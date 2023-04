EGIDE : Résultats annuels 2022

English French

Bollène, 28 avril 2023 – 07:00 (CET)

Communiqué de presse

Résultats annuels 2022

Dégradation de la rentabilité La rentabilité du Groupe a été dégradée par la contre preformance de l’activité des entités américaines en 2022, malgré les efforts pour augmenter la production, après l’incendie et le Covid. L’opération de location-vente de l’usine de Cambridge réalisée en juin 2022 n’a pas été suffisante pour renforcer la trésorerie, d'autant plus que le carnet de commandes est important et nécessite un fonds de roulement conséquent. Sans solution pour financer à la fois les opérations françaises et américaines, le conseil d’administration a décidé fin 2022 de privilègier l’activité française et de se mettre en quête de solutions telles qu’exposées ci-dessous



Projet de cession d es filiales américaines d’Egide SA Le Groupe a décidé de vendre 100% de ses filiales américaines : parmi les opportunités, le groupe a signé, le 20 avril dernier, une lettre d’intention exclusive sans engagement, avec un acteur majeur du secteur. L’exclusivité prendra fin le 31 mai. Ces discussions pourraient, ou non, aboutir à une future vente. D’autre part, une restructuration des opérations américaines a été lancée pour revenir rapidement à l’équilibre.

Résultats 2022 : présentés selon la norme IFRS 5, qui permet d’identifier au bilan les activités détenues en vue de la vente ainsi qu’au compte de résultat le résultat net des activités abandonnées qui est présenté sur une seule ligne

Chiffre d’affaires 2022 consolidé : 33,8 6 M€ (+4%/2021) Chiffre d’affaires des activités poursuivies : 15,46 M€ (+8,9%/2021) Chiffre d’affaires des activités abandonnées : 18, 40 M€ (-10,7% en USD/2021)

EBITDA : -2,9 M€ au total; 0,6M€ pour les activités pour suivies

Résultat Net part du groupe : - 5, 6 2 M€ (vs. 0,20 M€ en 2021) : Résultat Net des activités poursuivies : 0,34 M€ (vs. 0, 6 5 M€ en 2021). Résultat Net des activités abandonnées : - 5, 9 6M€ (vs. - 0,44 M€ en 2021)







Philippe BR I NGUIER : Nouveau Directeur Administratif et Financier



Remplace Luc ARDON, qui part à la retraite



Perspectives 2023 La vente potentielle des filiales américaines permettrait : Le renforcement de sa structure financière La simplification de l’organisation d’Egide, Une appartenance claire à l’électronique de défense européenne Le retour vers la profitabilité



Pour diverses raisons liées à cette publication dont la légitimité est récente, les audits ne sont pas encore terminés. Les rapports sont attendus fin mai. Les chiffres présentés ci-après sont donc non audités mais ont été présentés au conseil d’administration qui s’est réuni le 25 avril 2023.

ELEMENTS FINANCIERS CONSOLIDES

CHIFFRE D'AFFAIRES

En M€ FY 2022 H2 2022 H1 2022 FY 2021 Chiffre d’affaires des activités poursuivies 15,46 7,82 7,64 14,19 Chiffre d’affaires des activités abandonnées 18,40 10,01 8,39 18,31 Chiffre d’affaires consolidé 33,86 17,83 16,03 32,50

Le chiffre d’affaires consolidé 2022 du Groupe Egide s’est établit à 33,86 M€ en hausse de 4% par rapport à 2021.

La parité Euro/Dollar a été favorable puisqu'à dollar constant le chiffre d'affaires 2022 serait inférieur de 2,2%.

Compte tenu de la mise en vente des activités américaines, il convient d’analyser distinctement le chiffre d’affaires des activités d’Egide SA de celles de ses filiales américaines qui sont mises en vente. L’analyse du chiffre d’affaires est la suivante :

Chiffre d’affaires de l’activité poursuivie : Egide SA (15,46 M€) Le chiffre d'affaires est en hausse de 8,9% en augmentant de 14,19 M€ en 2021 à 15,46 M€ en 2022. La croissance de l’activité provient des pays du Moyen Orient. Les activités de Puissance et de Radio Fréquence ont porté la croissance d’Egide SA en 2022 et l’activité d’imagerie thermique reste prépondérante avec 69% du chiffre d’affaires. Egide SA réalise 42 % de son chiffre d'affaires 2022 (hors groupe) en France, contre 45 % en 2021. L'Europe (hors France) représente 11 % et l'Amérique du Nord 3% des ventes de l'exercice. La part réalisée dans le reste du monde est de 42 % en 2022, contre 35 % en 2021, et concerne principalement Israël, la Chine et la Corée du Sud.





