Financial Times, Politico e Forbes escolhem o caso Pomilio Blumm para relatar uma realidade crescente

Aqueles que lidam com a comunicação de grandes instituições internacionais acharão interessante a atenção que algumas grandes publicações estão a mostrar para o sector, e em particular para uma das empresas de mais rápido crescimento. Estamos a falar de Pomilio Blumm, uma agência de comunicação institucional com sede numa pequena cidade no centro de Itália, Pescara, mas que, segundo um artigo publicado na revista europeia Politico, continua a alcançar resultados cada vez mais significativos desde há décadas atrás quando optou por tratar exclusivamente da comunicação para instituições públicas, desafiando as convicções de muitos especialistas de que a ideia teria sido demasiado desafiante.

Franco Pomilio, presidente da empresa, sempre justificou esta escolha, não só de um ponto de vista puramente empresarial, mas também de um ponto de vista ético, pois está convencido de que as grandes instituições devem aprender cada vez mais a comunicar com os cidadãos, bem como a ouvi-los. Outro grande nome do jornalismo, o Financial Times, incluiu Pomilio Blumm no seu ranking das empresas com o melhor crescimento na Europa. Na 7ª edição do "FT 1000 Europe's Fastest Growing Companies", a agência ocupa o primeiro lugar em termos de volume de negócios em comunicação institucional na Europa, e o sexto lugar geral em publicidade e marketing. Outro reconhecimento veio dos Forbes Social Awards, que reconheceram os esforços da empresa como designer narrativo graças ao seu trabalho organizacional para a cimeira do G20 e a gestão da campanha mundial 'Made in Italy': dois dos mais influentes projectos de comunicação institucional de 2022.

Com operações activas em vários escritórios em toda a Europa e no mundo (Bolonha, Roma, Alicante, Bruxelas, Genebra, Viena, Washington DC), 125 contratos e uma equipa internacional, a empresa fornece serviços de comunicação totalmente integrados. O resultado é uma cadeia de fornecimento totalmente certificada internamente.

A autoridade adquirida ao longo do tempo permitiu então à Pomilio Blumm ir além do marketing do produto e desenvolver novas teorias e modelos para comunicar os seus valores também a outros níveis. Isto levou à ideia de criar um curso de formação de alto nível em comunicação, que evoluiu para uma Escola de Verão, em colaboração com a Universidade de Maastricht. O curso será realizado em Agosto de 2023 no campus estratégico da Universidade de Maastricht em Bruxelas.

Além disso, num contexto em que a comunicação pública é um instrumento chave para construir confiança, promover a transparência e assegurar políticas justas e inclusivas, todos os alvos de falsas narrativas e mal-entendidos hoje em dia, Pomilio Blumm fundou a Decoding. Trata-se de um arranque em que uma rede global de peritos, assistida por inteligência artificial, está empenhada em detectar, monitorizar e analisar os fluxos de desinformação e desinformação destinados a organismos públicos.