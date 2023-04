OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

27 April 2023

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 26 April 2023 it had purchased a total of 139,107 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange and CBOE BXE Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange CBOE BXE Number of ordinary shares purchased 136,128 2,979 Highest price paid (per ordinary share) £4.9820 £4.8520 Lowest price paid (per ordinary share) £4.8300 £4.8300 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.9144 £4.8459

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 16 March 2023.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 426,901,185 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 426,901,185.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:28:24 GBp 94 495.00 XLON xea9qTiMBt$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:28:24 GBp 300 495.00 XLON xea9qTiMBtx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:28:24 GBp 600 495.00 XLON xea9qTiMBtz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:27:03 GBp 809 495.00 XLON xea9qTiM88p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:25:19 GBp 501 495.00 XLON xea9qTiNsvL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:25:19 GBp 60 495.00 XLON xea9qTiNsxa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:25:19 GBp 1,021 495.00 XLON xea9qTiNsxc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:13:09 GBp 1,711 495.00 XLON xea9qTiNwxu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:10:41 GBp 581 494.80 XLON xea9qTiNupb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:10:41 GBp 396 494.80 XLON xea9qTiNupf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:10:41 GBp 184 494.80 XLON xea9qTiNuph OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:08:10 GBp 418 494.80 XLON xea9qTiNceB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:08:10 GBp 634 494.80 XLON xea9qTiNceD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:07:38 GBp 260 494.80 XLON xea9qTiNc3C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:06:34 GBp 611 494.80 XLON xea9qTiNd57 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:06:33 GBp 293 495.00 XLON xea9qTiNd13 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:06:33 GBp 883 495.00 XLON xea9qTiNd15 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:06:33 GBp 219 495.00 XLON xea9qTiNd17 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:04:42 GBp 166 494.80 XLON xea9qTiNbWL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:04:42 GBp 79 494.80 XLON xea9qTiNbWP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:04:41 GBp 420 494.80 XLON xea9qTiNbZh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:04:41 GBp 930 494.80 XLON xea9qTiNbZl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 16:00:06 GBp 284 494.80 XLON xea9qTiNWSd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 15:58:36 GBp 472 495.00 XLON xea9qTiNkz2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 15:47:31 GBp 389 494.80 XLON xea9qTiNNbe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 15:47:31 GBp 556 495.00 XLON xea9qTiNNbg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 15:29:42 GBp 171 494.80 XLON xea9qTiN6Ue OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 15:29:42 GBp 268 495.00 XLON xea9qTiN6Ul OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 15:18:46 GBp 333 495.00 XLON xea9qTiNC8a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 15:16:21 GBp 544 494.80 XLON xea9qTiNBwg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 15:16:18 GBp 785 495.00 XLON xea9qTiNB7U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 15:16:18 GBp 631 495.00 XLON xea9qTiNB09 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:54:07 GBp 510 497.60 XLON xea9qTiGYml OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:54:07 GBp 763 497.60 XLON xea9qTiGYm1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:54:07 GBp 1,112 497.80 XLON xea9qTiGYmG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:53:25 GBp 450 498.00 XLON xea9qTiGZ$d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:53:25 GBp 262 498.00 XLON xea9qTiGZvc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:53:25 GBp 330 498.00 XLON xea9qTiGZve OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:53:25 GBp 300 498.00 XLON xea9qTiGZvg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:53:25 GBp 4 498.00 XLON xea9qTiGZvs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:53:25 GBp 253 498.20 XLON xea9qTiGZv4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:53:25 GBp 759 498.00 XLON xea9qTiGZvE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:46:46 GBp 213 497.40 XLON xea9qTiGgKl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:46:46 GBp 449 497.20 XLON xea9qTiGgKx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:46:46 GBp 245 497.40 XLON xea9qTiGgKy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:46:40 GBp 178 497.40 XLON xea9qTiGgJJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:46:32 GBp 245 497.60 XLON xea9qTiGgQB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:46:10 GBp 960 497.60 XLON xea9qTiGhog OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:46:10 GBp 1,969 497.60 XLON xea9qTiGhoi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:46:10 GBp 565 497.60 XLON xea9qTiGho@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:46:10 GBp 827 497.40 XLON xea9qTiGho5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:42:14 