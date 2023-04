English French

Nanterre, le 25 avril 2023

INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 31 MARS 2023

Chiffre d’affaires de 15,0 milliards d’euros, en hausse de 17 % par rapport au premier trimestre 2022 (international +24 %, France +9 %)

Très bonnes performances opérationnelles : VINCI Energies et Cobra IS : activité et prises de commandes en forte hausse VINCI Construction : activité et prises de commandes toujours soutenues Poursuite du redressement du trafic de VINCI Airports Progression du trafic de VINCI Autoroutes

Niveau historique du carnet de commandes

Endettement financier net maîtrisé – liquidité importante

Perspectives 2023 confirmées





Chiffre d’Affaires 1er trimestre Variation

2023/2022 En millions d’euros 2023 2022 Réelle Comparable1 Concessions 2 206 1 779 +24 % +15 % VINCI Autoroutes 1 332 1 274 +4,5 % +4,5 % VINCI Airports 767 405 +89 % +51 % VINCI Highways 75 69 +8,3 % -0,1 % Autres concessions2 32 30 +7,2 % +7,2 % VINCI Energies 4 395 3 633 +21 % +16 % Cobra IS 1 496 1 234 +21 % +20 % VINCI Construction 6 737 5 967 +13 % +14 % VINCI Immobilier 296 337 -12 % -12 % Eliminations et retraitements (128) (103) Total Groupe* 15 002 12 847 +17 % +14 % dont : France 6 780 6 234 +8,8 % +8,5 % International 8 222 6 613 +24 % +20 % Europe hors France 4 894 3 980 +23 % +20 % International hors Europe 3 328 2 633 +26 % +18 % Trafic de VINCI Autoroutes +1,5 % vs T1 2022 Trafic passagers de VINCI Airports +54 % vs T1 2022, -12 % vs T1 2019 Prises de commandes (en Mds€) 15,5 12,5 +24 % Carnet de commandes** (en Mds€) 60,3 55,0 +10 % Endettement financier net** (en Mds€) (19,2) (20,8)3

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** En fin de période.

I. Chiffres clés consolidés





Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI s’est élevé à 15,0 milliards d’euros au 1er trimestre 2023, en hausse de 17 % par rapport à celui du 1er trimestre 2022 (croissance organique : +14,2 % ; impacts des changements de périmètre : +2,8 % ; variations de change : -0,3 %). Cette tendance confirme la bonne dynamique des activités du Groupe, tant en France qu’à l’international.

En France (45 % du total), le chiffre d’affaires atteint 6,8 milliards d’euros, en hausse de 9 % à structure réelle et comparable.

(45 % du total), le chiffre d’affaires atteint 6,8 milliards d’euros, en hausse de 9 % à structure réelle et comparable. A l’international (55 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 8,2 milliards d’euros, en progression de 24 % à structure réelle et de 20 % à structure comparable. Les variations de périmètre concernent essentiellement OMA – société concessionnaire exploitant 13 aéroports au Mexique, dans laquelle VINCI Airports a acquis une participation de 29,99 % en décembre 2022 – ainsi que les acquisitions récentes de VINCI Energies, dont Kontron AG (acquise fin 2022) et Otera AS en Norvège (acquise début 2023). Les variations de change ont un impact légèrement négatif sur le chiffre d’affaires en raison de l’appréciation de l’euro par rapport à plusieurs devises, dont la livre sterling.

Les prises de commandes sur le trimestre de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction représentent un total de 15,5 milliards d’euros, en hausse de 24 % par rapport au 1er trimestre 2022.

Ainsi, le carnet de commandes au 31 mars 2023 atteint le niveau record de 60,3 milliards d’euros. Il augmente de 10 % sur 12 mois et représente près de 14 mois d’activité moyenne des pôles de métiers. La part de l’international dans le carnet s’établit à 68 %.

Cette situation confère au Groupe une bonne visibilité et lui permet de continuer de faire preuve de sélectivité.

