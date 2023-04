MI4, centrale d’expertise montréalaise pour la recherche sur les maladies infectieuses, célèbre cinq années d’innovation et de philanthropie

English French

MONTRÉAL, 27 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bien que nous ne puissions pas les voir, les microbes ont un effet immense sur nos vies, sur l’humanité et sur notre planète. Il suffit de jeter un œil aux trois dernières années pour constater les ravages que peut causer un seul virus microscopique. L’Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill (MI4) a été créée pour faire face aux menaces qui pèsent sur la santé humaine, qu’il s’agisse de la COVID-19 ou de la diminution de l’efficacité des antibiotiques. MI4 est devenue une centrale névralgique de collaboration, apportant l’expertise québécoise sur la scène internationale. Ce mois-ci, MI4 célèbre son cinquième anniversaire.



« MI4 a été créée parce que nous savions que la prochaine grande pandémie était imminente. Il y a eu le SRAS, puis le MERS et le Zika. Lors de nos conférences, nous présentions des diapositives montrant l’interconnexion du monde entier grâce aux routes aériennes et nous avons dit aux gens qu’un agent pathogène à Hong Kong pouvait se retrouver au Canada en un seul vol. Lorsque la COVID-19 a frappé, nos scientifiques se sont immédiatement mobilisés pour en réduire l’impact. Aujourd’hui, nous continuons de travailler sur les moyens de contrer l’impact de cette pandémie et des prochaines à venir. »

– Dr Marcel Behr, directeur de l’Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill

En l’honneur du cinquième anniversaire de MI4, Vincent Chiara, fondateur et président du Groupe Mach, chef de file du développement immobilier au Québec, a récemment fait un généreux don de 1,4 million de dollars à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) dédié au travail effectué par MI4. Grâce à son soutien, MI4 pourra recruter les meilleurs talents médicaux dans la lutte contre les maladies infectieuses et la résistance aux antimicrobiens. MI4 est à l’avant-garde de la conception de nouvelles stratégies et de nouveaux traitements pour sauver des vies et éviter un monde post-antibiotique. Le fait de pouvoir attirer des cliniciens-chercheurs talentueux et prometteurs permettra au CUSM de demeurer un leader des soins aux patients pour continuer de sauver des vies.

« Je suis fier de soutenir l’Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill (MI4) et son incroyable travail dans la lutte contre les maladies infectieuses et la résistance aux antimicrobiens. Il est essentiel que nous investissions dans la recherche et pour des solutions innovantes afin de protéger la santé humaine, et je suis honoré de pouvoir contribuer à cette cause importante. Nous devons être reconnaissants envers tous ceux qui participent à cet effort pour leur dévouement et leur travail acharné. Ensemble, nous pouvons faire toute la différence. »

– Vincent Chiara, fondateur et président du Groupe Mach

Fondé en 2018, MI4 rassemble plus de 250 chercheurs et 5 000 employés issus d’un large éventail de domaines pour trouver de nouvelles solutions à certaines des menaces les plus meurtrières de l’humanité : la tuberculose, la résistance aux antimicrobiens, la COVID-19 et bien d’autres. Un don extraordinaire de 15 millions de dollars de la Fondation Doggone à la Fondation du CUSM et à l’Université McGill a permis à MI4 d’obtenir les fonds de démarrage nécessaires pour se lancer.

« Les maladies infectieuses sont l’une des plus grandes menaces pour l’humanité, et ce depuis des temps immémoriaux. Grâce au généreux appui de tous nos donateurs, MI4 veille à ce que les maladies infectieuses les plus dangereuses puissent être traitées et qu’il soit possible d’y survivre, aujourd’hui et dans l’avenir. »

– Heather Munroe-Blum, coprésidente de la campagne Osez rêver pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité de la Fondation du CUSM

La Fondation du CUSM est fière d’avoir recueilli 32 M$ pour soutenir MI4 par le biais de sa campagne Osez rêver pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité. MI4 a ainsi pu affronter une pandémie sans précédent. Aujourd’hui, MI4 doit faire face à la menace croissante des microbes résistants aux antibiotiques et découvrir comment le microbiome joue un rôle dans notre santé.

« La résistance aux antimicrobiens (RAM) s’apprête à devenir l’une des plus grandes menaces de notre époque. La médecine moderne repose sur la capacité de contrôler les infections, et sans antibiotiques, les soins de santé pourraient être ramenés 100 ans en arrière. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers nos donateurs de soutenir les recherches d’une importance capitale du nouveau Centre RAM. »

– Mark Smith, coprésident de la campagne Osez rêver pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité de la Fondation du CUSM

La pandémie de COVID-19 – Le premier test de MI4

En quelques mois à peine, suite à l’annonce de pandémie de COVID-19, la Fondation du CUSM a recueilli 7 millions de dollars pour soutenir les recherches de MI4 sur le coronavirus. Grâce au soutien des donateurs, MI4 a pu lancer plus de 50 projets de recherche pour créer de nouveaux tests et de nouvelles stratégies de dépistage, lancer des essais cliniques de traitements potentiels, chercher un vaccin, soutenir les populations marginalisées et entreprendre de nombreux autres projets importants qui ont contribué à élargir notre compréhension des coronavirus.

Les organismes subventionnaires gouvernementaux financent des recherches prometteuses, mais c’est la philanthropie qui stimule l’innovation en soutenant des idées qui sont à la fine pointe de la science. Nous sommes reconnaissants envers la Fondation Doggone, la Fondation familiale Trottier, la Fondation Hewitt, Suzanne Legge Orr et Jeffrey Orr, Marc Parent, Power Corporation du Canada, Rio Tinto, Vincent Chiara, la Fondation Mike et Valeria Rosenbloom, Pfizer Canada et bien d’autres encore pour leur générosité.

Grâce au soutien des donateurs, la Fondation du CUSM aidera MI4 à générer un impact encore plus important au cours des cinq prochaines années.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l’excellence des soins aux patients, de la recherche et de l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver, qui vise à transformer des vies et faire évoluer la médecine, nous permet de recueillir des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité, les maladies infectieuses; mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle; souder les cœurs brisés grâce à des soins cardiaques novateurs; détecter précocement les cancers de l’ovaire et de l’endomètre; aider les Canadiens et les Canadiennes à mieux respirer grâce à des soins respiratoires novateurs; et créer les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada. Nous mobilisons l’ensemble de notre communauté pour résoudre les problèmes de santé les plus complexes au monde. www.fondationcusm.com

Tarah Schwartz

Vice-présidente – Communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Kelly Albert

Agente principale des communications

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

kelly.albert@muhc.mcgill.ca

Une photo est associée à ce communiqué de presse:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d23b853f-de8b-4fcc-be19-4d6c909732e0/fr