GBp 162 497.20 XLON xea9qTiGMQw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:42:14 GBp 377 497.20 XLON xea9qTiGMQy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:42:14 GBp 251 497.00 XLON xea9qTiGMQ3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:42:14 GBp 62 497.00 XLON xea9qTiGMQ5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:42:12 GBp 517 497.20 XLON xea9qTiGNap OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:42:12 GBp 198 497.20 XLON xea9qTiGNaw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:42:11 GBp 258 497.40 XLON xea9qTiGNa9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:42:11 GBp 300 497.40 XLON xea9qTiGNaB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:42:11 GBp 160 497.40 XLON xea9qTiGNaD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:41:11 GBp 3 497.40 XLON xea9qTiGNQn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:30:03 GBp 819 495.00 XLON xea9qTiGOvm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:30:03 GBp 568 495.00 XLON xea9qTiGOvv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:26:53 GBp 737 494.40 XLON xea9qTiG71i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:26:51 GBp 910 494.60 XLON xea9qTiG70b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:22:32 GBp 245 495.60 XLON xea9qTiG22d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:22:32 GBp 1,015 495.40 XLON xea9qTiG22r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:22:22 GBp 288 496.00 XLON xea9qTiG29S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:22:01 GBp 193 495.80 XLON xea9qTiG3dR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:22:01 GBp 600 495.80 XLON xea9qTiG3dT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:22:00 GBp 257 495.80 XLON xea9qTiG3cp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:22:00 GBp 1 495.40 XLON xea9qTiG3ke OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:07:25 GBp 835 494.60 XLON xea9qTiGA55 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:07:25 GBp 250 494.80 XLON xea9qTiGA58 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:05:33 GBp 174 495.00 XLON xea9qTiGBv$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:05:33 GBp 242 495.00 XLON xea9qTiGBvz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:05:20 GBp 103 495.20 XLON xea9qTiGB1K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:05:20 GBp 849 495.20 XLON xea9qTiGB1M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:03:18 GBp 1 495.20 XLON xea9qTiG82o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:03:18 GBp 450 495.20 XLON xea9qTiG82q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 14:03:18 GBp 645 495.40 XLON xea9qTiG82s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:55:26 GBp 270 495.40 XLON xea9qTiHtV1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:55:26 GBp 105 495.40 XLON xea9qTiHtVG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:55:26 GBp 404 495.60 XLON xea9qTiHtVK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:55:20 GBp 410 496.00 XLON xea9qTiHtR@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:55:20 GBp 850 496.00 XLON xea9qTiHtR0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:55:20 GBp 44 496.00 XLON xea9qTiHtRy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:55:20 GBp 502 495.80 XLON xea9qTiHtR9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:46:09 GBp 893 495.40 XLON xea9qTiHp$V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:39:46 GBp 250 495.00 XLON xea9qTiHnML OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:36:48 GBp 178 495.20 XLON xea9qTiH$Yb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:36:48 GBp 182 495.20 XLON xea9qTiH$Yd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:36:29 GBp 713 495.40 XLON xea9qTiH$qL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:32:06 GBp 98 494.80 XLON xea9qTiHzr0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:32:06 GBp 850 494.80 XLON xea9qTiHzr2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:32:06 GBp 519 494.60 XLON xea9qTiHzrB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:31:30 GBp 943 494.80 XLON xea9qTiHz3d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:31:30 GBp 2 494.80 XLON xea9qTiHz3j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:29:15 GBp 24 494.60 XLON xea9qTiHwB@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:29:15 GBp 3 494.60 XLON xea9qTiHwBy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:25:30 GBp 532 494.40 XLON xea9qTiHxAl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:20:39 GBp 289 494.40 XLON xea9qTiHvtR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:20:39 GBp 5 494.40 XLON xea9qTiHvtT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:20:16 GBp 182 494.40 XLON xea9qTiHvyl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:20:16 GBp 1 494.20 XLON xea9qTiHvyn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:19:07 GBp 68 494.40 XLON xea9qTiHvNB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:19:07 GBp 23 494.20 XLON xea9qTiHvND OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:19:07 GBp 92 494.20 XLON xea9qTiHvNF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:17:58 GBp 131 494.40 XLON xea9qTiHcgh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:17:58 GBp 27 494.40 XLON xea9qTiHcgj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:17:58 GBp 22 494.20 XLON xea9qTiHcgl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:17:58 GBp 3 494.20 XLON xea9qTiHcgn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:10:18 GBp 437 494.40 