II. Evolution du chiffre d’affaires par pôle de métiers

CONCESSIONS : 2 206 millions d’euros (+24 % par rapport au 1er trimestre 2022)

VINCI Autoroutes : 1 332 millions d’euros (+4,5 % par rapport au 1er trimestre 2022)

Au 1er trimestre 2023, le trafic de VINCI Autoroutes s’est maintenu sur une trajectoire positive (+1,5 % par rapport au 1er trimestre 2022).

Le trafic des véhicules légers a progressé de 1,9 %, en dépit de la hausse des prix des carburants et des pénuries d’essence. Le trafic des poids lourds s’est légèrement contracté (-0,5 %) en raison d’un effet de base élevé.

VINCI Airports : 767 millions d’euros (+89 % à structure réelle et +51 % à structure comparable par rapport au 1er trimestre 2022, +3 % à périmètre constant par rapport au 1er trimestre 2019)

Le fort redressement du trafic aérien s’est confirmé au 1er trimestre 2023. Plusieurs plateformes du réseau ont même enregistré des taux de fréquentation historiques, supérieurs à leur niveau de 2019 : Portugal +15 %, Belgrade +27 %, Mexique +17 % et République dominicaine +15 %. En Asie, où la reprise a été plus tardive, on observe une amélioration au Japon tant du trafic domestique que du trafic régional avec la Corée du Sud, Singapour et Taïwan.

Au total, 56 millions de passagers ont été accueillis dans les aéroports de VINCI Airports au 1er trimestre 20234, soit 54 % de plus qu’au 1er trimestre 2022. Ils représentent 88 % du niveau de 2019. Hors plateformes asiatiques, le trafic passagers a atteint 96 % de son niveau pré-crise sanitaire.

VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium : 107 millions d’euros (+8 % par rapport au 1er trimestre 2022)

Outre Lima Expresa (section centrale du périphérique de Lima au Pérou) et Gefyra (pont Rion-Antirion en Grèce), VINCI Highways intègre désormais SCDI (pont de la Confédération au Canada) et TollPlus (société internationale basée au Texas, spécialisée dans l’exploitation de systèmes de paiement électronique de péages), dont le Groupe a pris le contrôle en 2022.

VINCI Energies : 4 395 millions d’euros (+21 % à structure réelle et +16 % à structure comparable par rapport au 1er trimestre 2022)





VINCI Energies, qui évolue sur des marchés particulièrement porteurs, notamment dans la transition énergétique et le digital, continue de bénéficier d’une bonne dynamique tant en France qu’à l’international. Les acquisitions récentes5 du pôle ont, en outre, contribué pour environ 180 millions d’euros à la croissance du chiffre d’affaires sur le trimestre. Sur 12 mois glissants, les prises de commandes atteignent un niveau record de plus de 19 milliards d’euros.

En France ( 45 % du total) , le chiffre d’affaires ressort à 1 993 millions d'euros, en hausse de 17 % par rapport au 1er trimestre 2022 à structure réelle (+16 % à structure comparable). Les quatre secteurs d’activité (industrie, building solutions, infrastructures et ICT6) affichent des performances relativement homogènes.

À l’international ( 55 % du total) , le chiffre d’affaires s’établit à 2 402 millions d’euros, en hausse de 24 % par rapport au 1er trimestre 2022 à structure réelle (+15 % à structure comparable). Outre l’impact positif de la croissance externe, l’activité reste bien orientée dans la quasi-totalité des pays où VINCI Energies est implanté.

Les prises de commandes sont en hausse de 27 % par rapport au 1er trimestre 2022. Le carnet de commandes au 31 mars 2023 s’élève à 14,5 milliards d’euros (+18 % sur un an) et représente en moyenne près de 10 mois d’activité.

Cobra IS : 1 496 millions d’euros (+21 % à structure réelle et +20 % à structure comparable par rapport au 1er trimestre 2022)





Le chiffre d‘affaires et les prises de commandes de Cobra IS, en ce début d’année 2023, sont tirés par une forte dynamique en Espagne et au Mexique dans les activités de fonds de commerce (flow business) ainsi que par le gain de plusieurs grands projets EPC (Engineering, Procurement and Construction) liés à la transition énergétique.

