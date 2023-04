Mendus tillkännager två kommande presentationer på CIMT 2023

English Swedish

UPPDATERADE KLINISKA DATA FRÅN ADVANCE II-STUDIEN KOMMER ATT PRESENTERAS MUNTLIGEN OCH ETT PROGRAM FÖR NÄSTA GENERATIONS IMMUNPRIMER PRESENTERAS I EN POSTER



Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier mot tumöråterfall, tillkännagav idag den kommande presentationen av nya kliniska data från fas 2-studien ADVANCE II i akut myeloisk leukemi (AML) på årsmötet för Cancer Immunotherapy, CIMT, den 3-5 maj 2023 i Mainz, Tyskland. Utöver dessa uppdaterade kliniska resultat kommer Mendus att dela med sig av nya data på CIMT 2023 kring ett prekliniskt program som utvärderar nästa generations immunprimer.

"Såväl de detaljerade immunologiska data som stödjer vårt ledande kliniska program för underhållsterapi vid AML, som upptäckten av en potentiell förbättrad intratumoral immunprimer baserad på vår DCOne-cellinje är exempel på Mendus starka forskningskapacitet och djupa expertis inom dendritcellbiologi och cancerimmunterapi", säger Erik Manting, PhD, VD för Mendus. "Vi är glada över möjligheten att presentera dessa resultat på CIMT, Europas största konferens fokuserad på forskning och utveckling av cancerimmunterapier."





Abstract #58, som ska presenteras muntligen, sammanfattar nya immunmonitoreringsdata från ADVANCE II-studien. Det är en monoterapistudie i fas 2 med Mendus ledande program vididencel (DCP-001) som ny underhållsbehandling vid AML. Data stödjer vididencels verkningssätt som en immunterapi med potential att fördröja eller förhindra återfall av tumörer hos patienter med mätbar restsjukdom. Tidigare i år presenterade Mendus positiva data avseende återfallsfri samt total överlevnad från ADVANCE II-studien i en muntlig presentation på konferensen Annual American Society for Hematology (ASH) 2022.





Abstractnummer: 58

Abstracttitel: High dimensional analysis of peripheral blood mononuclear cells in AML patients shows a beneficial tumor reactive T-cell environment at treatment start in patients responding to treatment with an allogenic leukemia-derived cancer vaccine (vididencel)

Författare: Hester van Zeeburg, Satwinder Kaur Singh, Marij Welters, Sjoerd van der Burg, Aristoteles Giagounidis, Eva Wagner-Drouet, Uwe Platzbecker, Bjorn Gjertsen, Arjan van de Loosdrecht, Jeroen Rovers

Session, datum och tid: Fredag 5 maj 2023, mellan 12:00 pm - 1:00 pm CET (muntlig presentation), onsdag 3 maj 2023 mellan 3:00 pm - 5:30 pm CET (postersession)





Abstract #164, som ska presenteras i en posterpresentation vid CIMT 2023, sammanfattar resultat som visar att leukemihärledda dendritceller baserade på Mendus DCOne-cellinje inducerar en stark aktivering av samodlade naturliga mördarceller (NK) och monocyter när de kombineras med anti-PD-L1-antikroppar. En intratumoral immunprimer baserad på detta koncept kan potentiellt inducera aktivering av intratumorala makrofager, NK-celler och T-celler, vilket gör en "kall" tumör till en "het" tumör och därmed mer synlig för immunsystemet.





Abstractnummer: 164

Abstracttitel: DCOne-derived mature DCs opsonized with anti-PD-L1 antibodies as potential intratumoral immune primers

Författare: Haoxiao Zou, Alex Karlsson-Parra, Satwinder Kaur Singh

Session, datum och tid: Torsdag 4 maj 2023 mellan 3:30 pm - 6:00 pm CET

Båda abstracts kommer att finnas tillgängliga på sajten för CIMT 2023.





OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/





FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

VD

E-mail: ir@mendus.com





INVESTOR RELATIONS

Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telephone: + 1 212-915-2577

E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com





MEDIAKONTAKTER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telephone: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu

Bilaga