XLON xea9qTiHbYI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:10:18 GBp 10 494.60 XLON xea9qTiHbYO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:10:18 GBp 235 494.60 XLON xea9qTiHbYQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:03:54 GBp 175 494.80 XLON xea9qTiHWZT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:03:54 GBp 373 495.00 XLON xea9qTiHWZV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 13:03:53 GBp 900 495.20 XLON xea9qTiHWY2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:57:43 GBp 785 494.60 XLON xea9qTiHljZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:54:25 GBp 511 494.80 XLON xea9qTiHiDO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:54:25 GBp 194 494.80 XLON xea9qTiHiDT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:54:25 GBp 524 494.80 XLON xea9qTiHiCm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:54:25 GBp 142 494.80 XLON xea9qTiHiCo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:54:25 GBp 342 494.40 XLON xea9qTiHiCv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:54:25 GBp 300 494.40 XLON xea9qTiHiCx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:54:25 GBp 134 494.40 XLON xea9qTiHiCz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:47:31 GBp 773 494.40 XLON xea9qTiHeiO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:47:31 GBp 767 494.40 XLON xea9qTiHelY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:41:21 GBp 328 492.20 XLON xea9qTiHNwQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:34:47 GBp 148 492.20 XLON xea9qTiHJrf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:34:47 GBp 516 492.20 XLON xea9qTiHJrh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:28:10 GBp 568 492.00 XLON xea9qTiHULq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:28:10 GBp 547 492.00 XLON xea9qTiHULs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:20:52 GBp 128 492.00 XLON xea9qTiHQwV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:20:11 GBp 542 492.00 XLON xea9qTiHQJW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:18:54 GBp 3 492.00 XLON xea9qTiHRFo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:17:36 GBp 803 492.00 XLON xea9qTiHOrO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:17:34 GBp 55 492.00 XLON xea9qTiHOtk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:14:28 GBp 420 490.80 XLON xea9qTiH6ia OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:14:28 GBp 959 491.00 XLON xea9qTiH6ic OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:10:18 GBp 11 491.00 XLON xea9qTiH78t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:08:53 GBp 2 491.20 XLON xea9qTiH4f0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:08:53 GBp 243 491.20 XLON xea9qTiH4f2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:05:33 GBp 691 491.40 XLON xea9qTiH5xx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:05:33 GBp 16 491.40 XLON xea9qTiH5x0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:05:33 GBp 700 491.40 XLON xea9qTiH5x2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:03:03 GBp 1,098 491.60 XLON xea9qTiH2mh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:02:02 GBp 422 492.00 XLON xea9qTiH2H9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:02:02 GBp 260 491.80 XLON xea9qTiH2HC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:01:08 GBp 183 492.00 XLON xea9qTiH3WT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 12:00:00 GBp 300 492.00 XLON xea9qTiH3BH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:54:14 GBp 165 491.60 XLON xea9qTiH1KZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:54:14 GBp 338 491.80 XLON xea9qTiH1Kb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:54:14 GBp 316 491.80 XLON xea9qTiH1Kd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:53:35 GBp 491 492.00 XLON xea9qTiHEa@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:53:35 GBp 493 492.00 XLON xea9qTiHEaw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:50:58 GBp 658 492.00 XLON xea9qTiHEJB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:50:19 GBp 313 492.00 XLON xea9qTiHFbm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:50:19 GBp 313 492.00 XLON xea9qTiHFbo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:49:26 GBp 326 492.80 XLON xea9qTiHFhJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:49:26 GBp 1,005 492.80 XLON xea9qTiHFhL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:49:26 GBp 300 492.80 XLON xea9qTiHFhN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:49:26 GBp 46 492.80 XLON xea9qTiHFhP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:45:24 GBp 100 491.80 XLON xea9qTiHCCi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:31:35 GBp 521 491.80 XLON xea9qTiH9ny OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:31:35 GBp 616 492.00 XLON xea9qTiH9n1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:31:10 GBp 344 492.60 XLON xea9qTiH9vF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:31:10 GBp 153 492.60 XLON xea9qTiH9vH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:31:10 GBp 800 492.60 XLON xea9qTiH9vJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:31:10 GBp 115 492.60 XLON xea9qTiH9vL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:31:10 GBp 575 492.60 XLON xea9qTiH9vT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:31:10 GBp 699 492.60 XLON xea9qTiH9ua OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:31:10 GBp 257 492.60 XLON xea9qTiH9uj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:31:10 GBp 1,003 492.60 XLON xea9qTiH9ul OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:31:10 GBp 418 492.60 XLON xea9qTiH9un OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:23:27 GBp 284 491.40 XLON xea9qTiIqWM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:23:27 GBp 288 491.40 XLON xea9qTiIqWO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:13:58 GBp 575 491.60 XLON xea9qTiIpwO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:13:58 GBp 472 491.80 XLON xea9qTiIp5W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:13:58 GBp 101 491.80 XLON xea9qTiIp5Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 11:09:18 GBp 563 492.00 XLON xea9qTiInaL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:59:17 GBp 943 491.80 XLON xea9qTiIyu4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:59:17 GBp 917 492.00 XLON xea9qTiIyu8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:57:51 GBp 580 492.00 XLON xea9qTiIyQm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:54:32 GBp 454 492.20 XLON xea9qTiIwnv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:54:32 GBp 215 492.20 XLON xea9qTiIwnx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:53:07 GBp 59 492.20 XLON xea9qTiIwG@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:53:07 GBp 194 492.20 XLON xea9qTiIwG0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:53:07 GBp 183 492.20 XLON xea9qTiIwGB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:53:07 GBp 2,018 492.20 XLON xea9qTiIwGL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:53:07 GBp 645 492.20 XLON xea9qTiIwJX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:53:07 GBp 168 492.20 XLON xea9qTiIwJZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:53:06 GBp 41 492.20 XLON xea9qTiIwJn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:53:06 GBp 215 492.20 XLON xea9qTiIwJp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:53:06 GBp 97 492.20 XLON xea9qTiIwJr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:50:53 GBp 291 491.60 XLON xea9qTiIuj$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:50:53 GBp 283 491.60 XLON xea9qTiIuj1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:50:53 GBp 399 491.40 XLON xea9qTiIuj7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:50:53 GBp 577 491.60 XLON xea9qTiIuj9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:48:59 GBp 262 491.80 XLON xea9qTiIvWx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:48:59 GBp 488 491.80 XLON xea9qTiIvWz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:48:59 GBp 577 491.80 XLON xea9qTiIvW8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:47:35 GBp 404 491.80 XLON xea9qTiIv5l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:47:35 GBp 577 492.00 XLON xea9qTiIv5n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:37:48 GBp 1 491.80 XLON xea9qTiIbnM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:37:48 GBp 174 491.80 XLON xea9qTiIbnO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:37:48 GBp 174 491.80 XLON xea9qTiIbnQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:37:47 GBp 45 491.80 XLON xea9qTiIbpX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:28:01 GBp 206 490.60 XLON xea9qTiIWBe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:28:01 GBp 823 490.60 XLON xea9qTiIWBu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:28:01 GBp 34 490.60 XLON xea9qTiIWBw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:28:01 GBp 7 490.60 XLON xea9qTiIWBy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:28:01 GBp 188 490.60 XLON xea9qTiIWB4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:28:01 GBp 145 490.60 XLON xea9qTiIWBP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:28:01 GBp 416 490.60 XLON xea9qTiIWBR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:15 GBp 397 489.60 XLON xea9qTiIj77 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:15 GBp 346 489.40 XLON xea9qTiIj7A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:15 GBp 393 490.00 XLON xea9qTiIj7F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:15 GBp 2 490.00 XLON xea9qTiIj7O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:10 GBp 2 490.00 XLON xea9qTiIj3q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:07 GBp 397 490.00 XLON xea9qTiIjDw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:07 GBp 239 490.00 XLON xea9qTiIjD0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:07 GBp 393 490.00 XLON xea9qTiIjD9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:07 GBp 389 490.00 XLON xea9qTiIjDF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:07 GBp 388 490.00 XLON xea9qTiIjDN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:07 GBp 386 490.00 XLON xea9qTiIjDT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:07 GBp 401 490.00 XLON xea9qTiIjCZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:07 GBp 386 490.00 XLON xea9qTiIjCe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:07 GBp 391 490.00 XLON xea9qTiIjCk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:06 GBp 403 490.00 XLON xea9qTiIjCz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:06 GBp 401 490.00 XLON xea9qTiIjC5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:16:06 GBp 400 490.00 XLON xea9qTiIjCB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:15:57 GBp 510 489.20 XLON xea9qTiIj8U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:15:56 GBp 231 489.40 XLON xea9qTiIjBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:15:56 GBp 126 489.40 XLON xea9qTiIjBn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:15:50 GBp 514 489.60 