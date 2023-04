Atos: T1 2023 La transformation stratégique, levier de l’amélioration continue de la performance

English French

La transformation stratégique, levier de l’amélioration continue de la performance

Croissance organique robuste du chiffre d'affaires du Groupe : +2,8 %

Eviden : forte progression de +9,5 %

Tech Foundations : -2,6 %

Stabilisation du chiffre d’affaires cœur de métier et rationalisation du portefeuille

Objectifs 2023 confirmés

Paris, le 27 avril 2023 - Atos, leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2023.

L'équipe dirigeante d'Atos, Nourdine Bihmane, Diane Galbe et Philippe Oliva, a déclaré : « Atos a enregistré une croissance organique robuste de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à +2,8 %, les deux périmètres étant sur la bonne trajectoire pour l’atteinte de leurs priorités 2023. Sous sa nouvelle marque commerciale, Eviden a de nouveau publié un trimestre solide avec une forte croissance, bien équilibrée entre ses activités synergiques dans le digital, le big data et la cybersécurité. Tech Foundations a poursuivi la rationalisation de son portefeuille, confirmant la stabilisation plus rapide que prévu de son cœur de métier, tout en continuant à réduire son exposition à ses activités non stratégiques. La performance du Groupe continue de s’améliorer. Nous remercions chaleureusement nos 110 000 collaborateurs pour leur engagement exceptionnel. »

En millions d’euros T1 2023 T1 2022 Variation var. à taux de change constants var. organique Périmètre Eviden 1 334 1 223 +9,1% +8,9% +9,5% Périmètre Tech Foundations 1 473 1 524 -3,4% -3,1% -2,6%* Chiffre d’affaires Groupe 2 806 2 747 +2,2% +2,3% +2,8% * chiffre d’affaires cœur de métier : +0,1%

Croissance organique robuste du chiffre d'affaires au T1 : +2,8 %

Le chiffre d'affaires du Groupe s’est élevé à 2 806 millions d’euros au T1 2023, en croissance de +2,2 % par rapport au T1 2022. La croissance organique robuste enregistrée sur le trimestre, à +2,8 %, reflète l'amélioration continue de la performance opérationnelle du Groupe. Les effets de périmètre ont représenté -0,5 % (retrait des activités en Russie, cessions d'EGSE et de Sislog). Les effets de change ont contribué à hauteur de -0,1%, reflétant principalement la dépréciation de la livre sterling par rapport à l'euro sur la période, atténuée par l’appréciation du dollar américain.

Eviden a enregistré une forte croissance organique de +9,5% au T1, bien équilibrée entre ses activités synergiques dans le digital, le big data et la cybersécurité. Digital a poursuivi l’accélération de sa croissance au premier trimestre, portée notamment par de nouveaux contrats dans le développement et la modernisation d’applications, notamment sur ses marchés européens. La croissance a été forte dans les activités Advanced Computing, avec la poursuite de la montée en puissance de l’activité HPC. Digital Security a enregistré un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres, avec un accent plus important mis sur de nouvelles générations de services et de produits de cybersécurité axés sur la gestion de l'identité, le chiffrement, et les services de détection et de réponse (Managed Detection & Response) dans les environnements cloud hybrides.

Au premier trimestre, Tech Foundations a confirmé la stabilisation plus rapide que prévu de son cœur de métier : l’infrastructure, le cloud privé et les plateformes, l’espace de travail numérique et les services professionnels, avec une croissance organique de +0,1% pour ces activités. Les mesures de rationalisation du portefeuille ont conduit à une nouvelle réduction délibérée des activités non stratégiques (BPO, revente de matériel et de logiciels, UCC), entraînant une contraction organique de -2,6 % sur l’ensemble du périmètre Tech Foundations. En mars, et pour la septième année consécutive, Atos a été positionné par Gartner® parmi les leaders des services de gestion externalisée de l’espace de travail numérique (Outsourced Digital Workplace Services) dans son Magic Quadrant™ 2023, sur la base de sa vision stratégique et de sa qualité d’exécution.

Activité commerciale

Les prises de commandes se sont élevées à 2,1 milliards d'euros au T1 2023, ce qui représente un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de 73 % (72 % au T1 2022).

