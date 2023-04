OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

25 April 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 24 April 2023 it had purchased a total of 190,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 190,000 Highest price paid (per ordinary share) £4.9860 Lowest price paid (per ordinary share) £4.9440 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.9654

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 427,283,821 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 427,283,821.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:28:54 GBp 934 496.60 XLON xea9qk4rNqA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:59 GBp 342 496.80 XLON xea9qk4rNUS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:59 GBp 300 496.80 XLON xea9qk4rNUU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:59 GBp 300 496.80 XLON xea9qk4rNPW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:43 GBp 355 496.80 XLON xea9qk4rKgt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:41 GBp 300 496.80 XLON xea9qk4rKn3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:33 GBp 399 496.80 XLON xea9qk4rK4t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:32 GBp 308 496.80 XLON xea9qk4rK63 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:32 GBp 70 496.80 XLON xea9qk4rK65 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:32 GBp 143 496.80 XLON xea9qk4rK67 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:32 GBp 8 496.80 XLON xea9qk4rK69 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:32 GBp 654 496.80 XLON xea9qk4rK6B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:31 GBp 90 496.60 XLON xea9qk4rK1J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:31 GBp 48 496.60 XLON xea9qk4rK0M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:30 GBp 700 496.60 XLON xea9qk4rK2s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:29 GBp 816 496.60 XLON xea9qk4rKDd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:29 GBp 173 496.60 XLON xea9qk4rKDJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:25 GBp 166 496.60 XLON xea9qk4rKAT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:25 GBp 411 496.60 XLON xea9qk4rKAV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:27:25 GBp 631 496.60 XLON xea9qk4rKLp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:25:34 GBp 43 496.60 XLON xea9qk4rIvb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:25:34 GBp 331 496.60 XLON xea9qk4rIvd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:25:11 GBp 935 496.60 XLON xea9qk4rILu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:25:11 GBp 181 496.60 XLON xea9qk4rILw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:25:11 GBp 415 496.60 XLON xea9qk4rIL0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:25:11 GBp 58 496.60 XLON xea9qk4rIL2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:25:11 GBp 72 496.60 XLON xea9qk4rIL8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:25:11 GBp 71 496.60 XLON xea9qk4rILA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:25:11 GBp 300 496.60 XLON xea9qk4rILC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:25:11 GBp 600 496.60 XLON xea9qk4rILE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:25:11 GBp 378 496.60 XLON xea9qk4rILM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:25:11 GBp 750 496.60 XLON xea9qk4rILO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:25:11 GBp 551 496.60 XLON xea9qk4rILQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:25:11 GBp 551 496.60 XLON xea9qk4rIKg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:23:42 GBp 480 496.60 XLON xea9qk4rGre OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:23:42 GBp 57 496.60 XLON xea9qk4rGrg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:23:42 GBp 205 496.60 XLON xea9qk4rGr$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:23:42 GBp 53 496.60 XLON xea9qk4rGr1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:23:42 GBp 567 496.60 XLON xea9qk4rGr9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:23:42 GBp 550 496.60 XLON xea9qk4rGrJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:23:42 GBp 559 496.60 XLON xea9qk4rGqX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:23:42 GBp 107 496.60 XLON xea9qk4rGqd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:23:42 GBp 145 496.60 XLON xea9qk4rGqf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:23:42 GBp 300 496.60 XLON xea9qk4rGqh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:23:42 GBp 44 496.60 XLON xea9qk4rGq$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:23:42 GBp 528 496.60 XLON xea9qk4rGq1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:20:46 GBp 251 496.60 XLON xea9qk4rU4K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:20:46 GBp 300 496.60 XLON xea9qk4rU4M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:19:27 GBp 582 496.60 XLON xea9qk4rVJF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:19:27 GBp 247 496.60 XLON xea9qk4rVJH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:19:27 GBp 750 496.60 XLON xea9qk4rVJJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:19:27 GBp 475 496.40 XLON xea9qk4rVIX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:19:27 GBp 492 496.40 XLON xea9qk4rVIZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:18:49 