XLON xea9qTiIjA$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:15:50 GBp 192 489.80 XLON xea9qTiIjA0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:15:50 GBp 516 489.80 XLON xea9qTiIjAA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:08:13 GBp 566 490.00 XLON xea9qTiIeA9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:08:13 GBp 320 489.80 XLON xea9qTiIeAC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:08:13 GBp 460 490.00 XLON xea9qTiIeAH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:08:13 GBp 437 490.20 XLON xea9qTiIeAT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:03:58 GBp 303 490.00 XLON xea9qTiIMD5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 10:03:52 GBp 3 489.60 XLON xea9qTiIMEh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:43:12 GBp 364 488.00 XLON xea9qTiIU83 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:39:56 GBp 219 487.80 XLON xea9qTiISk1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:34:57 GBp 264 487.60 XLON xea9qTiIQwD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:34:57 GBp 377 487.80 XLON xea9qTiIQwF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:34:30 GBp 248 488.00 XLON xea9qTiIQ9b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:34:30 GBp 47 488.00 XLON xea9qTiIQ9Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:34:26 GBp 40 488.80 XLON xea9qTiIQBb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:34:26 GBp 320 488.60 XLON xea9qTiIQBd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:32:59 GBp 26 488.80 XLON xea9qTiIRo6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:32:59 GBp 174 488.80 XLON xea9qTiIRoB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:32:59 GBp 329 488.80 XLON xea9qTiIRoD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:32:59 GBp 174 488.60 XLON xea9qTiIRoF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:32:59 GBp 300 488.60 XLON xea9qTiIRoH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:32:59 GBp 174 488.40 XLON xea9qTiIRoJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:32:59 GBp 335 488.40 XLON xea9qTiIRoK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:32:59 GBp 850 488.00 XLON xea9qTiIRoM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:32:59 GBp 383 488.20 XLON xea9qTiIRzb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:32:59 GBp 239 488.00 XLON xea9qTiIRzZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:24:11 GBp 158 486.00 XLON xea9qTiI738 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:24:08 GBp 349 486.00 XLON xea9qTiI723 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:24:08 GBp 700 486.00 XLON xea9qTiI725 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:24:08 GBp 391 486.00 XLON xea9qTiI727 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:24:08 GBp 209 486.00 XLON xea9qTiI729 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:24:08 GBp 300 486.00 XLON xea9qTiI72B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:24:08 GBp 2,501 486.00 XLON xea9qTiI72D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:24:08 GBp 93 486.00 XLON xea9qTiI72F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:24:04 GBp 254 486.00 XLON xea9qTiI7F$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:19:39 GBp 304 485.20 BATE xea9qTiI58j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:18:04 GBp 33 485.00 XLON xea9qTiI2mi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:18:04 GBp 232 485.00 XLON xea9qTiI2mk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:18:01 GBp 381 485.20 XLON xea9qTiI2o1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:18:01 GBp 167 485.00 XLON xea9qTiI2o9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:18:01 GBp 98 485.00 XLON xea9qTiI2oB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:18:01 GBp 382 485.20 XLON xea9qTiI2oD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:18:01 GBp 304 485.20 BATE xea9qTiI2oH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:08:16 GBp 2 484.40 BATE xea9qTiIE6E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:03:18 GBp 29 484.80 XLON xea9qTiICES OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:03:18 GBp 850 484.80 XLON xea9qTiICEU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:03:18 GBp 264 484.40 BATE xea9qTiIC9b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:03:18 GBp 42 484.40 BATE xea9qTiIC9d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:02:18 GBp 751 484.80 XLON xea9qTiIDj1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:02:18 GBp 377 484.60 XLON xea9qTiIDj6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:01:54 GBp 362 484.80 XLON xea9qTiIDtJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:01:54 GBp 146 484.80 BATE xea9qTiIDtL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:01:54 GBp 244 484.80 BATE xea9qTiIDtN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:00:35 GBp 268 484.60 BATE xea9qTiIDI2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:00:34 GBp 400 484.80 XLON xea9qTiIDTq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:00:34 GBp 226 484.80 BATE xea9qTiIDTs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:00:34 GBp 245 485.00 BATE xea9qTiIDTu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 09:00:05 GBp 431 485.20 BATE xea9qTiIAln OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:53:41 GBp 272 483.00 BATE xea9qTiI91@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:53:41 GBp 360 483.20 XLON xea9qTiI910 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:53:41 GBp 234 483.20 XLON xea9qTiI912 