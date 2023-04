2023-04-27

PRESSRELEASE

Kvartalsrapport Q1 2023: Positivt momentum – nettoomsättningen ökar med 55% (MAR)





FINANSIELLT SAMMANDRAG

Första kvartalet

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 37 587 (24 291) kSEK

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till -196 (619) kSEK

Resultat efter skatt uppgick till -2 336 (-1 211) kSEK

Resultat per aktie -0,18 (-0,09) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

Mattias Leire tillträder som VD 6/2

Arcoma lanserar live-kamera och avancerad fjärrkontroll

Arcoma får första ordern på Precision i5 med livekamera och avancerad fjärrkontroll

Arcoma får en order på 8 system till Schweiz

EFTER PERIODEN

Inget att rapportera





VD-kommentar:

Positivt momentum – nettoomsättningen ökar med 55%

Nettoomsättningen i Q1 når 37,6 MSEK (24,3 MSEK), en ökning med hela 55%. Vi ser att trenden från Q4 fortsätter där vi är tillbaka till pre-pandemi nivåer i marknaden. Marknaden i vårt segment har mycket aktivet och pågående affärsdiskussioner.

Försäljningen i Europa har visat på en mycket stark tillväxt och uppgår till hela +301% jämfört med samma period förra året. Vi ser hög aktivitet och att installationer fortlöper enligt plan. Amerikanska marknaden bidrog mindre än förväntat i kvartalet men vi ser positivt på utvecklingen och de kommersiella investeringar vår partner Canon gör i marknaden.

I kvartalet lanserade vi live-kamera och avancerad fjärrkontroll och vann första order till Schweiz med den uppgraderade funktionaliteten. Kameran förbättrar arbetsflöden, effektiviteten på röntgensystemet och öppnar upp möjligheten för olika framtida AI-applikationer. Det är glädjande att denna produktnyhet redan nu skapat stort intresse och efterfrågan.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 33% (47%). Den lägre marginalen är en kombination av en ofördelaktig regional och produktförsäljningsmix samt att valutan hade en negativ påverkan med ca 3 procentenheter på marginalen. Bruttomarginalen har också påverkats negativt av affärer offererade under pandemin vilka nu levererats i perioden. Försäljningen av dessa system, till en lägre bruttomarginal, beslutades under en period när det rådde en stor marknadsoro. Vi har under kvartalet arbetat med uppdaterad prissättning och fokus på marginalförbättring kvarstår.

EBITDA i kvartalet uppgår till –0,2 MSEK (0,6 MSEK), en minskning med 0,8 MSEK drivet av den lägre marginalen.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 2,8 MSEK (-5,7 MSEK), investeringar om 1,8 MSEK (0,1 MSEK) har genomförts i perioden.

Vi ser en förbättring i leveransprecision och ledtider men har fortfarande vissa utmaningar. Vi fortsätter med ett proaktivt arbete för att minimera dessa risker och förseningar i försörjningskedjan.

Vi fortsätter vårt arbete med att uppfylla de nya skärpta MDR kraven. Vi är i slutfas av arbetet och enligt plan. Vi räknar med att vara certifierade under våren 2023.

Vi ser med tillförsikt mot att momentum från förra kvartalet kvarstår med många fler affärsmöjligheter idag mot hur marknadsläget såg ut för drygt ett år sedan. Vi visar återigen ett kvartal med stark tillväxt och vi ser nu fram mot att accelerera mot lönsam tillväxt.

Mattias Leire

VD Arcoma AB (publ)





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se, 0766-66 54 88

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27/4 2023 kl. 08.30

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/



