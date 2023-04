AS Ekspress Grupp: 2023.aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

AS-i Ekspress Grupp 2023. aasta I kvartali müügitulu kasvas 25%, ulatudes 16,8 miljoni euroni ja EBITDA 87% 1,2 miljoni euroni. Tulenevalt sesoonsusest teenis kontsern ootuspäraselt 2023. aasta I kvartalis jooksvatelt tegevustelt puhaskahjumit 0,4 miljonit eurot, mida on 20% vähem võrreldes eelmise aastaga. Märtsi lõpus moodustas digitaalsete tulude osakaal 80% kontserni kogukäibes.

Kontsern jätkab edukalt müügimahtude kasvatamist reklaamis ja digitellimustes, seda nii läbi turuosa suurenemise kui ka keskmise hinna kasvatamise. Kontserni I kvartali müügitulu tegi tugeva kasvu ja suurenes 25% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kui müügitulust jätta kõrvale 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), kujunes müügitulu kasvuks 18%. Reklaamikasvule aitasid kaasa valimised nii Eestis kui Leedus. Lätis, kus reklaamiturg oli aasta esimestel kuudel olnud tugeva surve all, saavutasime kasvu peamiselt läbi piletimüügiettevõtte tulu ja kasumi suurenemise. Kasvu näitas ka reklaamitulu välikraanidelt, millesse kontsern on eelnevatel aastatel teinud investeeringuid. Käesoleval aastal jätkame lisaekraanide püstitamist Lätis ja Eestis.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2023. aasta märtsi lõpuks võrdluses eelmise aastaga 15% ja ulatus 161,3 tuhande tellimuseni. Ekspress Grupi meediaettevõtted võitsid aastaga kokku juurde üle 21 000 digitellija, millega kinnistasime oma positsiooni Balti riikide juhtiva digitaalse ärimudeliga meediaettevõttena. Suhteliselt näitas suurimat kasvu grupi uusim liige Geenius Meedia, kellele lisandus aastaga 36% rohkem digitellijaid. Väga olulise kasvu on teinud suurima tellijate arvuga Delfi Meedia, kuhu lisandus aastaga ca 13,5 tuhat ehk 17% rohkem digitellimusi. Delfi Läti ja Leedu tütarettevõtete digitellimuste kasv nii kvartali kui aasta võrdluses tõestab, et eelmise aasta lõpus ellu viidud tellimuspakettide reform on osutunud edukaks ja nendelt turgudelt võib oodata kasvu ka edaspidi.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli I kvartalis 1,2 miljonit eurot, mis on kasvanud 87% ehk peaaegu kaks korda võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

I kvartali EBITDA-le ei avalda veel positiivset 100%lise osaluse soetamine Leedu ühes populaarseimas uudisteportaalis lrytas.lt 2022. aasta lõpus. Lrytase omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa, millega seotud positiivset mõju ootame käesoleva aasta teises pooles.

2023. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum ilma erakorraliste kuludeta oli 0,4 miljonit eurot (I kvartal 2022: 0,5 miljonit eurot) ehk jooksvate tegevustega seotud kahjum vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrredes 20%. Puhaskasumi kujunemise peamised põhjused on lisaks ootuspärasele sesoonsusele ka kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv ning seoses Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad. Ligikaudu kaks korda kasvanud intressikulude negatiivne mõju puhaskasumile on I kvartalis 0,2 miljonit eurot.

Koos erakorraliste kuludega oli puhaskahjum 0,7 miljonit eurot, millest 0,3 miljonit moodustas ASi Express Post kojukandeteenuste sulgemisega seotud ühekordne reservkulu. I kvartalis 2023 otsustas kontserni 50%lises omanduses oleva ASi Express Post nõukogu sulgeda ettevõtte kojukandeteenuse valdkonna. Muudatus ei mõjuta Ekspress Grupi paberväljaannete väljaandmise mahtu, sagedust ega kojukande tingimusi tellijate jaoks. Aasta teises pooles prognoosime ühisettevõtte kahjumliku kojukandeteenuse sulgemisest positiivset mõju kontserni kasumlikkusele.