Eviden a enregistré un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de 79 %, impacté par des fluctuations dans les commandes de HPC après une forte prise de commandes au T4 2022 et le décalage au T2 d'un important contrat HPC pour un client indien. Le niveau des prises de commandes de Digital au T1 reflète la poursuite de la focalisation sur les contrats de plus petite taille, plus courts et à faible risque, dont le chiffre d’affaires se réalise plus rapidement (59 % des commandes du T1 étaient constituées de contrats d'une durée inférieure à 18 mois).

Tech Foundations a enregistré un ratio de prise de commandes sur chiffre d'affaires de 68 %, reflétant une amélioration continue par rapport aux premiers trimestres des années précédentes, alors que les capacités commerciales sont progressivement renforcées et qu'une sélectivité très stricte est systématiquement appliquée. Les nouveaux clients et les nouveaux services ont représenté 36 % des prises de commandes du trimestre, contre 25 % au T1 2022.

A fin mars 2023, le carnet de commandes du Groupe s'élevait à 19,5 milliards d'euros, en baisse de -0,9 milliard d'euros par rapport à décembre 2022 hors l’impact de la cession des activités italiennes d’Atos. Cela représentait 1,8 années de chiffre d'affaires.

Le montant total pondéré des propositions commerciales est ressorti à 6,6 milliards d'euros à fin mars 2023, en hausse de 0,2 milliard d'euros par rapport au 31 décembre 2022 hors l’impact de la cession des activités italiennes d’Atos. Cela représentait 7,3 mois de chiffre d'affaires.

Objectifs 2023 confirmés

Sur la base de sa performance robuste du premier trimestre, Atos confirme ses objectifs pour l’ensemble de l’année 2023.

En 2023, la croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe devrait être comprise entre -1,0% et +1,0%, avec une accélération de la croissance organique d'Eviden et une diminution contrôlée du chiffre d'affaires de

Tech Foundations résultant de la rationalisation de son portefeuille.

La marge opérationnelle du Groupe1 est attendue entre 4% et 5%. La marge opérationnelle d'Eviden est attendue en hausse par rapport à 2022 ; celle de Tech Foundations devrait rester en territoire positif, en avance par rapport au plan.

Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires : 28 juin 2023

L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires d’Atos se tiendra le 28 juin 2023 et sera convoquée prochainement.

Progrès de la transformation stratégique du Groupe

Au cours des dix derniers mois, les efforts considérables déployés par les équipes d'Atos, en particulier dans le cadre du recentrage stratégique du Groupe et de sa réorganisation interne, nous ont permis de relancer notre activité, de générer à nouveau de la croissance et d'améliorer progressivement nos marges, tout en préparant l’avenir de nos deux périmètres, Eviden et Tech Foundations. La transformation commence à produire des résultats tangibles. Les équipes d’Atos restent pleinement engagées dans la poursuite de leurs efforts afin d’entretenir cette dynamique positive et de continuer à créer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes du Groupe.

Avancées dans le programme de cessions

Le 31 mars, Atos a finalisé la cession de ses activités en Italie (« Atos Italia »)2 à Lutech S.p.A., un fournisseur italien de services et de solutions informatiques, avec un paiement à 100 % en numéraire. La finalisation de cette transaction marque une nouvelle étape de la mise en œuvre du programme de cession d’activités non stratégiques d’Atos. Depuis juin 2022, Atos a finalisé quatre transactions et a signé une transaction supplémentaire, sécurisant ainsi près de 80 % des 700 millions d'euros de produits attendus et démontrant sa capacité à exécuter efficacement.

Lancement de la marque Eviden

L'introduction progressive d’Eviden en tant que marque commerciale au sein du Groupe Atos a commencé le 3 avril. Le Groupe Atos commercialisera désormais ses services et produits sous deux marques : Tech Foundations, qui regroupe les services d’infogérance, de cloud hybride, de digital workplace et les services professionnels, restera sous la marque Atos, tandis que les offres digital, cloud, cybersécurité et big data seront commercialisées sous la marque Eviden.

