Amundi : Résultats T1 2023

Un résultat net1,2 élevé à 300 M€

Résultats Résultat net ajusté1,2 de 300 M€, grâce au profil diversifié et à l’efficacité opérationnelle



Résistance T1/T1 des commissions de gestion malgré les effets de marché défavorables

Bonne maîtrise des coûts dans un contexte inflationniste Coefficient d’exploitation de 53,6%2 Activité Bon niveau de collecte en Retail et pour les JV en Inde et Corée



R etail (hors JV et Amundi BOC WM) : + 4,3 Md€, dont +4,2 en actifs MLT 3 , grâce aux succès des offres adaptées au nouveau contexte : produits structurés et obligataires Buy & Watch

(hors JV et Amundi BOC WM) : , grâce aux succès des offres adaptées au nouveau contexte : produits structurés et obligataires Buy & Watch SBI MF (Inde) +2,8 Md€ et NH-Amundi (Corée) +1,6 Md€ Collecte totale (-11,1 Md€) affectée par des sorties sur des actifs institutionnels à très faibles marges Poursuite du développement Amundi Technology : 4 nouveaux clients au T1



Fund Channel : closing de l’opération avec CACEIS, qui acquiert 33,33% du capital de FC pour développer le service d’exécution de fonds et proposer une offre intégrée aux distributeurs



Investissement responsable : encours de 822 Md€ au 31 mars 2023, extension de la gamme de fonds alignés sur une trajectoire Net Zéro4

Paris, le 28 avril 2023

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 27 avril 2023 sous la présidence d’Yves Perrier, et a arrêté les comptes du premier trimestre 2023.

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré :

« Amundi a réalisé de belles performances sur le premier trimestre 2023 dans un contexte de marché incertain.

Notre résultat net ajusté est resté stable à 300 millions d’euros par rapport au quatrième trimestre 2022 grâce au maintien de nos revenus et à la bonne maîtrise de nos charges. Les gains de productivité et la poursuite des synergies dégagées par l’intégration de Lyxor nous ont en effet permis d’absorber les effets de l’inflation tout en continuant à investir.

Il faut également souligner la bonne collecte de nos activités Retail sur le trimestre, qu’il s’agisse des réseaux partenaires en France et à l’international ou des distributeurs tiers ».

* * *

Un contexte toujours incertain





Sur un an, les marchés5 actions et obligataires sont en baisse respectivement de -5% et -12%. Malgré un rebond des marchés actions au premier trimestre (+9% en moyenne trimestrielle par rapport au quatrième trimestre 2022), ceux-ci sont restés volatils.

Résultats

Une bonne performance financière au premier trimestre

Données ajustées6

Au premier trimestre 2023 le résultat net ajusté6 atteint 300 M€, quasi stable par rapport au résultat du quatrième trimestre 2022, et en baisse de -7,5% par rapport au premier trimestre 2022, en lien avec l’évolution défavorable des marchés.

Cette bonne performance financière s’explique par la diversification des activités d’Amundi et son efficacité opérationnelle et se traduit par une bonne résistance des revenus et la maîtrise des charges.

Les revenus nets6 s’établissent à 794 M€, en baisse de -4,9% par rapport au premier trimestre 2022 mais stables (+0,4%) par rapport au quatrième trimestre 2022.

Les commissions nettes de gestion se sont maintenues à un haut niveau : 736 M€, en baisse de -3,9% sur un an, à comparer à une baisse des encours moyens sous gestion hors JV de -5,9% sur la même période, ce qui traduit une amélioration de la marge sur encours grâce à l’effet mix ; elles progressent de +2,3% par rapport au quatrième trimestre 2022 ;