En Espagne ( 47 % du total) , le chiffre d’affaires ressort à 707 millions d'euros, en hausse de 26 % par rapport au 1er trimestre 2022.

En deh ors d’ Espagne ( 53 % du total , dont 33 % en Amérique latine ) , le chiffre d’affaires s’établit à 789 millions d’euros, en hausse de 18 % à structure réelle (+16 % à structure comparable) par rapport au 1er trimestre 2022.

Les prises de commandes affichent une croissance exceptionnelle de 77 % par rapport au 1er trimestre 2022.

Le carnet de commandes au 31 mars 2023 s’élève à 11,5 milliards d’euros7, en hausse de 37 % sur un an et représente en moyenne près de 2 ans d’activité.

Dans le domaine de la production d’électricité renouvelable, l’avancement des travaux de la ferme photovoltaïque de Belmonte au Brésil, d’une capacité de 570 MW, devrait permettre de démarrer la production au cours de l’été.

VINCI Construction : 6 737 millions d’euros (+13 % à structure réelle et +14 % à structure comparable par rapport au 1er trimestre 2022)





VINCI Construction a réalisé un haut niveau d’activité au 1er trimestre 2023, grâce notamment à sa forte présence à l’international dans le domaine des infrastructures. Par ailleurs, la bonne tenue des activités de fonds de commerce en France s’est traduite par un niveau de prises de commandes toujours robuste.

En France ( 47 % du total) , le chiffre d’affaires s’établit à 3,2 milliards d’euros, en progression de 9 %. Dans le bâtiment, l’activité est tirée par les projets de réhabilitation et les travaux de construction de bâtiments publics et hospitaliers.

A l’international ( 53 % du total) , le chiffre d’affaires atteint 3,6 milliards d'euros, en hausse de 17 % à structure réelle et de 18 % à structure comparable. La progression est particulièrement notable dans la division des Grands Projets, reflet de l’avancement des travaux sur plusieurs grands contrats en Europe, en Amérique du Nord et en Australie / Nouvelle-Zélande.

Les prises de commandes sont en hausse de 13 % par rapport au 1er trimestre 2022. Le carnet de commandes au 31 mars 2023 s’élève à 34,3 milliards d’euros. Stable sur un an, il représente en moyenne près de 14 mois d’activité.

VINCI Immobilier : 296 millions d’euros (-12 % par rapport au 1er trimestre 2022)





Le chiffre d’affaires de VINCI Immobilier s’établit à 296 millions d’euros, en recul de 12 % par rapport au 1er trimestre 2022. Les réservations de logements du trimestre en France portent sur 834 lots et sont en baisse de 24 % sur un an.

Ces évolutions confirment la conjoncture de marché particulièrement difficile en France pour les sociétés de promotion immobilière, conséquence de la hausse des taux d’intérêt qui impacte à la fois la demande de logements neufs des particuliers et celle des investisseurs dans le secteur non résidentiel.

III. Situation financi è r e et liquidité





L’endettement financier net consolidé de VINCI au 31 mars 2023 s’établit à 19,2 milliards d’euros, à un niveau proche de celui affiché au 31 décembre 2022 (18,5 milliards d’euros). Outre l’impact des acquisitions finalisées sur la période, son évolution traduit principalement l’augmentation saisonnière du besoin en fonds de roulement, qui a pu être contenue après les forts encaissements enregistrés fin 2022.

VINCI conserve au 31 mars 2023 une liquidité importante de près de 20 milliards d’euros, laquelle se décompose entre :

une trésorerie nette gérée de 9,0 milliards d’euros ;

des lignes de crédit bancaire confirmées et non utilisées pour un total de 10,5 milliards d’euros pour VINCI SA, dont 8 milliards d’euros à échéance novembre 2025 pour la quasi-totalité de ce montant et 2,5 milliards d’euros à échéance juillet 2024.

L’agence Standard & Poor’s, en mars 2023, a confirmé sa confiance dans la qualité de la signature du Groupe et maintenu inchangées ses notations (long-terme : A-, court-terme : A2) avec perspective stable.

IV. Perspective s 2023





VINCI confirme les indications pour 2023 présentées à l’occasion de la publication des comptes annuels 2022 en février dernier.