Déploiement d'une nouvelle organisation centrée sur le client pour favoriser l'innovation et la performance

Atos entre dans la dernière phase du déploiement de sa nouvelle organisation, étape clé de sa transformation stratégique. Atos déploie progressivement une nouvelle organisation centrée sur le client à tous les niveaux du Groupe, de façon à permettre à Eviden et Tech Foundations d’opérer selon deux modèles économiques distincts, adaptés aux spécificités de leurs marchés respectifs, tout en maintenant une collaboration étroite. L'ensemble des équipes d’Atos est mobilisé pour assurer une transition réussie, au service du déploiement du nouveau modèle opérationnel du Groupe.

Confirmation de l’objectif de finalisation du projet de séparation au second semestre 2023

Le groupe est en bonne voie pour décider de son projet de séparation en vue de le finaliser d'ici la fin de 2023. En plus de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra le 28 juin 2023, Atos a l’intention de convoquer une Assemblée Générale spécifique, au second semestre 2023, dédiée à la finalisation du projet de scission envisagée.

Ressources humaines

L'effectif total du Groupe s’est établi à 110 270 personnes à fin mars 2023, en baisse de -0,5 % par rapport à 110 797 à fin décembre 2022.

En ligne avec ses objectifs pour le trimestre, Atos a recruté 4 920 nouveaux collaborateurs (en données brutes) au T1 2023, contre 8 234 au T1 2022.

À ce jour, Atos a obtenu la certification Great Place to Work® dans 44 des 69 pays où le Groupe est présent. Cette distinction témoigne du haut niveau d’adhésion des collaborateurs que le projet stratégique du Groupe a généré, et de l'engagement d'Atos en faveur d'une culture positive et inclusive sur le lieu de travail. Au 31 mars 2023, le taux d'attrition sur douze mois glissants était de 20 %, contre 22 % à fin décembre 2022.

Nouveaux changements dans la composition du Conseil d'administration d'Atos

Atos améliore en permanence ses pratiques en matière de gouvernance. Ces efforts ont été reconnus par l’attribution de la plus haute notation (AAA) dans le classement ESG de l’agence MSCI en septembre 2022.

En 2022, cinq nouveaux membres ont rejoint le Conseil d'Administration de la Société, parmi lesquels quatre administrateurs indépendants et un administrateur représentant les actionnaires salariés. Le Conseil d'Administration a également réorganisé ses comités, qui sont désormais tous présidés par un administrateur indépendant. À l'issue des travaux accomplis par le Comité des Nominations et de Gouvernance, le Conseil d'Administration d'Atos a l’intention de continuer de modifier sa composition en 2023 pour renforcer la diversité de ses compétences et ses expériences. Le Conseil d’Administration est en train de finaliser le processus de sélection, qui conduira à des annonces en temps voulu.

Journée Investisseurs et Analystes dédiée à Tech Foundations : 7 juin 2023

Atos a le plaisir d'inviter les analystes et les investisseurs à sa prochaine journée investisseurs dédiée à Tech Foundations. Cet événement se tiendra le 7 juin 2023 à Paris (avec possibilité de participation à distance) et sera l'occasion pour l'équipe de direction d’évoquer l'activité de Tech Foundations, les avancées de son plan de transformation ainsi que sa vision et les opportunités à venir, à la lumière de sa performance récente meilleure que prévue.

Un autre événement dédié à Eviden sera organisé à une date ultérieure, plus proche de la date de finalisation du projet de séparation.

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 par Entité Opérationnelle Régionale

En millions d’euros T1 2023 T1 2022 Variation Var. à taux de change constants Var. organique Amériques 659 647 +1,8% -1,1% -1,1% Europe du Nord & APAC 788 821 -4,1% -1,3% -1,3% Europe Centrale 633 617 +2,6% +2,0% +4,4% Europe du Sud 661 601 +9,8% +9,6% +9,7% Autres & Structures globales 66 60 +8,6% +14,1% +14,1% Total 2 806 2 747 +2,2% +2,3% +2,8%

Amériques : le chiffre d’affaires s'est inscrit en baisse organique de -1,1 % au premier trimestre. La baisse des activités Tech Foundations s’est avérée moins prononcée que prévu, l’environnement macro-économique actuel ayant tendance à être moins défavorable aux activités d’infogérance. Les activités Digital ont enregistré une croissance robuste, portée par les plateformes intelligentes ainsi que la montée en puissance des synergies commerciales entre le cloud et les services applicatifs.

Europe du Nord & APAC : le chiffre d’affaires s'est inscrit en baisse organique de -1,3 %. Les activités Digital ont fortement progressé, portées par des nouveaux contrats, notamment dans le secteur public. Les activités Tech Foundations sont restées globalement stables malgré la sortie d'un important contrat de BPO fin 2022 et la poursuite du retrait progressif des activités de revente de matériel et de logiciels, témoignant de la résilience des activités cœur de métier. Le chiffre d’affaires des activités Advanced Computing a fortement diminué en raison des fluctuations des activités HPC et « Lab-as-a-Service ».

Europe centrale : le chiffre d’affaires a enregistré une croissance organique solide, à +4,4 %, portée par les activités Digital et Big Data et Cybersécurité, en particulier dans le secteur public. Les activités Tech Foundations ont connu un déclin lié notamment à la poursuite du retrait progressif des activités de revente de matériel et de logiciels ainsi qu'à la réduction du nombre de contrats sous-performants. En incluant l’impact de la sortie de la Russie en 2022 et de la cession d’EGSE en 2023, le chiffre d’affaires a augmenté de +2,0 % à taux de change constants.

Europe du Sud : la croissance organique du chiffre d'affaires a atteint +9,7 %, portée par un chiffre d’affaires élevé dans l’activité HPC et de bonnes tendances dans les activités Cybersécurité et Digital, notamment dans le secteur de l'énergie et des services publics. Les activités Tech Foundations sont restées stables, la croissance des activités cœur de métier ayant compensé la réduction délibérée des activités de revente de matériel et de logiciels.

Autres & Structures globales : ce segment comprend le Moyen-Orient, l’Afrique, Major Events ainsi que deux centres de coût : les centres internationaux de prestation de services du Groupe et les structures globales.

Réconciliation du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants

En millions d’euros T1 2023 T1 2022 Variation % Chiffre d’affaires statutaire 2 806 2 747 +2,2% Effet de change -2 Chiffre d’affaires à taux de change constants 2 806 2 744 +2,3% Effet des changements de périmètre -13 Effet de change sur les périmètres acquis ou cédés -1 Chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants 2 806 2 730 +2,8%

Les effets de périmètre (comprenant l’effet de change sur les périmètres acquis ou cédés) se sont élevés à

-14 millions d’euros. Ils sont principalement liés à la sortie de la Russie en 2022, à la cession d'EGSE en Europe centrale et à celle de Sislog en Europe du Sud en 2023.

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations factuelles à caractère historique. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 avril 2023 sous le numéro d’enregistrement D.23-0321. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays.

Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours concernant les aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et tout autre aspect pertinent, reste sous réserve des conditions générales de marché et serait soumise aux processus usuels, notamment l'approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

La croissance organique du chiffre d’affaires est présentée à périmètre et taux de change constants.

Les Entités Opérationnelles Régionales sont composées de Amériques incluant l’Amérique du Nord et du Sud (États-Unis, Canada, Guatemala et Mexique) et l’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Uruguay et Pérou), Europe du Nord & APAC incluant l’Europe du Nord (Royaume Uni et Irlande, Belgique, Danemark, Estonie, Biélorussie, Finlande, Luxembourg, Pays-Bas et Suède) et l’Asie-Pacifique (Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Taïwan et Thaïlande), l’Europe Centrale (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Bosnie Croatie, République tchèque, Grèce, Hongrie, Israël, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie et Suisse), l’Europe du Sud (France, Andorre, Espagne, Portugal et Italie), et Reste du Monde incluant le Moyen-Orient et l’Afrique (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Égypte, Gabon, Côte d’Ivoire, Kenya, Royaume d’Arabie saoudite, Madagascar, Mali, Maurice, Maroc, Qatar, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie et EAU), Major Events et Global Delivery Centers.

1 A périmètre constant, incluant UCC (finalisation de la transaction attendue au second semestres 2023)

2 Le périmètre de la transaction représente environ 2 % du chiffre d'affaires total du Groupe en 2022 et n'inclut pas l'activité EuroHPC en Italie qui sera conservée au sein d'Atos, ni les activités de Unified Communications & Collaboration dans ce pays, qui font l'objet d'un projet de cession distinct.

