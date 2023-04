Alation est nommée parmi les meilleurs lieux de travail du Royaume-Uni, UK’s Best Workplaces™, par Great Place to Work®

French German

LONDRES, 26 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. , leader des solutions de veille des données d'entreprise , a été reconnu en 2023 comme l'un des meilleurs lieux de travail du Royaume-Uni, UK’s Best Workplaces™, par Great Place to Work®. Cette distinction reconnaît l'engagement continu de la société à fournir un environnement de travail solidaire et inclusif où les employés peuvent réaliser leur plein potentiel. Le dernier accomplissement en date d'Alation s'ajoute à ses récentes distinctions, ayant été nommé parmi les Meilleurs lieux de travail du Royaume-Uni dans le domaine de la technologie en 2022 et parmi les Meilleurs lieux de travail pour les femmes par Great Place to Work®.



Ce titre évalue les entreprises en se basant sur le niveau de confiance que les employés accordent à leurs dirigeants, la fierté qu'ils éprouvent pour leurs emplois et la mesure dans laquelle ils ressentent de la camaraderie avec leurs collègues. Great Place to Work® a mené des évaluations rigoureuses de centaines de réponses d'employés à des sondages aux côtés de soumissions Culture Audit™ de leaders de chaque entreprise pour créer la liste UK's Best Workplaces™ 2023. Elle a ensuite utilisé ces données pour comparer l'efficacité des propositions de valeur pour les employés des entreprises à la culture que leurs employés ressentent en réalité.

« Nous sommes honorés d'être reconnus comme l'un des meilleurs lieux de travail du Royaume-Uni », a déclaré Joy Wolken , directrice des ressources humaines chez Alation. « Nous sommes fiers de reconnaître les forces individuelles de chaque Alationaut tout en réalisant que tout le monde a une définition différente d'une "excellente culture d'entreprise" : certains priorisent le mentorat et le développement de carrière, d'autres valorisent la transparence et l'accès au leadership. Notre engagement à favoriser l'incroyable culture d'Alation en respectant les besoins individuels de chaque Alationaut devient plus important à mesure que nous étendons notre base d'employés mondiale. »

« En tant qu'autorité mondiale dans le domaine de la culture sur le lieu de travail, notre mission, chez Great Place to Work®, a toujours été de bâtir un monde meilleur en aidant les entreprises à devenir d'excellents lieux de travail pour tous », a déclaré Benedict Gautrey , directeur général de Great Place to Work® UK. « Nous croyons fortement à la notion "meilleur pour les affaires, meilleur pour les personnes, meilleur pour le monde". Les Best Workplaces™ mettent constamment les personnes au premier plan, non seulement en veillant sur leurs employés, mais aussi en se préoccupant et en soutenant l'environnement et la communauté qui les entourent. Nous sommes incroyablement fiers de reconnaître la crème de la crème des entreprises "pour tous", qui s'engagent pour l'équité et œuvrent sans relâche pour s'assurer que tous leurs employés soient habilités à offrir les bonnes solutions stratégiques aux opportunités et défis professionnels en constante évolution. »

Fondée en 2012, Alation compte plus de 700 employés à travers le monde. La société permet à des entreprises comme Aon, Marks & Spencer et The Very Group de trouver, comprendre et régir leurs données via la plateforme de veille des données d'Alation, faisant figure de leader dans le secteur.

Pour en savoir plus :

À propos d'Alation

Alation est le leader des solutions de veille des données d'entreprise, permettant la gouvernance des données, la transformation pour le cloud et les analyses en libre-service. Plus de 450 entreprises bâtissent leur culture des données et améliorent la prise de décisions pilotées par les données avec Alation, dont Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce et Virgin Australia. Alation a été classée dans la liste des meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine à trois reprises. L'entreprise a aussi fait partie des Best Workplaces™ pour les femmes au Royaume-Uni en 2022, et a été reconnue parmi les Best Workplaces™ du Royaume-Uni dans le secteur des technologies en 2022 également. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.alation.com .