Kontserni likviidsus on hea ja peame oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse võimaliku jahtumise olukorraks. 31. märtsi 2023 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 7,3 miljonit eurot (31.12.2022: 7,4 miljonit eurot). Käesoleva aasta märtsi alguses viis kontsern lõpuni aktsiate tagasiostuprogrammi, mille kohaselt osteti turult tagasi 588 tuhat aktsiat hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogumahus 1 miljon eurot. Tagasiostuprogramm pakkus aktsionäridele suurt huvi ja atraktiivseid turutingimusi väärtuse loomiseks. 4. mail 2023. aastal toimuval korralisel aktsionäride üldkoosolekul tuleb hääletamisele kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt makstakse aktsionäridele korralist dividendi 5 euro senti aktsia kohta kokku 1,5 miljoni euro väärtuses. Seega teeb kontsern 2023. aasta I poolaasta jooksul aktsionäridele väljamakseid kokku 2,5 miljoni euro ulatuses.





I KVARTALI TULEMUSED





MÜÜGITULU

2023. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,8 miljonit eurot (I kvartal 2022: 13,4 miljonit eurot). I kvartali müügitulu suurenes 25% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2023. aasta I kvartali lõpus 80% kogukäibes (2022. aasta I kvartali lõpp: 78% kogukäibes). 2023. aasta I kvartali digitaalsed tulud suurenesid 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

2023. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 1,2 miljonit eurot (I kvartal 2022: 0,6 miljonit eurot). EBITDA kasvas 87% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 7% (I kvartal 2022: 5%). Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasvud.

2023. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum ilma erakorraliste kuludeta oli 0,4 miljonit eurot (I kvartal 2022: 0,5 miljonit eurot). 2023. aasta I kvartalis vähenes puhaskahjum 20% võrreldes eelmise aastaga. Puhaskasumi kujunemise peamised põhjused on lisaks ootuspärasele sesoonsusele ka kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv ning seoses Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad. Ligikaudu kaks korda kasvanud intressikulude negatiivne mõju puhaskasumile on I kvartalis 0,2 miljonit eurot.

Koos erakorraliste kuludega oli puhaskahjum 0,7 miljonit eurot, millest 0,3 miljonit moodustas ASi Express Post kojukandeteenuste sulgemisega seotud ühekordne reservkulu. I kvartalis 2023 otsustas kontserni 50%lises omanduses oleva ASi Express Post nõukogu sulgeda ettevõtte kojukandeteenuse valdkonna. Muudatus ei mõjuta Ekspress Grupi paberväljaannete väljaandmise mahtu, sagedust ega kojukande tingimusi tellijate jaoks. Aasta teises pooles prognoosime ühisettevõtte kahjumliku kojukandeteenuse sulgemisest positiivset mõju kontserni kasumlikkusele.

KULUD

2023. aasta I kvartali müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 16,8 miljonit eurot (I kvartal 2022: 13,8 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 3,0 miljonit eurot (+21%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 1,4 miljonit eurot (+18%).

2023. aasta I kvartalis oli kontsernis keskmiselt 969 töötajat, mis on 123 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (I kvartal 2022: 846 töötajat). Kasvu taga olevad 88 töötajat on lisandunud läbi ettevõtete ostude, sh 2022. aasta mais omandatud ELTA uudiste agentuur Leedus ja 2022. aasta detsembris omandatud uudisteportaali lrytas.lt arvelt. 35 töötajat lisandus teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 7,3 miljonit eurot ja omakapitali 53,7 miljonit eurot (53% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 31. märtsi seisuga olid vastavalt 8,9 miljonit eurot ja EUR 53,2 miljonit eurot (57% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2023 oli kontserni netovõlg 13,6 miljonit eurot (31. märts 2022: EUR 7,7 miljonit eurot).

