Forløb af ordinær generalforsamling i Pharma Equity Group A/S (”Selskabet”), den 27. april 2023

På generalforsamlingen blev følgende beslutninger vedtaget:



Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed det forløbne år blev taget til efterretning. Revideret årsrapport 2022 blev godkendt af generalforsamlingen og meddelelse af decharge for bestyrelsen og direktionen blev givet. Generalforsamlingen godkendte forslag om anvendelse af det regnskabsmæssige overskud på cirka 3,5 mio. efter skat som anført i årsrapporten for 2022. Vederlagsrapport for 2022 blev godkendt af generalforsamlingen i en vejledende afstemning. Selskabets forslag til Vederlagspolitik blev godkendt af generalforsamlingen. Vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår blev godkendt af generalforsamlingen: Bestyrelsesformanden modtager DKK 350.000,00

Bestyrelsesnæstformanden modtager DKK 250.000,00

Bestyrelsesmedlemmer modtager DKK 150.000,00

Formanden for Revisionsudvalg modtager et vederlag på DKK 100.000 for varetagelsen af denne rolle.



Medlemmer af Revisionsudvalg (undtagen formanden for Revisionsudvalget), Vederlags- og Nomineringsudvalg eller Forretnings, - Forskning- og Udviklingsudvalg modtager et vederlag på DKK 25.000,00 samlet set i alt for udvalgsarbejde.



Følgende bestyrelsesmedlemmer blev af generalforsamlingen valgt til Selskabets bestyrelse: Peter Mørch Eriksen, Christian Vinding Thomsen, Ole Larsen, Lars Gundorph og Peter Villmann.



BDO Statusautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR nr. 20222670, blev genvalgt som Selskabets revisor.



Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer Forslag om ændring Selskabets koncernsprog til engelsk blev vedtaget af generalforsamlingen. Forslag om mulighed for elektroniske generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen. Forslag om opdatering af den generelle dagsorden for den ordinære generalforsamling blev vedtaget af generalforsamlingen. Forslag om opdatering af stedet for afholdelsen af generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen. Forslag om fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelse med fortegningsret blev vedtaget af generalforsamlingen. Forslag om at fjerne visse bemyndigelser fra Selskabets vedtægter blev vedtaget af generalforsamlingen. Forslag om ændring af anmeldelsesfristen for møderet på generalforsamlinger blev vedtaget af generalforsamlingen.



Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage de korrektioner, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne.