Worldline - Chiffre d'affaires T1 2023 - Communiqué

Solide chiffre d’affaires T1 2023

Chiffre d’affaires du T1 2023 : 1 070 millions d’euros

Croissance organique : +9,2% dont +12,6 % dans les Services aux Commerçants

Transaction stratégique avec le Crédit Agricole1

Ambition commune de créer un acteur majeur sur le marché attractif des paiements français

Objectifs 2023 confirmés

8% à 10% de croissance organique du chiffre d’affaires

Plus de 100 points de base d’amélioration de la marge d’EBO par rapport au pro forma 2022 46% à 48% de taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie

Paris La Défense, 26 April 2023 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiements, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2023.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : « Worldline a exécuté un solide début d’année avec une croissance organique de 9,2% au premier trimestre, portée par nos activités d'acquisition commerçants qui bénéficient de la numérisation des paiements et d’une forte performance opérationnelle. Cette dernière se reflète dans notre dynamique commerciale et nos gains de parts de marché, démontrant à nouveau la pertinence du rapprochement avec Ingenico.

Poursuivant l'exécution de notre feuille de route stratégique, nous sommes entrés en négociations exclusives avec le Crédit Agricole pour un projet de partenariat stratégique de long-terme visant à créer un acteur majeur à même de fournir des services de premier plan aux commerçants français en unissant nos activités de services aux commerçants1. La puissance du réseau de distribution du Groupe Crédit Agricole et sa connaissance importante du marché de l’acquisition commerçants représente une complémentarité parfaite avec la qualité et l’étendue des produits, de la technologie et des services de Worldline. Ce rapprochement sera un éléments clé de différentiation pour nos clients. Au travers de ce partenariat stratégique, nous investirons aux côtés du Crédit Agricole dans une feuille de route ambitieuse et innovante, s’appuyant sur la proposition de valeur globale et de pointe de Worldline

En apportant nos forces commerciales et nos compétences technologiques et de distribution à notre co-entreprise, ce projet stratégique nous permet de préserver à la fois notre bilan, notre puissance financière et notre flexibilité stratégique.

Sur la base de ce bon début d'année, le Groupe confirme ses objectifs 2023 et réaffirme son ambition 2024 ainsi que son projet stratégique d’établir Worldline comme une Paytech internationale de premier plan et le principal consolidateur de l’industrie européenne des paiements. »

Chiffre d’affaires du T1 2023 par Ligne de Services

En millions d'euros T1 2023 T1 2022* Variation organique Services aux Commerçants 758 673 +12,6% Services Financiers 228 223 +2,3% Mobilité & Services Web Transactionnels 84 84 0,0% Worldline 1 070 980 +9,2%

* à périmètre et taux de change constants

Le chiffre d’affaires de Worldline au T1 2023 a atteint 1 070 millions d'euros, soit une croissance organique de +9,2%, notamment grâce à la croissance soutenue dans les Services aux Commerçants à +12,6% de croissance organique, bénéficiant de la hausse des volumes d’acquisition commerçants dans le commerce physique comme dans le commerce en ligne. Les Services Financiers ont cru de +2,3%, une performance en ligne avec la trajectoire attendue sur l’année avec de bons développements commerciaux et le début de la phase de montée en charge des nouveaux contrats. Mobilité & Services Web Transactionnels a bénéficié d'une solide dynamique sous-jacente mais est resté impacté, comme déjà indiqué, par la ré-internalisation d'un contrat de messages sécurisés par une opérateur de télécommunications à la fin du premier semestre 2022, ce qui a conduit à une stabilité du chiffre d'affaires au T1 2023.

Services aux Commerçants

Le chiffre d’affaires des Services aux Commerçants au T1 2023 s'est élevé à 758 millions d’euros, représentant une croissance organique de +12,6%, soutenue en particulier par la croissance régulière des volumes d’acquisition commerçants ayant atteint 100 millions d’euros au T1 2023 (+13% par rapport à la même période l’année précédente). Le très bon démarrage des activités italiennes et grecques nouvellement intégrées, soutenues par le gain de nouveaux clients et une numérisation des paiements, a également contribué à cette performance. Par division, la croissance a été principalement portée par :

Acquisition Commerçants : Forte croissance à deux chiffres dans presque toutes les géographies et pour tous les segments de clientèle avec une croissance continue des volumes de transactions (+13%), tant dans le commerce physique (+11%) qu'en ligne (+19%) ;

Acceptance de Paiement : Croissance à un chiffre tirée par Global Sales & Vertical tandis que Digital Commerce a bénéficié de la poursuite de la reprise du secteur du voyage (contrats existants et nouveaux contrats) mais a continué à subir l'impact de l'arrêt des activités en Russie au cours du trimestre. Services Numériques : Croissance à un chiffre avec une performance solide liée à nos grands commerçants dans nos principaux pays.







Au cours du premier trimestre de l’année, l’activité commerciale des Services aux Commerçants s’est matérialisée par la signature de nombreux contrats, à la fois en Acquisition Commerçants et en Acceptance de Paiement, pour le commerce physique comme pour le commerce en ligne, avec, entre autres, Correos, Turkish Airlines, flowbird, wallee, ou encore 6Play (Groupe RTL).

Services Financiers

Le chiffre d'affaires des Services Financiers a atteint 228 millions d'euros au T1 2023, en croissance organique de +2,3%, en ligne avec une bonne dynamique commerciale et le début de la phase de montée en charge des nouveaux contrats. La performance par division a été la suivante :

Activités de traitement des transactions par carte (Traitement Emetteurs et Traitement Acquéreurs) : Croissance positive grâce à la une bonne dynamique au Benelux, en France et en Finlande (croissance des volumes de transactions) et la montée en charge de l'activité de projet sur le contrat ING.

Paiements Non-cartes : croissance solide avec des volumes importants en Allemagne. Services Bancaires Numériques : Modeste performance avec une bonne dynamique en France (augmentation des volumes et nouvelles affaires), compensant une situation plus difficile aux Pays-Bas.







Les Services Financiers disposent d'un portefeuille de proposition commerciales significatif et ont signé plusieurs contrats au cours du premier trimestre, notamment avec BNP Paribas et TFBank.

Mobilité & Services Web Transactionnels

Le chiffre d’affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 84 millions d’euros, stable en organique malgré la solide croissance sous-jacente solide. La Ligne de service a en effet été impactée par une base de comparaison élevée et l'effet de la ré-internalisation d'un contrat de messagerie sécurisée avec un opérateur de télécommunications français à la fin du premier semestre 2022, tel que déjà communiqué. La performance par division a été la suivante : :

Services Numériques de Confiance : Croissance régulière à deux chiffres tirée par la France (forts volumes provenant des aides à la consommation d'énergie) et par de nouveaux projets.

Billetterie Electronique : Forte croissance à un chiffre soutenue par l'augmentation des volumes dans le secteur du transport et par la montée en charge du contrat Weca signé au quatrième trimestre 2022. e-Consommateur & Mobilité : Décroissance organique malgré la contribution du nouveau contrat signé avec la SNCF n'ayant pu pleinement compenser la ré-internalisation d'un contrat avec un opérateur de télécommunications français.







L'activité commerciale en Mobilité & Services Web Transactionnels a été forte au T1 avec notamment la signature d'un contrat avec la SNCF pour la fourniture d'une solution Contact omnicanale pour la gestion de 11 millions d'appels téléphoniques par an, ainsi qu'un contrat pluriannuel avec VDV (Die Verkehrs-unternehmen) pour la fourniture d'informations sécurisées sur les tickets électroniques en Allemagne.

Worldline est entré en négociations exclusives avec Crédit Agricole

En unissant l’expertise technologique de Worldline avec les réseaux de distribution de Crédit Agricole et sa forte implémentation locale en France, le projet de partenariat proposerait des offres technologiques combinées de pointe et des capacités commerciales de premier plan pour répondre à l’ensemble des besoins des commerçants en constante évolution.

La co-entreprise serait détenue majoritairement (50% du capital plus une action) par Worldline et consolidée par intégration globale. Elle s’assurerait de tirer le meilleur parti des plateformes européennes de traitement des transactions (processing) de Worldline et de développer une gamme de produits innovants pour le marché français. La co-entreprise serait également en charge d’assurer le développement commercial de cette alliance, en direct avec les plus grands commerçants tout en fournissant un soutien actif aux canaux de distribution des banques.

Le partenariat débutera par un investissement commun de 80 millions d'euros à parts égales sur la période 2023-2024, destinés à la localisation des produits et aux coûts de pré-lancement. La co-entreprise commencera à générer du chiffre d’affaires et de l’Excédent Brut Opérationnel début 2025. L’ensemble des coûts de transaction ainsi que l’échelonnement des investissements nécessaires à la préparation de la co-entreprise en 2023 et 2024 sont en cours de discussions.

Objectifs 2023 confirmés

Croissance organique du chiffre d’affaires : 8% à 10%

: 8% à 10% EBO : plus de 100 points de base d’amélioration de la marge d’EBO par rapport au pro forma 2022 estimé Flux de trésorerie disponible : 46% à 48% de taux de conversion de l'EBO





: plus de 100 points de base d’amélioration de la marge d’EBO par rapport au pro forma 2022 estimé

Les objectifs pour 2023 sont basés sur une situation macro-économique inchangée.

Ambition 2024 réitérée

L’ambition du Groupe est de délivrer :

Croissance organique du chiffre d’affaires : 9% à 11% TCAC sur la période 2022-2024

: 9% à 11% TCAC sur la période 2022-2024 Marge d’EBO : Amélioration de plus de 400 points de base sur la période 2022-2024, tendant vers 30% du chiffre d’affaires en 2024 Flux de trésorerie disponible : taux de conversion de l’EBO de l’ordre de 50% en 2024





: Amélioration de plus de 400 points de base sur la période 2022-2024, tendant vers 30% du chiffre d’affaires en 2024

Annexes

RÉCONCILIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2022 STATUTAIRE AVEC LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2022 À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires du T1 2023 est comparé avec le chiffre d’affaires du T1 2022 à périmètre et taux de change constants tel que présentée ci-dessous par Ligne de Services :

En millions d'euros T1 2022 Effet de

périmètre** Effet des taux de change T1 2022* Services aux Commerçants 627 +49,9 -3,9 673 Services Financiers 223 -0,1 +0,8 223 Mobilité & Services Web Transactionnels 90 -4,9 -0,9 84 Worldline 939 +44,9 -4,0 980

* à périmètre constant et taux de change moyens de mars 2023

** aux taux de change moyens de décembre 2022

Les effets de change au T1 ont principalement été liés à la hausse de l'euro. Les effets de périmètre sont liés aux acquisitions d’ANZ et Eurobank d’une part, et à la cession des activités de Mobilité & Services Web Transactionnels en Amérique latine ainsi qu’aux effets de la cession de TSS d’autre part.

PRO FORMA 2022

Pour l’analyse de la performance du Groupe, le chiffre d’affaires et l’Excédent Brut Opérationnel (EBO) de 2023 sont comparés avec le chiffre d’affaires et l’EBO de 2022 à périmètre et taux de change constants. Le pro forma 2022 est présenté ci-dessous (par Ligne de Services) :

Chiffre d'affaires proforma estimé EBO proforma estimé EBO% En millions d'euros T1 T2 S1 T3 T4 S2 2022 S1 S2 2022 S1 S2 2022 Services aux Commerçants 673 752 1 425 810 827 1 637 3 062 340 503 842 23,8% 30,7% 27,5% Services Financiers 223 235 459 240 259 499 957 129 154 283 28,1% 30,9% 29,6% Mobilité & Services Web Transactionnels 84 87 171 81 88 169 340 22 24 45 12,6% 14,0% 13,3% Coûts centraux - - - - - - - -32 -29 -61 -1,6% -1,3% -1,4% Worldline 980 1 075 2 055 1 131 1 175 2 305 4 360 458 652 1 110 22,3% 28,3% 25,4%

* à périmètre constant et taux de change moyens de mars 2023

Principales composantes des effets de périmètre sur le proforma 2022 :

Ajout d’ANZ sur 3 mois (intégrées sur 9 mois en 2022 statutaire)

Ajout d’Eurobank sur 6 mois (intégrées sur 6 mois en 2022 statutaire)

Cession des activités de Mobilité & Services Web Transactionnels en Amérique latine pour 11 mois (exclus pour 1 mois du 2022 statutaire) Effets de la cession de TSS



PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

8 juin 2023 Assemblée générale annuelle des actionnaires

26 juillet 2023 Résultats du S1 2023 25 octobre 2023 Chiffre d’affaires du T3 2023







A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros en 2022. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

AVERTISSEMENTS



Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25 avril 2022 sous le numéro de dépôt D.22-0342 et son Amendement déposé le 29 juillet 2022 sous le numéro de de dépôt : D.21-0342-A01.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2021. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2023 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

1 Projet soumis à la consultation du comité d'entreprise des deux entreprises et à aux autorisations réglementaires habituelles