GBp 1,026 496.60 XLON xea9qk4rS6D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:18:26 GBp 10 496.60 XLON xea9qk4rSTK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:16:19 GBp 181 496.60 XLON xea9qk4rQEM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:16:03 GBp 51 496.60 XLON xea9qk4rQVo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:16:03 GBp 300 496.60 XLON xea9qk4rQVq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:16:03 GBp 92 496.60 XLON xea9qk4rQVs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:16:03 GBp 504 496.60 XLON xea9qk4rQVu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:10:44 GBp 875 496.60 XLON xea9qk4r7X5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:04:38 GBp 1,142 496.60 XLON xea9qk4r35R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:04:38 GBp 384 496.60 XLON xea9qk4r35T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:04:38 GBp 800 496.60 XLON xea9qk4r35V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:04:38 GBp 1,036 496.40 XLON xea9qk4r34Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 16:00:47 GBp 1,036 496.40 XLON xea9qk4rEI$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:57:40 GBp 627 496.40 XLON xea9qk4rDnn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:48:52 GBp 1,491 496.40 XLON xea9qk4sqYp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:48:51 GBp 407 496.60 XLON xea9qk4sqlo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:48:51 GBp 268 496.60 XLON xea9qk4sqlq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:48:51 GBp 866 496.60 XLON xea9qk4sqls OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:48:11 GBp 337 496.80 XLON xea9qk4sqCh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:48:00 GBp 1 497.00 XLON xea9qk4sqMa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:48:00 GBp 426 497.00 XLON xea9qk4sqMc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:48:00 GBp 138 497.00 XLON xea9qk4sqMe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:45:02 GBp 1,069 496.40 XLON xea9qk4spor OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:18 GBp 358 496.40 XLON xea9qk4smH1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:13 GBp 294 497.00 XLON xea9qk4smTG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:13 GBp 1,247 496.60 XLON xea9qk4smTM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:12 GBp 7,902 497.00 XLON xea9qk4smSl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:12 GBp 21,740 497.00 XLON xea9qk4smSn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:12 GBp 4,518 497.00 XLON xea9qk4smSp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:12 GBp 69 497.00 XLON xea9qk4smSr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:06 GBp 428 497.00 XLON xea9qk4smRE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:06 GBp 563 497.00 XLON xea9qk4smRM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:06 GBp 54 496.60 XLON xea9qk4smRT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:03 GBp 144 497.00 XLON xea9qk4sndV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:03 GBp 282 497.00 XLON xea9qk4sncX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:03 GBp 362 497.00 XLON xea9qk4sncy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:03 GBp 737 497.00 XLON xea9qk4sncu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:03 GBp 247 497.00 XLON xea9qk4sncw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:43:03 GBp 965 496.60 XLON xea9qk4snc5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:39:45 GBp 245 497.00 XLON xea9qk4syeg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:39:45 GBp 317 497.00 XLON xea9qk4syei OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:39:45 GBp 8 496.80 XLON xea9qk4syep OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:39:45 GBp 220 496.80 XLON xea9qk4syer OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:39:45 GBp 618 496.80 XLON xea9qk4syet OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:39:45 GBp 113 496.80 XLON xea9qk4syev OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:38:02 GBp 234 497.00 XLON xea9qk4szTq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:30:06 GBp 46 497.20 XLON xea9qk4sbwn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:30:06 GBp 498 497.20 XLON xea9qk4sbwp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:30:06 GBp 2 497.20 XLON xea9qk4sbwr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:25:54 GBp 1,800 496.60 XLON xea9qk4sX@D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:25:54 GBp 2,793 496.60 XLON xea9qk4sX@E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:25:54 GBp 974 496.60 XLON xea9qk4sX@G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:25:54 GBp 624 496.60 XLON xea9qk4sX@I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:25:54 GBp 225 496.60 XLON xea9qk4sX@K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:25:54 GBp 600 496.60 XLON xea9qk4sX@M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:25:54 GBp 900 496.60 XLON xea9qk4sX@O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:25:54 GBp 300 496.60 XLON xea9qk4sX@Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:25:54 GBp 600 496.60 XLON xea9qk4sX@S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:25:54 GBp 900 496.60 XLON xea9qk4sX@U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:25:54 GBp 300 496.60 XLON