A ce stade, hors événements exceptionnels, le Groupe envisage pour 2023 une nouvelle progression de son chiffre d‘affaires et de son résultat opérationnel, d’une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022.

Aussi, malgré la hausse sensible des frais financiers, son résultat net devrait être légèrement supérieur à son niveau de 2022.

Après un niveau exceptionnellement élevé d’encaissements clients en fin d’année 2022 et compte tenu d’une hausse sensible des investissements attendue en 2023 dans l’aéroportuaire ainsi que dans les énergies renouvelables, le cash-flow libre du Groupe pourrait s’établir – en première approche – dans une fourchette de 4,0 à 4,5 milliards d’euros en 2023.

Les tendances 2023 par pôle sont les suivantes :

VINCI Autoroutes prévoit, sur l’ensemble de l’année, un niveau de trafic du même ordre que celui de 2022 ;

prévoit, sur l’ensemble de l’année, un niveau de trafic du même ordre que celui de 2022 ; VINCI Airports anticipe une poursuite du redressement de son trafic passagers 8 - sans pour autant retrouver au global son niveau de 2019 dès 2023 en raison de la reprise plus tardive observée en Asie – et une nouvelle amélioration de ses résultats opérationnels ;

anticipe une poursuite du redressement de son trafic passagers - sans pour autant retrouver au global son niveau de 2019 dès 2023 en raison de la reprise plus tardive observée en Asie – et une nouvelle amélioration de ses résultats opérationnels ; VINCI Energies devrait bénéficier d’une nouvelle croissance d’activité, toujours tirée par la bonne orientation de ses marchés et l’intégration des dernières acquisitions, et conforter sa marge opérationnelle 9 ;

devrait bénéficier d’une nouvelle croissance d’activité, toujours tirée par la bonne orientation de ses marchés et l’intégration des dernières acquisitions, et conforter sa marge opérationnelle ; Cobra IS , fort d’un carnet de commandes d’un niveau très élevé, table sur un chiffre d’affaires en hausse d’au moins 10 % tirée par la montée en régime des grands projets EPC remportés dernièrement et la bonne tenue de ses activités de fonds de commerce ;

, fort d’un carnet de commandes d’un niveau très élevé, table sur un chiffre d’affaires en hausse d’au moins 10 % tirée par la montée en régime des grands projets EPC remportés dernièrement et la bonne tenue de ses activités de fonds de commerce ; Le portefeuille d’actifs de production d’énergie renouvelable s’enrichira de nouveaux projets et la capacité totale, en construction ou en exploitation, sera d’au moins 2 GW d’ici la fin de l’exercice ;

s’enrichira de nouveaux projets et la capacité totale, en construction ou en exploitation, sera d’au moins 2 GW d’ici la fin de l’exercice ; VINCI Construction restera sélectif dans sa prise d’affaires et devrait voir son activité se stabiliser tout en poursuivant l’amélioration de sa marge opérationnelle9.

ANNEXES

ANNEXE A : DETAILS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE

Chiffre d'affaires consolidé* au 31 mars – Répartition France/International par pôle

Variation

2023/ 2022 En millions d’euros 2023 2022 Réelle Comparable FRANCE Concessions 1 450 1 375 +5,5 % +5,5 % VINCI Autoroutes 1 332 1 274 +4,5 % +4,5 % VINCI Airports 86 71 +22 % +22 % Autres concessions** 32 30 +6,8 % +6,8 % VINCI Energies 1 993 1 703 +17 % +16 % Cobra IS 9 8 +7,0 % +7,0 % VINCI Construction 3 159 2 909 +8,6 % +8,6 % VINCI Immobilier 293 336 -13 % -13 % Eliminations et retraitements (124) (97) Total France 6 780 6 234 +8,8 % +8,5 % INTERNATIONAL Concessions 756 404 +87 % +46 % VINCI Airports 681 335 x2,0 +57 % VINCI Highways 75 69 +8,3 % -0,1 % Autres concessions** 0 0 VINCI Energies 2 402 1 931 +24 % +15 % Cobra IS 1 488 1 226 +21 % +20 % VINCI Construction 3 578 3 058 +17 % +18 % VINCI Immobilier 3 1 Eliminations et retraitements (4) (6) Total International 8 222 6 613 +24 % +20 %

* Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** VINCI Railways, VINCI Stadium.

ANNEXE B : INDICATEURS VINCI AUTOROUTES ET VINCI AIRPORTS

Trafic des concessions autoroutières



1e trimestre En millions de km parcourus



2023 Variation

2023/2022 VINCI Autoroutes 10 873 +1,5 % Véhicules légers 8 947 +1,9 % Poids lourds 1 926 -0,5 % dont : ASF 6 766 +1,2 % Véhicules légers 5 484 +1,7 % Poids lourds 1 283 -0,8 % Escota 1 652 +2,3 % Véhicules légers 1 474 +2,7 % Poids lourds 178 -1,0 % Cofiroute (réseau interurbain*) 2 359 +1,5 % Véhicules légers 1 917 +1,9 % Poids lourds 442 +0,1 % Arcour 67 -1,5 % Véhicules légers 54 -2,5 % Poids lourds 13 +2,9 %

* Hors Duplex A86.

Evolution du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes

Au 31 mars 2023 VINCI Autoroutes



Dont : ASF Escota Cofiroute Arcour Recettes de péage (en m€) 1 300 751 195 330 16 Variation 2023/2022 +4,2 % +3,5 % +5,9 % +4,1 % +6,1 % Chiffre d’affaires (en m€) 1 332 769 198 336 16 Variation 2023/2022 +4,5 % +3,7 % +6,1 % +4,2 % +5,9 %

Trafic passagers de VINCI Airports1

1e trimestre En milliers de passagers 2023 Variation 2023/2022 Variation 2023/2019 Portugal (ANA) 12 687 +55 % +15 % dont Lisbonne 7 125 +58 % +14 % Royaume-Uni 8 480 +80 % -23 % dont Londres Gatwick 7 465 +96 % -23 % Mexique (OMA) 5 967 +30 % +17 % dont Monterrey 2 802 +40 % +18 % France 3 611 +37 % -18 % dont Lyon-Saint Exupéry 2 112 +45 % -18 % Cambodge 1 265 x6,5 -61 % Etats-Unis 2 267 +9,8 % -2,1 % Brésil 3 006 -0,4 % -12 % Serbie 1 313 +77 % +27 % République dominicaine 1 681 +22 % +15 % Total filiales consolidées par IG2 40 277 +46,4 % -6,4 % Japon (40 %) 8 900 x2,5 -29 % Chili (40 %) 5 949 +29 % -15 % Costa Rica (45 %) 534 +29 % +19 % Rennes-Dinard (49 %) 145 +25 % -24 % Total filiales consolidées par ME2 15 529 +79,5 % -23,3 % Total passagers gérés VINCI Airports 55 806 +54,3 % -11,8 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

2 IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence.

ANNEXE E : CARNET ET PRISES DE COMMANDES

Carnet de commandes









Au 31 mars Variation Au 31 déc. Variation En milliards d’euros 2023 2022 sur 12 mois 2022 vs 31 déc. 2022 VINCI Energies 14,5 12,2 +18 % 12,4 +16 % Cobra IS 11,5 8,4 +37 % 11,1 +4 % VINCI Construction 34,3 34,3 +0 % 33,8 +2 % Total 60,3 55,0 +10 % 57,3 +5 % dont : France 19,4 17,7 +10 % 17,8 +9 % International 40,9 37,3 +10 % 39,5 +4 % Europe hors France 23,2 20,9 +11 % 21,5 +8 % Reste du monde 17,7 16,4 +8 % 17,9 -1 %

Prises de commandes

1er trimestre En milliards d’euros



2023



2022 Variation

2023 / 2022 VINCI Energies 6,0 4,7 +27 % Cobra IS 2,0 1,1 +77 % VINCI Construction 7,5 6,6 +13 % Total 15,5 12,5 +24 % dont : France 7,0 5,5 +28 % International 8,5 7,0 +21 % Europe hors France 5,9 4,5 +33 % Reste du monde 2,6 2,5 +1 %

GLOSSAIRE

Carnet de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, il représente le volume d’affaires restant à réaliser pour les chantiers dont le contrat est entré en vigueur (notamment, après l’obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et est financé.