2023. aasta I kvartali kontserni rahavood äritegevusest olid 2,4 miljonit eurot (I kvartal 2022: 0,5 miljonit eurot), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroona eelsele perioodile.

2023. aasta I kvartali kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -0,7 miljonit eurot (I kvartal 2022: -1,8 miljonit eurot, sh -1,0 miljonit eurot investeeringud uutesse LED ekraanidesse).

2023. aasta I kvartali kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -1,9 miljonit eurot (I kvartal 2022: -0,8 miljonit eurot), millest -1,0 miljonit eurot moodustab omaaktsiate tagasiostmine. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes -0,4 miljonit eurot ja rendikohustustes -0,5 miljonit eurot.

AKTSIATE TAGASIOST JA DIVIDENDID

Aktsiate tagasiostuprogrammi raames ostis AS Ekspress Grupp 9.märtsil 2023 tagasi 588 235 aktsiat hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogusummas 1,0 miljonit eurot.

2023. aasta märtsis tegi kontserni juhatus ettepaneku maksta 2022. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 5 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,5 miljonit eurot. Kasumi jaotamise otsus tehakse 4. mail 2023. aastal toimuval aktsionäride korralisel üldkoosolekul.





SEGMENTIDE ÜLEVAADE





Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR) Müügitulu I kv 2023 I kv 2022 Muutus % 12 kuud 2022 Meediasegment 16 867 13 081 29% 62 690 reklaam 9 681 7 840 23% 37 613 tellimused (sh üksikmüük) 4 560 3 886 17% 16 819 turuplatsid 636 353 80% 2 232 väliekraanid 688 402 71% 2 396 muud müügitulud 1 302 600 117% 3 630 Kesksed tegevused 1 226 1 092 12% 4 500 Segmentidevahelised elimineerimised (1 339) (747) (3 050) KONTSERN KOKKU 16 755 13 426 25% 64 141 sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest 13 384 10 434 28% 49 928 % tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest 80% 78% 78%





(tuhandetes EUR) EBITDA I kv 2023 I kv 2022 Muutus % 12 kuud 2022 Meediasegment 1 478 893 66% 10 183 Kesksed tegevused (321) (230) -39% (1 122) Segmentidevahelised elimineerimised (3) (46) (171) KONTSERN KOKKU 1 153 616 87% 8 891





EBITDA marginaal I kv 2023 I kv 2022 12 kuud 2022 Meediasegment 9% 7% 16% KONTSERN KOKKU 7% 5% 14%

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) 31.03.2023 31.12.2022 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 7 272 7 448 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 12 090 11 661 Ettevõtte tulumaksu nõuded 74 49 Varud 278 286 Käibevara kokku 19 714 19 444 Põhivara Muud nõuded ja investeeringud 1 580 1 580 Edasilükkunud tulumaksu vara 59 60 Investeeringud ühisettevõtetesse 983 1 017 Investeeringud sidusettevõtetesse 2 225 2 279 Materiaalne põhivara 9 104 8 736 Immateriaalne põhivara 66 838 66 720 Põhivara kokku 80 790 80 392 VARAD KOKKU 100 504 99 836 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 3 050 3 393 Võlad tarnijatele ja muud võlad 21 152 19 004 Ettevõtte tulumaksu kohustused 21 25 Lühiajalised kohustused kokku 24 223 22 422 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 22 536 21 948 Muud pikaajalised kohustused 44 43 Pikaajalised kohustused kokku 22 580 21 991 KOHUSTUSED KOKKU 46 803 44 413 OMAKAPITAL Vähemusosalus 150 147 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: Aktsiakapital 18 478 18 478 Ülekurss 14 277 14 277 Omaaktsiad (1 334) (334) Reservid 2 067 2 059 Jaotamata kasum 20 063 20 796 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 53 551 55 276 OMAKAPITAL KOKKU 53 701 55 423 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 100 504 99 836





Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) I kv 2023 I kv 2022 12 kuud 2022 Müügitulu 16 755 13 426 64 141 Müüdud toodangu kulu (13 641) (11 034) (48 185) Brutokasum 3 114 2 393 15 956 Muud äritulud 70 119 789 Turunduskulud (571) (655) (2 979) Üldhalduskulud (2 551) (2 147) (8 823) Muud ärikulud (20) (42) (146) Ärikasum /(-kahjum) 42 (332) 4 797 Intressitulud 9 10 36 Intressikulud (330) (169) (738) Muud finantstulud/(kulud) (11) (14) 179 Kokku finantstulud/(-kulud) (331) (172) (523) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt (553) (133) (242) Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 128 130 325 Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist (715) (508) 4 357 Tulumaks (16) (4) (302) Aruandeperioodi kasum /(kahjum) (730) (512) 4 055 Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele (733) (511) 4 048 Vähemusosalusele 3 (1) 7 Koondkasum /(-kahjum) kokku (730) (512) 4 055 Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele (733) (511) 4 048 Vähemusosalusele 3 (1) 7 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta (0,0243) (0,0169) 0,1335 Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta (0,0235) (0,0163) 0,1294





Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR) I kv 2023 I kv 2022 12 kuud

2022 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) 42 (332) 4 797 Korrigeerimised (mitterahalised): Põhivara kulum 1 112 948 4 084 (Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest (2) (7) 29 Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus 8 9 29 Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (441) (214) (1 939) Varude muutus 7 (6) (9) Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 960 378 2 188 Makstud ettevõtte tulumaks (44) (131) (401) Makstud intressid (262) (104) (767) Rahavood äritegevusest kokku 2 380 542 8 011 Rahavood investeerimistegevusest Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha)/

sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse (387) (257) (7 632) Laekumised muudest investeeringutest 0 0 10 Saadud intressid 0 1 2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (495) (1 627) (3 748) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 2 25 66 Antud laenud 0 (30) (30) Antud laenude tagasimaksed 0 86 86 Saadud dividendid 199 0 601 Rahavood investeerimistegevusest kokku (681) (1 803) (10 645) Rahavood finantseerimistegevusest Makstud dividendid 0 0 (2 425) Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (456) (402) (1 751) Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (420) (420) 3 296 Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel (1 000) 0 0 Rahavood finantseerimistegevusest kokku (1 876) (823) (880) RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (176) (2 084) (3 514) Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 7 448 10 962 10 962 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 7 272 8 878 7 448





Muudatused kontserni juriidilises struktuuris

ASi Ekspress Grupp nõukogu otsustas teha kontserni struktuuris mitu muudatust, mille eesmärk on suurendada juhtimise efektiivsust ja läbipaistvust, lihtsustada grupi juriidilist struktuuri ning muuta kontserni kesksete finantsteenuste osutamine efektiivsemaks. Samuti aitavad muudatused täita panga esitatud nõudeid.

Leedus otsustas nõukogu ühendada kontserni tütarettevõtte UAB Satyre eelmisel aastal omandatud UAB-ga Lrytas. Eestis otsustati liita 100% kontsernile kuuluv tütarettevõte OÜ Ekspress Finants emaettevõttega AS Ekspress Grupp. Kontserniülest finantseerimis- ja raamatupidamisteenust pakub kontserni tütarettevõtetele Eestis edaspidi emaettevõte.

ÄS § 421 lg 4 järgi ei ole ühinemise heakskiitmine ühinemisotsusega ASi Ekspress Grupp poolt nõutav, sest ühendatava osaühingu (Ekspress Finants) osakapitalist 100% kuulub ühendavale ühingule. Ühinemisotsus on vajalik, kui seda nõuavad ühendava aktsiaseltsi aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist. ASi Ekspress Grupp aktsionäridel on vastava nõude esitamiseks aega kuni 28. maini 2023. a.

Nimetatud tehingutel ei ole mõju ASi Ekspress Grupp kontserni konsolideeritud kasumile, varadele ega kohustustele.





Signe Kukin

Kontserni finantsjuht

AS Ekspress Grupp

Tel: +372 669 8381

E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee





AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.

Manus