xea9qk4sXvW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:25:54 GBp 81 496.60 XLON xea9qk4sXvY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:13:01 GBp 17 496.20 XLON xea9qk4sKO6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:55 GBp 361 495.80 XLON xea9qk4sIAd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:55 GBp 248 495.60 XLON xea9qk4sIAf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:55 GBp 42 495.80 XLON xea9qk4sIAl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:55 GBp 374 495.80 XLON xea9qk4sIAn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:54 GBp 184 495.80 XLON xea9qk4sIAt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:54 GBp 379 495.80 XLON xea9qk4sIAv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:51 GBp 715 495.80 XLON xea9qk4sIGK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:51 GBp 174 495.60 XLON xea9qk4sIGM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:51 GBp 219 495.80 XLON xea9qk4sIJg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:51 GBp 344 495.80 XLON xea9qk4sIJi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:51 GBp 3,404 495.40 XLON xea9qk4sIJs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:51 GBp 760 495.60 XLON xea9qk4sIJu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:51 GBp 192 495.60 XLON xea9qk4sIJ1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:51 GBp 848 495.60 XLON xea9qk4sIJ3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:51 GBp 1,017 495.60 XLON xea9qk4sIJ5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:51 GBp 237 495.80 XLON xea9qk4sIJ8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:51 GBp 318 495.80 XLON xea9qk4sIJA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:51 GBp 373 495.40 XLON xea9qk4sIJO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:10:51 GBp 905 495.60 XLON xea9qk4sIJQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 23 495.60 XLON xea9qk4sQzb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 300 495.60 XLON xea9qk4sQz$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 239 495.60 XLON xea9qk4sQzd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 300 495.60 XLON xea9qk4sQzf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 300 495.60 XLON xea9qk4sQzh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 600 495.60 XLON xea9qk4sQzj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 1,800 495.60 XLON xea9qk4sQzl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 201 495.60 XLON xea9qk4sQzn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 300 495.60 XLON xea9qk4sQzp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 259 495.60 XLON xea9qk4sQzr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 300 495.60 XLON xea9qk4sQzt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 300 495.60 XLON xea9qk4sQzv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 900 495.60 XLON xea9qk4sQzx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 900 495.60 XLON xea9qk4sQzz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 584 495.40 XLON xea9qk4sQzC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 387 495.20 XLON xea9qk4sQzI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 788 495.40 XLON xea9qk4sQzM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 15:01:20 GBp 46 495.40 XLON xea9qk4sQzK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 14:30:57 GBp 239 495.20 XLON xea9qk4todZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 14:26:48 GBp 379 495.20 XLON xea9qk4tn6X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 14:26:48 GBp 11 495.20 XLON xea9qk4tn6Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 14:26:43 GBp 239 495.40 XLON xea9qk4tn2h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 14:26:32 GBp 890 495.40 XLON xea9qk4tn91 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 14:26:00 GBp 887 495.60 XLON xea9qk4t@cW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 14:24:53 GBp 834 495.80 XLON xea9qk4t@CC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:59:44 GBp 115 495.80 XLON xea9qk4tZii OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:59:17 GBp 242 495.60 XLON xea9qk4tZyx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:59:17 GBp 149 495.60 XLON xea9qk4tZy1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:59:17 GBp 300 495.60 XLON xea9qk4tZy3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:59:17 GBp 313 495.60 XLON xea9qk4tZy5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:54:51 GBp 749 495.60 XLON xea9qk4tXhU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:54:51 GBp 740 495.80 XLON xea9qk4tXgh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:41:05 GBp 809 495.20 XLON xea9qk4tht9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:31:28 GBp 587 495.20 XLON xea9qk4tNEC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:31:27 GBp 326 495.40 XLON xea9qk4tN94 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:31:27 GBp 224 495.40 XLON xea9qk4tN96 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:31:27 GBp 49 495.40 XLON xea9qk4tN98 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:31:27 GBp 217 495.40 XLON xea9qk4tN9A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:29:39 GBp 531 495.60 XLON xea9qk4tKv8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:29:38 GBp 29 495.60 XLON xea9qk4tKuG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:29:38 GBp 223 495.80 XLON