Chez VINCI Immobilier : il correspond au chiffre d’affaires à l’avancement restant à réaliser à une date donnée au titre des ventes de biens immobiliers constatées par un acte notarié ou au titre des contrats de promotion immobilière (CPI) dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe : cet indicateur correspond à la prestation de construction remplie par les sociétés concessionnaires en tant que maitre d’ouvrage pour le compte des concédants. La contrepartie de ces travaux est comptabilisée en actif incorporel ou en créance financière selon le modèle comptable appliqué au contrat de concession, conformément aux dispositions de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services ». Il s’entend après éliminations des prestations réalisées par les pôles VINCI Energies et VINCI Construction.

Evolution du chiffre d’affaires à structure comparable : il s’agit de mesurer la variation du chiffre d’affaires à périmètre et change constants.

Périmètre constant : l’effet périmètre est neutralisé avec la méthodologie suivante : Le chiffre d’affaires de l’année N est retraité des sociétés entrantes au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires de l’année N-1 est calculé en intégrant le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés entrantes en N-1, et en excluant les contributions des sociétés sortantes de l’année N et N-1.

Change constant : l’effet change est neutralisé en appliquant les taux de change utilisé en N au chiffre d’affaires en devises de l’année N-1.

Excédent/Endettement financier net : cet indicateur correspond à la différence entre les actifs financiers et les dettes financières. Selon que ce solde soit débiteur ou créditeur, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts et dettes financières (y compris dérivés et autres instruments de couverture passifs). Les actifs financiers comprennent les disponibilités et équivalents de trésorerie, ainsi que les instruments dérivés actifs.

En application de la norme IFRS 16, le Groupe comptabilise en actifs non courants des droits d’usage relatifs aux biens pris en location, en contrepartie d’un passif correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer. Ce passif n’est pas inclus dans l’Excédent/endettement financier net, tel que défini par le Groupe, il est présenté en lecture directe dans le bilan.

Prise de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, une prise de commande est reconnue dès lors que le contrat est non seulement signé mais aussi entré en vigueur (par exemple, après obtention de l'ordre de service ou levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement du projet est mis en place. Le montant enregistré en prise de commande correspond au chiffre d’affaires contractualisé.

Chez VINCI Immobilier : une prise de commande correspond à la valeur des biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement ou vendus après achèvement conformément à un acte définitif notarié ou au chiffre d’affaires des contrats de promotion immobilière dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si VINCI Immobilier détient le contrôle exclusif de la société support du programme, celle-ci est comptabilisée par intégration globale. Dans ce cas, 100 % de la valeur du contrat est incluse dans le montant de la prise de commandes ;

Si la société support du programme est co-contrôlée, elle est consolidée par mise en équivalence sans prise en compte du montant de la prise commande de la société co-contrôlée.

Trafic autoroutier chez VINCI Autoroutes : il représente le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier géré par VINCI Autoroutes sur une période définie, par les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL).

Trafic passager (PAX) chez VINCI Airports : il représente le nombre de passagers ayant effectué un vol commercial à partir ou vers une plateforme aéroportuaire de VINCI Airports sur une période définie, indicateur pertinent pour estimer les revenus d'un aéroport, tant aéronautiques que non-aéronautiques.

1 Voir glossaire.

2 VINCI Railways et VINCI Stadium.

3 Montant retraité par rapport aux comptes publiés suite à la finalisation de l’allocation du prix d’acquisition de Cobra IS.

4 Données à 100%, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

5 31 acquisitions ont été réalisées en 2022 et 11 au 1er trimestre 2023.

6 Information Communication Technology.

7 Il n’intègre pas encore un montant d’environ 2 milliards d’euros liés au contrat de conception-construction-installation en mer du Nord de deux plateformes offshore de conversion d’énergie électrique d’origine éolienne d’une capacité totale de 4 GW remporté en janvier dernier.

8 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

9 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.













