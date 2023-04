MISE À JOUR -- Le Jour de la Terre met en lumière les réalisations en matière de recyclage des plastiques agricoles

ETOBICOKE, Ontario, 21 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 22 avril, Jour de la Terre, permet de constater combien un geste posé par une personne, repris par d’autres, peut donner des résultats significatifs. Cela n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui, compte tenu des préoccupations liées au changement climatique.



Les agriculteurs canadiens posent de tels gestes lorsqu’ils recyclent les plastiques agricoles. Ils participent aux programmes de recyclage des emballages et des plastiques agricoles d’AgriRÉCUP. Ainsi, les agriculteurs canadiens témoignent leur engagement envers la gestion des terres et le respect de l’environnement. Cet engagement dépasse largement la durée d’une seule journée par an.

Par exemple, en 2022, les agriculteurs canadiens ont apporté plus de deux millions de contenants vides en plastique (pesticides et fertilisants) de 23 litres ou moins aux sites de dépôt d’AgriRÉCUP. Ce plastique récupéré entre dans la fabrication de nouveaux produits, certains seront utilisés à la ferme (tuyaux de drainage flexibles, poteaux de clôture). D’autres connaîtront une seconde vie sous diverses formes (matériau composite dimensionné utilisé en construction industrielle, palettes en plastique, rails protecteurs, bordures de stationnement). Les chiffres de la collecte 2022 ont dépassé ceux de 2021 par plus de 200 000 unités.

« Nous marquons la Journée et la Semaine de la Terre en donnant le coup d’envoi de notre programme de recyclage des contenants en plastique pour 2023, » déclare Barry Friesen, directeur administratif d’AgriRÉCUP. Il ajoute : « D’ici le 1er mai, plus de 1 500 de nos sites de dépôt à travers le Canada accepteront à nouveau les contenants vides de pesticides et de fertilisants à usage unique. S’y ajoutent d’autres articles en plastique venant des fermes. Le Jour de la Terre présente aussi un moment privilégié pour réaffirmer notre objectif. Il consiste à détourner des sites d’enfouissement tous les déchets plastiques agricoles, afin de les intégrer dans une économie circulaire. »

Le taux moyen de récupération des contenants de pesticides et de fertilisants de 23 litres et moins, atteint 77 %.

Les agriculteurs disposent de plusieurs options pour gérer les produits agricoles et les emballages arrivés à la fin de leur vie utile.

AgriRÉCUP élargit le nombre de programmes ciblant les matières plastiques agricoles, ainsi que d’autres produits utilisés dans l’industrie agricole canadienne. AgriRÉCUP encourage les producteurs à vérifier la présence de matériaux agricoles non recyclés auparavant qui peuvent maintenant être rapportés à un site de dépôt. Au-delà du recyclage des contenants de 23 litres et moins, AgriRÉCUP compte d’autres éléments :

Un programme national de recyclage des grands réservoirs et barils en plastique non consignés, servant aussi à livrer pesticides et fertilisants

Des programmes de recyclage des sacs-silos à grains et de la ficelle de pressage dans les provinces des Prairies, ainsi qu’un projet pilote en Colombie-Britannique

Un programme national de collecte et d’élimination sécuritaire des pesticides et des médicaments (non désirés ou périmés) pour bétail et pour chevaux

Un programme d’élimination des sacs (semences, pesticides, inoculants) dans la plupart des provinces.

La croissance continue des volumes de collecte de ces matériaux souligne la volonté des agriculteurs d’adopter de nouvelles pratiques en présence d’options de gestion privilégiant l’environnement. Dans les Prairies, les résultats encourageants du projet pilote de collecte des sacs vides (semences, pesticides, inoculants) ont conduit AgriRÉCUP à le transformer en un programme permanent à la fin de l’année dernière.

En plus de ces programmes, AgriRÉCUP mène des projets pilotes dans tout le pays. L’exercice permet de concevoir de nouveaux programmes pour les matériaux agricoles tels que la ficelle et la pellicule d’enrubannage pour balles, celle pour l’ensilage, de même que le plastique des bâches recouvrant les silos-fosses. Les projets pilotes résultent de la collaboration de nombreuses organisations partenaires, du personnel des sites de dépôt, des transporteurs, des transformateurs et des agriculteurs. Tous jouent un rôle essentiel dans l’atteinte de l’objectif à long terme d’AgriRÉCUP, celui d’éliminer les déchets agricoles de l’environnement.

Au sujet des nombreux programmes et projets pilotes d’AgriRÉCUP, Barry Friesen déclare : « Notre équipe tire sa motivation du fait de voir les parties prenantes de tous les secteurs travailler ensemble à faire ce qui est bon pour la planète. Plus important encore, l’impact des efforts investis par nos partenaires et par les participants au programme contribue au travail effectué pour lutter contre le changement climatique. »

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. Il est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la protection des cultures, des semences, des engrais, des médicaments vétérinaires et des sacs-silos à grains. AgriRÉCUP occupe des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec).

