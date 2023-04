CONFERIZE A/S SÆTTER NY DAGSORDEN MED ABONNEMENT-PLATFORM

INTERN VIDEN: Conferize A/S’ datterselskab Suubz ApS forventes at lancere en unik abonnement-platform i Q3 2023.

Med tilkøbet af Suubz ApS, og den dermed medfølgende abonnement-platform, jf. selskabsmeddelelse den 1. marts 2023, meddeles det hermed at der i Q2 2023 gennemføres et testforløb af en yderligere udvikling af platformen. Hvis testforløbet forløber som forventet, vil Conferize i andet halvår 2023 lancere platformen kommercielt, og markedet vil blive orienteret om de kommercielle forventninger.

Gennem teknologier indenfor machine learning og kunstig intelligens har udviklingsteamet hos Suubz udviklet en prototype af en ”abonnement-robot”, der på få sekunder kan opsige eller tegne et abonnement. Har du fx tegnet dit Netflixabonnement gennem Suubz, men ønsker at se en serie på Disney+ eller TV2 i stedet kan du med to klik på suubz.com skifte fra Netflix til Disney+.

FULDT OVERBLIK

Med en konto hos Suubz kan du via MitID bede ”abonnement-robotten” om at kigge efter betalinger til forskellige abonnementer på din konti. Du vil således på få minutter få et fuldt overblik over alle dine abonnementer og tilmed opsige dem med et enkelt klik. Suubz giver derved forbrugeren en nem mulighed for at spare penge ved at hjælpe med at lukke for abonnementer, der ikke længere er behov for, og som skjuler sig mellem de mange transaktioner på bankkontoen.

EN GAME-CHANGER

Bestyrelsen i Conferize A/S betragter denne nye robot som revolutionerende indenfor abonnement-branchen. ”Der findes ingen andre på markedet, der kan tilbyde denne form for service. Jeg mener, der med denne nye abonnements-robot er tale om en game-changer. Suubz vil sætte en helt ny dagsorden, der vil gøre det let og trygt at navigere i den nuværende jungle af forskellige abonnementer og tilbud med forskellige bindingsperioder og regelsæt.” udtaler bestyrelsesformand Rolf Lynge-Olsen.

BRUG AF ”CROWD-LEARNING”

Suubz arbejder målrettet på at træne og uddanne den nye robot. Robotten er udstyret med ”crowd-learning”, hvilket betyder, at alle brugerne af Suubz kan hjælpe med at videreudvikle robottens intelligens. Robotten vil bl.a. stille forskellige spørgsmål for at blive klogere fx: ”Er denne månedlige betaling på din konto et abonnement?”.

TESTFORLØB I Q2 2023

Bestyrelsen forventer et testforløb af robotten i løbet af Q2 2023. Det vil dog tage yderligere nogle måneder at træne robotten, så den også kan opsige og tegne abonnementer hos mindre udbydere, fx fitnesscentre og mobilselskaber mv.

”Abonnement-branchen har udviklet sig eksplosivt de seneste år, og der er kommet mange nye former for abonnementer, der kan gøre dit liv mere spændende, lærerigt og lettere. Vi ønsker med Suubz at skabe fuld gennemsigtighed og at gøre det brugervenligt og trygt at benytte alle disse spændende tilbud. Vi tror på, at denne nyudviklede robot gør vores vision mulig” siger CEO & Co-founder af Suubz, Nicolai Bille Krogh.