(15,46 M€) Chiffre d’affaires des activités abandonnées :



Egide USA (9,62 M€) est en baisse de 16,9% en USD, et en baisse de 6,5% en Euros par rapport à 2021. Après une année 2021 marquée à Cambridge par les retards d’installation de la nouvelle ligne de traitement du surface (post-incendie), 2022 a été perturbée par des retards de fabrication imputables aux difficultés d’approvisionnement et de personnel, alors que le carnet de commandes aurait permis de faire mieux que 2020.



Santier (8,73 M€) est en baisse de 3,1% en USD, et en hausse de 8,8% en Euros. La filiale californienne subit en 2022 les mêmes difficultés qu’Egide USA qui ont également engendré des retards de fabrication et de livraison.





RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2022 – NON AUDITÉ

En M€ - Non audité



FY 2022



H2 2022



H1 2022



FY 2021



CHIFFRE D’AFFAIRES 15,46 100% 7,82 100% 7,64 100% 14,19 100% Achats consommés -5,72 -37% -2,62 -33% -3,10 -41% -5,30 -37% Variation de stocks 0,02 0% -0,14 -2% 0,17 2% 0,43 3% Charges de personnel -6,35 -41% -3,05 -39% -3,30 -43% -6,10 -43% Charges externes -2,35 -15% -1,14 -15% -1,21 -16% -2,15 -15% Impôts et taxes -0,15 -1% -0,06 -1% -0,09 -1% -0,20 -1% Autres charges & indemn. 0,13 1% 0,004 0% 0,12 2% -0,08 -1% EBITDA (brut) 1,04 7% 0,81 10% 0,23 3% 0,80 6% Dépréciation. Amort.& provisions -0,45 -3% -0,19 -2% -0,26 -3% -0,18 -1% RESULTAT OPERATIONNEL 0,59 4% 0,63 8% -0,04 0% 0,61 4% Eléments financiers -0,16 -1% -0,14 -2% -0,02 0% -0,12 -1% Impôts sur les résultats -0,09 -1% -0,07 -1% -0,02 0% 0,15 1% RESULTAT NET des activités poursuivies 0,34 2% 0,42 5% -0,08 -1% 0,64 5% Résultat net des activités abandonnées -5,96 -39% -4,03 -51% -1,93 -25% -0,44 -3% Résultat net part du groupe -5,62 --36% -3,61 -46% -2,01 -26% 0,20 1%

En M€ - non audité

Les résultats des activités poursuivies, c’est à dire la société mère française, restent légèrement positifs depuis la restructuration de 2019 et représentent 2% du chiffre d’affaires.

Les résultats des activités abandonnées sont très lourdement impactés par la dégradation des marges et la forte hausse des coûts de main d’œuvre. Le niveau de perte a été jugé trop élevé pour permettre un redressement par les méthodes classiques de restructuration.

En conséquence, le Groupe a entamé des discussions préliminaires et « due diligences » avec un partenaire américain en vue de la cession de 100% du capital d’Egide USA LLC, qui détient elle-même 100% d’Egide USA Inc. et de Santier Inc. Ces pourparlers pourraient, ou non, aboutir à une future vente.

Comme évoqué lors de la publication du chiffre d’affaires 2022 (en date du 26 janvier 2023), l’activité des entités américaines du groupe ont été très perturbées tout au long de l’année 2022 et la situation s’est aggravée au 2ème semestre. Cela a conduit le conseil d’administration à prendre la décision, en décembre 2022, de se mettre en quête de solutions de vente des filiales américaines, notamment car la situation de trésorerie commençait à devenir tendue malgré l’opération de location-vente de l’usine de Cambridge réalisée en juin 2022.

Egide USA Inc. (Site de Cambridge, MD – USA).

Anciennement Electronic Packaging Products (EPP), Egide USA est intégré au Groupe depuis 2000. Elle assure, principalement pour le marché américain, l’assemblage, le contrôle et le traitement de surface de boîtiers verre – métal ou céramique métal, tous ces produits étant soumis aux contrôles ITAR (International Trade in Arms Regulations) Depuis mi-2015, le site est équipé d’une salle blanche (classe 10 000) de 300 m² et d’équipements de production pour le traitement de la céramique crue reçue d’Egide SA.

