Bruselas, Ginebra, Viena, Washington DC), 125 contratos y un equipo internacional, la empresa ofrece servicios de comunicación totalmente integrados. El resultado es una cadena de suministro certificada totalmente interna.

La autoridad adquirida con el tiempo permitió entonces a Pomilio Blumm ir más allá de la comercialización de productos y desarrollar nuevas teorías y modelos para comunicar sus valores también a otros niveles. De ahí surgió la idea de crear un curso de formación de alto nivel en comunicación, que se convirtió en una Escuela de Verano, en colaboración con la Universidad de Maastricht. El curso se celebrará en agosto de 2023 en el campus estratégico de la Universidad de Maastricht en Bruselas.

Además, en un contexto en el que la comunicación pública es una herramienta clave para generar confianza, promover la transparencia y garantizar políticas justas e inclusivas, todos ellos objetivos de falsas narrativas y malentendidos hoy en día, Pomilio Blumm fundó Decoding. Se trata de una start-up en la que una red mundial de expertos asistidos por inteligencia artificial se dedica a detectar, vigilar y analizar los flujos de desinformación y desinformación dirigidos a organismos públicos.