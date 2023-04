Kering : Départ de Daniela Riccardi du Conseil d'administration de Kering

English French

Communiqué de presse - Départ de Daniela Riccardi du Conseil d'administration de Kering - 27-04-23

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



27 avril 2023

DEPART DE DANIELA RICCARDI DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KERING

Lors du Conseil d’administration qui s’est tenu à l’issue de l’Assemblée générale ce jeudi 27 avril 2023, Daniela Riccardi a présenté sa démission de son mandat d’administratrice de Kering.

François-Henri Pinault, en son nom et au nom du Conseil d’administration, remercie chaleureusement Daniela Riccardi de son implication et de sa contribution aux travaux du Conseil depuis 2014.

Le Comité des nominations et de la gouvernance étudiera son remplacement et lancera un processus de succession dans les prochaines semaines.

En l’état, la composition des Comités reste inchangée et sera révisée lors d’une prochaine nomination.