xea9qk4tKxh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:29:38 GBp 471 495.80 XLON xea9qk4tKxj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:13:59 GBp 928 495.80 XLON xea9qk4tHHp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:13:59 GBp 614 495.80 XLON xea9qk4tHH3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:13:59 GBp 248 495.80 XLON xea9qk4tHH5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:13:59 GBp 135 495.80 XLON xea9qk4tHH7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:13:59 GBp 850 495.80 XLON xea9qk4tHH9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:13:59 GBp 364 495.60 XLON xea9qk4tHHE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:13:59 GBp 45 495.80 XLON xea9qk4tHHG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:13:59 GBp 300 495.80 XLON xea9qk4tHHI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:13:59 GBp 487 495.80 XLON xea9qk4tHHK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:13:07 GBp 238 496.00 XLON xea9qk4tUZN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:13:07 GBp 171 496.00 XLON xea9qk4tUZQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:13:07 GBp 600 496.00 XLON xea9qk4tUZS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:13:07 GBp 55 496.00 XLON xea9qk4tUZU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 13:12:24 GBp 823 496.20 XLON xea9qk4tUo3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:32:25 GBp 721 495.80 XLON xea9qk4t3hu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:32:11 GBp 54 496.00 XLON xea9qk4t3qJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:26:09 GBp 42 495.40 XLON xea9qk4t1Dl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:26:09 GBp 874 495.40 XLON xea9qk4t1Dj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:26:03 GBp 1,148 496.00 XLON xea9qk4t19o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:26:03 GBp 703 496.00 XLON xea9qk4t19q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:26:03 GBp 140 496.00 XLON xea9qk4t19s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:26:03 GBp 197 496.00 XLON xea9qk4t197 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:26:03 GBp 293 495.60 XLON xea9qk4t19B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:26:03 GBp 670 495.80 XLON xea9qk4t19F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:13:52 GBp 102 496.00 XLON xea9qk4tDHX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:13:52 GBp 504 496.00 XLON xea9qk4tDHZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:12:24 GBp 113 496.20 XLON xea9qk4tAqv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:12:24 GBp 488 496.20 XLON xea9qk4tAqx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:03:24 GBp 640 496.40 XLON xea9qk4t91e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:03:24 GBp 105 496.40 XLON xea9qk4t91g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:01:11 GBp 221 496.60 XLON xea9qk4ms2d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 12:01:11 GBp 504 496.60 XLON xea9qk4ms2f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:55:01 GBp 655 496.80 XLON xea9qk4mrgb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:55:01 GBp 905 497.00 XLON xea9qk4mrgi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:52:05 GBp 209 497.60 XLON xea9qk4mov2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:52:05 GBp 93 497.20 XLON xea9qk4mov9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:52:05 GBp 148 497.20 XLON xea9qk4movB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:52:05 GBp 50 497.20 XLON xea9qk4movD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:52:05 GBp 55 497.20 XLON xea9qk4movF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:52:05 GBp 93 497.20 XLON xea9qk4movH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:52:05 GBp 1,003 497.40 XLON xea9qk4movJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:50:30 GBp 189 497.80 XLON xea9qk4mpcS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:49:40 GBp 218 497.80 XLON xea9qk4mpps OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:48:50 GBp 145 497.80 XLON xea9qk4mp68 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:48:50 GBp 44 497.80 XLON xea9qk4mp6A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:48:00 GBp 202 497.80 XLON xea9qk4mpGq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:47:07 GBp 251 497.80 XLON xea9qk4mmkK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:47:02 GBp 175 498.00 XLON xea9qk4mmrk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:47:02 GBp 521 498.00 XLON xea9qk4mmrq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:47:02 GBp 319 498.00 XLON xea9qk4mmrs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:47:02 GBp 89 498.00 XLON xea9qk4mmru OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:47:02 GBp 563 498.00 XLON xea9qk4mmrJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:47:02 GBp 250 498.00 XLON xea9qk4mmrT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:47:02 GBp 321 497.80 XLON xea9qk4mmrV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:47:02 GBp 371 497.40 XLON xea9qk4mmqZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:47:02 GBp 590 497.60 XLON xea9qk4mmqd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:39:09 GBp 562 498.20 XLON xea9qk4m@Tv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:38:50 GBp 569 498.20 XLON xea9qk4m@Q$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:38:50 