Safe group modifie son agenda financier





Éragny-sur-Oise, Fleurieux sur l’Arbresle, France, le 26 avril 2023 à 8h30 CET – Safe (FR001400F1V2 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd’hui la modification de son agenda financier.

François-Henri Reynaud, Directeur Administratif et Financier de Safe group déclare « Des contraintes de calendrier nous conduisent à modifier la date du Conseil d’administration qui doit valider les comptes 2022. Initialement prévu le 28 avril 2023, celui-ci est décalé à fin mai 2023. Les autres dates restent inchangées».

Agenda financier 2023 modifié

Communication financière Date* Résultats annuels 2022 Fin mai 2023 (au lieu du 28 avril 2023) Assemblée Générale Annuelle 30 juin 2023 Chiffre d’affaires 1er semestre 2023 7 juillet 2023 Résultats 1er semestre et CA Q3 2023 10 octobre 2023 Chiffre d’affaires 2ème semestre 2023 10 janvier 2024

(*) : toute publication sera faite après clôture des marchés. Informations soumises à modification.

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́ investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

Safe Group

François-Henri Reynaud

Chief Financial and Administrative Officer

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00

investors@safeorthopaedics.com

