Le Financial Times, Politico et Forbes choisissent le cas Pomilio Blumm pour rendre compte d'une réalité grandissante

English Italian French German Spanish Portuguese

Ceux qui s'occupent de la communication des grandes institutions internationales trouveront intéressante l'attention que certains grands journaux portent au secteur, et en particulier à l'une des entreprises dont la croissance est la plus rapide. Il s'agit de Pomilio Blumm, une agence de communication institutionnelle dont le siège se trouve à Pescara, une petite ville du centre de l'Italie, mais qui, selon un article publié dans le magazine européen Politico, continue d'obtenir des résultats de plus en plus significatifs depuis qu'elle a choisi, il y a plusieurs décennies, de s'occuper exclusivement de la communication des institutions publiques, défiant ainsi les convictions de nombreux experts qui estimaient que cette idée aurait été trop difficile à réaliser.

Franco Pomilio, le président de la société, a toujours justifié ce choix, non seulement d'un point de vue purement entrepreneurial, mais aussi d'un point de vue éthique, car il est convaincu que les grandes institutions doivent de plus en plus apprendre à communiquer avec les citoyens et à les écouter. Un autre grand nom du journalisme, le Financial Times, a inclus Pomilio Blumm dans son classement des entreprises ayant la meilleure croissance en Europe. Dans la 7e édition du "FT 1000 Europe's Fastest Growing Companies", l'agence occupe la première place en termes de chiffre d'affaires dans le domaine de la communication institutionnelle en Europe, et la sixième place dans le domaine de la publicité et du marketing. Les Forbes Social Awards ont également récompensé les efforts de l'entreprise en tant que concepteur narratif grâce à son travail d'organisation du sommet du G20 et à la gestion de la campagne mondiale "Made in Italy", deux des projets de communication institutionnelle les plus influents de l'année 2022.

Avec des opérations actives dans plusieurs bureaux à travers l'Europe et le monde (Bologne, Rome, Alicante, Bruxelles, Genève, Vienne, Washington DC), 125 contrats et une équipe internationale, l'entreprise fournit des services de communication entièrement intégrés. Le résultat est une chaîne d'approvisionnement entièrement certifiée en interne.

L'autorité acquise au fil du temps a ensuite permis à Pomilio Blumm d'aller au-delà du marketing produit et de développer de nouvelles théories et de nouveaux modèles pour communiquer ses valeurs à d'autres niveaux également. D'où l'idée de créer un cours d'enseignement supérieur en communication, qui s'est transformé en cours d'été, en collaboration avec l'université de Maastricht. Le cours aura lieu en août 2023 sur le campus stratégique de l'Université de Maastricht à Bruxelles.

En outre, dans un contexte où la communication publique est un outil essentiel pour instaurer la confiance, promouvoir la transparence et garantir des politiques équitables et inclusives, autant d'éléments qui font aujourd'hui l'objet de faux récits et de malentendus, Pomilio Blumm a fondé Decoding. Il s'agit d'une start-up dans laquelle un réseau mondial d'experts assistés par l'intelligence artificielle est en mesure de fournir des informations sur les politiques publiques.