GBp 467 498.20 XLON xea9qk4m@QC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:38:50 GBp 367 498.20 XLON xea9qk4m@QE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:32:43 GBp 234 496.60 XLON xea9qk4mzwc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:32:42 GBp 206 497.00 XLON xea9qk4mzwE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:32:42 GBp 850 497.00 XLON xea9qk4mzwG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:32:42 GBp 247 497.00 XLON xea9qk4mzwC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:32:42 GBp 506 497.00 XLON xea9qk4mzwA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:32:42 GBp 389 496.80 XLON xea9qk4mzwP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:32:42 GBp 93 497.00 XLON xea9qk4mzwR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:32:42 GBp 518 497.00 XLON xea9qk4mzwT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:09:40 GBp 300 497.00 XLON xea9qk4mZNk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:08:32 GBp 1,008 497.20 XLON xea9qk4mWnJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:08:32 GBp 750 497.20 XLON xea9qk4mWnL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:08:32 GBp 750 497.20 XLON xea9qk4mWnN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:08:32 GBp 320 497.20 XLON xea9qk4mWnP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:08:32 GBp 549 496.60 XLON xea9qk4mWnV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:07:23 GBp 555 497.20 XLON xea9qk4mWFH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:00:51 GBp 504 496.60 XLON xea9qk4mliX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:00:51 GBp 38 496.60 XLON xea9qk4mljV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:00:45 GBp 542 496.80 XLON xea9qk4mlka OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:00:04 GBp 554 497.00 XLON xea9qk4mluB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:00:02 GBp 62 497.20 XLON xea9qk4mlx0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:00:02 GBp 310 497.20 XLON xea9qk4mlx2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:00:01 GBp 249 497.40 XLON xea9qk4ml53 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:00:01 GBp 252 497.40 XLON xea9qk4ml4C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 11:00:01 GBp 1 497.40 XLON xea9qk4ml4I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:54:34 GBp 479 497.40 XLON xea9qk4mjTJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:54:34 GBp 55 497.40 XLON xea9qk4mjTL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:35:33 GBp 338 496.80 XLON xea9qk4mL2x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:35:33 GBp 485 497.00 XLON xea9qk4mL2z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:33:47 GBp 404 496.80 XLON xea9qk4mIsg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:33:24 GBp 645 496.60 XLON xea9qk4mIuX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:33:24 GBp 166 496.80 XLON xea9qk4mIul OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:33:24 GBp 136 496.80 XLON xea9qk4mIun OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:33:24 GBp 435 497.00 XLON xea9qk4mIup OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:33:24 GBp 261 497.20 XLON xea9qk4mIux OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:33:24 GBp 169 497.20 XLON xea9qk4mIuz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:26:50 GBp 437 497.20 XLON xea9qk4mGKL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:26:50 GBp 300 497.80 XLON xea9qk4mGKM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:26:40 GBp 2,891 497.80 XLON xea9qk4mGHf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:24:03 GBp 324 497.20 XLON xea9qk4mHFn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:24:03 GBp 303 497.80 XLON xea9qk4mHFw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:24:02 GBp 300 498.00 XLON xea9qk4mHFy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:24:02 GBp 92 498.20 XLON xea9qk4mHF3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:24:02 GBp 336 498.20 XLON xea9qk4mHF5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:09:32 GBp 175 497.20 XLON xea9qk4mR06 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:09:32 GBp 465 497.20 XLON xea9qk4mR0C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:09:32 GBp 1,469 497.20 XLON xea9qk4mR0E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:09:32 GBp 56 497.20 XLON xea9qk4mR0G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:09:02 GBp 699 496.40 XLON xea9qk4mRML OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:09:02 GBp 288 496.20 XLON xea9qk4mRMR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:09:02 GBp 412 496.40 XLON xea9qk4mRMU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:09:02 GBp 411 496.60 XLON xea9qk4mRHZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:08:02 GBp 288 496.80 XLON xea9qk4mOlf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:08:02 GBp 412 497.00 XLON xea9qk4mOli OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:03:46 GBp 220 497.00 XLON xea9qk4mPG$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:03:46 GBp 75 497.00 XLON xea9qk4mPG3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:03:46 GBp 202 497.00 XLON xea9qk4mPGv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:03:46 GBp 100 497.00 XLON xea9qk4mPGx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 10:03:46 