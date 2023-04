Investeringsforeningen Sydinvest: Ajourført prospekt og mulighed for køb af beviser i nye afdelinger

(10/2023 Selskabsmeddelelse)



Investeringsforeningen Sydinvest offentliggør vedlagte ajourførte prospekt, som indeholder beskrivelse af de nye afdelinger Megatrends KL og Megatrends Akkumulerende KL samt beskrivelse af muligheden for køb af beviser i afdelingernes nedenstående andelsklasser:

Navn ISIN Tegningskurs Sydinvest Megatrends A DKK DK0062382628 100,23 Sydinvest Megatrends A DKK Akk DK0062382891 100,23

Indledende tegningsperiode er i perioden fra og med 28. april til og med 12. maj 2023. De to andelsklasser forventes at have første handelsdag på Nasdaq Copenhagen A/S den 22. maj 2023.

Foreningens prospekt og vedtægter er vedlagt. Tegningsordren, som anvendes ved tegning i ovennævnte andelsklasser er vedlagt. Central Investorinformation vil kunne downloades på foreningens hjemmeside www.sydinvest.dk inden tegningsperiodens start.

De otte andelsklasser, som generalforsamlingen besluttede at afvikle på baggrund af lukkekurser den 3. april 2023, er fjernet fra prospektet.

Redaktionelle ændringer.

