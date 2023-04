Selskabsmeddelelse Nr. 5/2023

København, 27. april 2023





Conferize A/S udsteder warrants

Bestyrelsen i Conferize A/S har i dag besluttet at tildele 80.000 warrants til medarbejdere i selskabet.

Tildelingen sker for at sikre en fælles interesse i selskabets fortsatte vækst og indtjening mellem selskabets medarbejdere, ledelse og aktionærer – og dermed sikre værdiskabelsen i selskabet.

Udnyttelseskursen for hver warrant er fastsat til DKK 0,10. Hver warrant berettiger indehaveren til at tegne én aktie a nominelt DKK 0,10.

På baggrund af en udnyttelseskurs til DKK 0,10 og ved anvendelse af Black-Scholes formlen, kan den gennemsnitlige værdi af hver warrant beregnes til DKK 0,05 baseret på en rentesats på 2,71% og en volatilitet af Conferize A/S' aktier beregnet til 167,31%.

De tildelte warrants vester lineært frem til ultimo april 2024.

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen d. 12. maj 2021 bemyndiget til at udstede op til i alt 11.595.685 warrants til selskabets medarbejdere, direktion og bestyrelse samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer i tiden frem til d. 11. maj 2026. Der er nu i alt udstedt 7.730.498 warrants under denne bemyndigelse, så der resterer 3.865.187 warrants af bemyndigelsen.





Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 3345 1000.



Investorkontakt

Nicolai Bille Krogh, CEO i Conferize A/S, +45 40 61 00 06, ir@conferize.com.

Vedhæftet fil