GBp 100 497.00 XLON xea9qk4mPGz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:46:48 GBp 398 495.60 XLON xea9qk4m0zE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:46:42 GBp 616 496.20 XLON xea9qk4m0$q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:46:41 GBp 593 496.20 XLON xea9qk4m0$J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:46:41 GBp 235 496.20 XLON xea9qk4m0@b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:46:41 GBp 316 496.20 XLON xea9qk4m0@d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:46:41 GBp 268 495.80 XLON xea9qk4m0@t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:46:41 GBp 387 496.00 XLON xea9qk4m0@@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:39:02 GBp 1,352 496.60 XLON xea9qk4mF4H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:39:02 GBp 700 496.60 XLON xea9qk4mF4J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:39:02 GBp 247 496.60 XLON xea9qk4mF4L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:39:02 GBp 850 496.60 XLON xea9qk4mF4N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:39:02 GBp 10 496.20 XLON xea9qk4mF4Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:39:02 GBp 336 496.20 XLON xea9qk4mF4S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:30:03 GBp 238 496.40 XLON xea9qk4mBpj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:30:03 GBp 249 496.60 XLON xea9qk4mBpl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:30:03 GBp 95 496.60 XLON xea9qk4mBpn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:30:02 GBp 351 496.80 XLON xea9qk4mBoG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:27:16 GBp 350 497.00 XLON xea9qk4m8GL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:23:53 GBp 350 496.80 XLON xea9qk4nthz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:21:04 GBp 171 497.00 XLON xea9qk4nrXu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:21:04 GBp 99 497.00 XLON xea9qk4nrXw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:18:58 GBp 270 497.20 XLON xea9qk4nopY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:13:08 GBp 234 497.20 XLON xea9qk4n@f1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:10:09 GBp 175 497.00 XLON xea9qk4nydi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:10:09 GBp 255 497.20 XLON xea9qk4nydk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:10:04 GBp 234 497.40 XLON xea9qk4nyXV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:08:02 GBp 175 497.60 XLON xea9qk4nzqJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:08:01 GBp 255 497.80 XLON xea9qk4nzsk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:07:53 GBp 255 498.00 XLON xea9qk4nzyq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:06:26 GBp 296 498.20 XLON xea9qk4nwyD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:06:25 GBp 176 498.20 XLON xea9qk4nw$Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:06:25 GBp 175 498.40 XLON xea9qk4nw$h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:06:25 GBp 255 498.60 XLON xea9qk4nw$j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 09:01:12 GBp 234 498.20 XLON xea9qk4nciR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:56:35 GBp 203 498.40 XLON xea9qk4naRN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:56:35 GBp 54 498.40 XLON xea9qk4naRP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:56:32 GBp 175 498.40 XLON xea9qk4nbb9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:56:32 GBp 1,111 498.40 XLON xea9qk4nbbH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:56:32 GBp 80 498.40 XLON xea9qk4nbbJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:48:22 GBp 483 496.40 XLON xea9qk4nkWb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:48:22 GBp 606 496.40 XLON xea9qk4nkWd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:48:22 GBp 520 496.40 XLON xea9qk4nkWt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:48:22 GBp 380 496.40 XLON xea9qk4nkWv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:48:22 GBp 404 496.20 XLON xea9qk4nkWy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:38:43 GBp 459 494.60 XLON xea9qk4nfF0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:34:28 GBp 245 494.40 XLON xea9qk4nL4o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:34:28 GBp 245 494.60 XLON xea9qk4nL4u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:34:28 GBp 350 494.80 XLON xea9qk4nL4w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:34:26 GBp 187 496.00 XLON xea9qk4nL7L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:34:26 GBp 89 496.00 XLON xea9qk4nL7N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:34:26 GBp 89 495.80 XLON xea9qk4nL7P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:33:18 GBp 215 496.00 XLON xea9qk4nIsA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:33:18 GBp 89 496.00 XLON xea9qk4nIsC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:33:18 GBp 89 495.80 XLON xea9qk4nIsE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:33:15 GBp 142 496.00 XLON xea9qk4nIzM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:33:15 GBp 103 496.00 XLON xea9qk4nIzO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:33:15 GBp 11,987 495.60 XLON xea9qk4nIyd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:33:15 GBp 89 495.60 XLON xea9qk4nIyf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 24-Apr-2023 08:33:15 GBp 248 495.60 XLON xea9qk4nIyh

END