L’incendie de juillet 2020 a eu des répercussions jusqu’au 3ème trimestre 2021 à cause du retard pris dans la reconstruction de l’atelier de Galvanoplastie puis la certification du dit atelier par les clients.

Santier Inc. (Site de San Diego, CA – USA).

Intégré au Groupe Egide depuis février 2017, Santier assure principalement pour le marché américain la fabrication de composants métalliques et de fonds dissipant. Il fournit également quelques ensembles incorporant des composants céramique HTCC achetés à l’extérieur ou fournis par Egide USA.

BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2022

ACTIFS * PASSIFS * 2022 2021 2022 2021 Immobilisations 1,06 9,73 Capitaux propres 6,76 11,57 Droits d'utilisation des biens loués 0,86 1,97 Autres immobilisations financières 0,46 0,46 Provisions 0,23 0,87 Crédits d’impôts 0,16 0,69 Dette financière 4,75 7,71 Stocks, créances et autres actifs 8,33 13,86 Dettes de loyer 1,01 2,22 Trésorerie 0,68 1,59 Dettes fournisseurs et autres 3,4620 5,93 Actifs classés comme détenus en vue de la vente 15,93 - 11,27 - TOTAL 27,48 28,30 TOTAL 27,48 28,30

* En M€ - non audité

Conformément à la norme IFRS 5, le bilan d’ouverture n’est pas retraité.

Au niveau des activités maintenues, les stocks et les créances augmentent d’environ 1,3 M€ alors que le reste de l’actif est relativement stable et que les dettes financières augmentent de 0,8M€, notamment à cause du nouvel emprunt obligataire d’1M€ souscrit en cours d’année.

Pour les activités abandonnées, en juin 2022, l’usine de Cambridge a été cédée et relouée immédiatement ce qui a pour effet de créer un actif et une dette de location. Parallèlement, l’emprunt à long terme, dont l’usine était la garantie, a été remboursé pour 1,2 M€. De plus, suite au changement de partenaire bancaire, tous les emprunts ont été remboursés en décembre 2022 et remplacés par 2 lignes de crédit avec les clients et les stocks en garantie pour 2,6M€ souscrites auprès de Amerisource.

Philippe BRINGUIER est nommé Directeur Administratif et Financier

Philippe BRINGUIER, qui a été nommé directeur administratif et financier du Groupe, a pris ses fonctions le 20 mars 2023.

Il a notamment sous sa responsabilité de conduire les discussions actuelles de vente, mais également de l’amélioration de la performance du groupe et des recherches de financement aux USA. Avec 34 ans d'expérience en gestion financière dans les entreprises et en cabinet d’audit international, Philippe BRINGUIER apportera au Groupe sa grande expertise en leadership et gestion financière y compris de sociétés cotées, mais également en opération de vente et achat d’entreprises (M&A) et dans l’amélioration de la performance d’entreprises.

Il succède à Luc ARDON, qui prend sa retraite après près de 4 ans au sein du Groupe.

PERSPECTIVES 2023

La perspective de la vente de la totalité des filiales américaines est une décision majeure pour simplifier l’organisation d’Egide, améliorer la performance de la société et le retour vers la profitabilité et n’aura pas d’impact sur le plan commercial et opérationnel puisque les entités fonctionnaient de façon très autonome.

Sur le plan stratégique, cette réorganisation du groupe permettra de renforcer sa structure financière et de se recentrer sur sa place d’acteur clé en France et en Europe dans les domaines de la défense et l’aérospatial. Redevenir un acteur résolument franco-européen avec une forte présence au Moyen-Orient et en Asie, lui permettra de renforcer ses positions et d’adresser plus efficacement certaines opportunités liées aux redéploiements industriels stratégiques notamment de l’électronique.

Egide SA, via son site de Bollène, poursuit la modernisation de son usine et la recherche de marchés de volume. Comme prévu l’accent est mis sur la R&D afin de travailler sur des innovations technologiques destinées à retrouver des avantages compétitifs à moyen terme.

Sur le plan de la gouvernance, la cession des filiales américaines entraînerait des conséquences sur le management, que le Groupe anticipe de manière positive étant donné la simplification à tous les niveaux que cela implique. Une communication adaptée sera faite au marché le moment venu.

Comme par le passé, l’approche du Groupe Egide, dans la perspective de son nouveau périmètre, restera axée sur l'avenir rentable et durable de l'entreprise.

CALENDRIER FINANCIER

Rapport Annuel Financier : diffusion prévue avant fin mai

Assemblée Générale : 30 juin 2023

Chiffre d’affaires semestriel : 19juillet 2023

