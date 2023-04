Biografi på Professor, overlæge dr. med. Peter Vilmann







Med henvisning til meddelelse nr. 28 af 21. april 2023 har Pharma Equity Group modtaget meddelelse om, at Professor Peter Vilmann opstiller som kandidat til bestyrelsen på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 2023.







Professor, overlæge dr. med. Peter Vilmann er født i 1952, er cand.med. fra Københavns Universitet i 1981, speciallæge i kirurgi og kirurgiske mavetarmsygdomme, er klinisk professor på Herlev og Gentofte hospitals mavetarm-kirurgiske afdeling. Peter Vilmann har modtaget adskillige ærespriser både nationalt og international for hans udvikling og forskning og har bla en ærestitel i Rumænien. Peter Vilmann har i mere end 30 år år haft tæt samarbejde med medico-industrien både som innovatør men også som opinion leader, advisory og konsulent. Som følge af hans udviklingsarbejde og kliniske forskning har Peter Vilmann udstrakt global anerkendelse og et stort netværk både til medicinske fagpersoner og til industrielle partnere. Peter Vilmann er medejer af flere patenter og ejer af konsulentfirmaet SpeciallægeVilmann ApS samt medejer af 2 opstartsfirmaer, hhv GEABetes ApS og Tenacious ApS sidstnævnte med patenteret produkt inden for hhv medicoindustri og pharma. Peter Vilmann har ikke ledelseserhverv i øvrige erhvervsdrivende virksomheder.







Peter Vilmann har eller har haft skiftende kontraktlige samarbejder som konsulent og advisory med adskillige biomedicinske firmaer herunder:







MediGlobe GmbH, Tyskland

Reponex Pharmaceuticals A/S

Pentax Medical Europe GmbH

AMBU Danmark

Olympus Medical Europe

Novo Nordisk, Danmark

Hitachi Medical Europe