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:53:41 GBp 231 483.00 BATE xea9qTiI914 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:53:41 GBp 416 483.00 XLON xea9qTiI91y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:50:02 GBp 245 483.40 XLON xea9qTiJt1t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:50:01 GBp 464 483.40 XLON xea9qTiJt0J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:49:39 GBp 539 483.20 XLON xea9qTiJtMW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:48:45 GBp 52 483.40 XLON xea9qTiJqqD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:48:45 GBp 581 483.60 XLON xea9qTiJqqJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:45:17 GBp 344 484.40 XLON xea9qTiJo@W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:45:17 GBp 272 484.60 XLON xea9qTiJo@Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:45:17 GBp 300 484.60 XLON xea9qTiJo@a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:45:01 GBp 245 484.80 XLON xea9qTiJoFF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:44:28 GBp 245 484.80 XLON xea9qTiJoQC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:44:24 GBp 183 484.80 XLON xea9qTiJpbJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:44:08 GBp 210 485.00 XLON xea9qTiJpYQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:44:08 GBp 81 485.00 XLON xea9qTiJpjX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:44:08 GBp 183 485.00 XLON xea9qTiJpjZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:44:08 GBp 264 485.20 XLON xea9qTiJpjf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:38:31 GBp 299 486.00 XLON xea9qTiJnRi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:38:31 GBp 430 486.00 XLON xea9qTiJnRr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:38:31 GBp 719 486.20 XLON xea9qTiJnRz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:38:31 GBp 108 486.20 XLON xea9qTiJnR$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:38:31 GBp 850 486.00 XLON xea9qTiJnR1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:38:31 GBp 179 485.80 XLON xea9qTiJnR7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:38:31 GBp 3 485.80 XLON xea9qTiJnR9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:38:31 GBp 267 486.00 XLON xea9qTiJnRB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:38:31 GBp 264 486.20 XLON xea9qTiJnRJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:33:12 GBp 125 486.20 XLON xea9qTiJyjm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:33:12 GBp 58 486.20 XLON xea9qTiJyjo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:33:12 GBp 256 486.20 XLON xea9qTiJyju OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:33:12 GBp 266 486.40 XLON xea9qTiJyj@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:33:08 GBp 64 485.40 XLON xea9qTiJyiN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:33:06 GBp 3,040 485.60 XLON xea9qTiJykt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:33:06 GBp 186 485.40 XLON xea9qTiJykw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:33:06 GBp 269 485.60 XLON xea9qTiJyky OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:32:55 GBp 245 485.80 XLON xea9qTiJysy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:22:31 GBp 61 485.40 XLON xea9qTiJuHr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:22:31 GBp 231 485.40 XLON xea9qTiJuHx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:22:31 GBp 446 485.40 XLON xea9qTiJuH6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:20:02 GBp 1,424 485.60 XLON xea9qTiJcb9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:20:02 GBp 340 485.60 XLON xea9qTiJcbB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:20:02 GBp 208 485.60 XLON xea9qTiJcbD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:20:02 GBp 184 485.40 XLON xea9qTiJcbG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:20:02 GBp 183 485.60 XLON xea9qTiJcbP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:20:02 GBp 264 485.80 XLON xea9qTiJcbR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:13:20 GBp 83 485.80 XLON xea9qTiJYLO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:13:15 GBp 414 486.00 XLON xea9qTiJYI4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:13:15 GBp 284 485.80 XLON xea9qTiJYIE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:13:15 GBp 408 486.00 XLON xea9qTiJYIG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:12:44 GBp 183 486.80 XLON xea9qTiJZtF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:12:44 GBp 30 486.80 XLON xea9qTiJZtR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:12:44 GBp 174 486.60 XLON xea9qTiJZtT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:12:44 GBp 374 486.60 XLON xea9qTiJZtV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:12:44 GBp 183 485.80 XLON xea9qTiJZsd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:12:44 GBp 266 486.00 XLON xea9qTiJZsf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:11:11 GBp 1,389 486.60 XLON xea9qTiJWvX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:11:11 GBp 2,879 486.60 XLON xea9qTiJW@V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:11:11 GBp 137 486.60 XLON xea9qTiJWvb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:11:11 GBp 270 486.60 XLON xea9qTiJWvZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:02:01 GBp 428 484.00 XLON xea9qTiJeca OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:02:01 GBp 351 483.80 XLON xea9qTiJecY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 26-Apr-2023 08:01:59 GBp 1,241 484.20 XLON xea9qTiJeZC

END