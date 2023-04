Ilkka Oyj Pörssitiedote 24.4.2023, klo 9.40



ILKKA OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN OSTO-OHJELMA ON SAATU PÄÄTÖKSEEN



Ilkka Oyj:n hallitus päätti 1.12.2022 käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman yhtiökokouksen 26.4.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti.



Ilkka Oyj on nyt saanut päätökseen omien osakkeiden osto-ohjelman. Omien osakkeiden takaisinostot aloitettiin 2.12.2022 ja lopetettiin 21.4.2023. Tämän jakson aikana Ilkka hankki 90 308 omaa II-sarjan osaketta 3,79 euron keskihintaan. Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.



Osakeohjelman kautta hankittuja osakkeita on tarkoitus käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää.



Ilkka Oyj:llä on yhteensä 25 450 411 osaketta. Hankintojen jälkeen yhtiöllä on hallussaan 90 308 kappaletta omia II-sarjan osakkeita, mikä vastaa noin 0,42 prosenttia yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin 0,35 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.



ILKKA OYJ



Olli Pirhonen

toimitusjohtaja







Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj, puh. 040 766 5418





JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka.com





Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kaupunki- ja paikallislehtiä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 550 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.