: 736 M€, en baisse de -3,9% sur un an, à comparer à une baisse des encours moyens sous gestion hors JV de -5,9% sur la même période, ce qui traduit une amélioration de la marge sur encours grâce à l’effet mix ; elles progressent de +2,3% par rapport au quatrième trimestre 2022 ; Les revenus d’ Amundi Technology sont en forte croissance (+35% par rapport au premier trimestre 2022), à 13 M€, confirmant son développement ;

sont en forte croissance (+35% par rapport au premier trimestre 2022), à 13 M€, confirmant son développement ; Les commissions de surperformance (28 M€) sont en baisse significative par rapport aux bases de comparaison élevées enregistrées aux premier et quatrième trimestre 2022 (respectivement 71 et 63 M€) ;

(28 M€) sont en baisse significative par rapport aux bases de comparaison élevées enregistrées aux premier et quatrième trimestre 2022 (respectivement 71 et 63 M€) ; Enfin, les revenus financiers et autres sont positifs (16 M€), grâce au retour à des taux de rendement positifs sur le placement de la trésorerie nette et, sur le trimestre, à des variations de marché positives du portefeuille d’investissements.

Les charges d’exploitation6 sont bien maîtrisées, à 425 M€, en hausse de seulement +0,6% par rapport au premier trimestre 2022, dans un contexte d’inflation élevée.

Cette inflation, les investissements de développement et l’effet change défavorable ont été largement absorbés par les gains de productivité et la poursuite des synergies dégagées par l’intégration de Lyxor.

Dans ce contexte, la hausse des coûts très modérée sur un an, très inférieure à l’inflation constatée dans la plupart des pays où Amundi exerce ses activités, traduit l’agilité d’Amundi à ajuster sa base de coûts, ce qui se traduit ce trimestre encore par un coefficient d’exploitation au meilleur niveau du secteur : 53,6% en données ajustées6.

Le Résultat brut d’exploitation6 (RBE) ressort à 369 M€, en baisse de -10,5% par rapport au premier trimestre 2022 et de -2,5% par rapport au quatrième trimestre 2022.

Le résultat des sociétés mises en équivalence, qui reflète la quote-part d’Amundi dans le résultat net des JV minoritaires en Inde (SBI MF), Chine (ABC-CA), Corée du Sud (NH-Amundi) et Maroc (Wafa Gestion), est en progression de +11,2% par rapport au premier trimestre 2022, à 22 M€.

Données comptables

Le résultat net comptable part du groupe s’élève à 285 M€ et intègre l’amortissement d’actifs intangibles (contrats clients liés à l’acquisition de Lyxor et contrats de distribution liés à des opérations précédentes), soit -15 M€ après impôts au premier trimestre 2023.

Le Bénéfice net par Action comptable atteint 1,40 €.

Activité

Bon niveau de collecte en Retail et mix favorable d’activité

Les encours gérés par Amundi au 31 mars 2023 sont en baisse de -4,3% sur un an, mais progressent de +1,6% par rapport à la fin 2022, à 1 934 Md€.

Le Retail a enregistré une collecte satisfaisante, à +4,3 Md€ hors la filiale chinoise Amundi BOC WM. Comme en 2022, la collecte s’est faite essentiellement en Actifs MLT, +4,2 Md€, portée par tous les segments :

Les Réseaux France ont collecté +2,7 Md€ , dont + 0,8 Md€ en Actifs MLT et +1,9 Md€ en Trésorerie ; la collecte en Actifs MLT a porté, comme au second semestre 2022, sur les produits structurés, à +1,5 Md€ ;

ont collecté , dont + et +1,9 Md€ en Trésorerie ; la collecte en Actifs MLT a porté, comme au second semestre 2022, sur les produits structurés, à +1,5 Md€ ; La collecte des Réseaux internationaux (hors Amundi BOC en Chine) atteint +1,2 Md€, entièrement en Actifs MLT ; comme pour les Réseaux France les produits structurés (+0,5 Md€) et les stratégies obligataires ont poursuivi leur succès de la fin de 2022 ; par pays et réseaux la performance est bien diversifiée, avec une bonne collecte notamment en Italie avec UniCredit, en République tchèque avec les filiales de Société Générale et d’UniCredit, et en Espagne avec Sabadell.

(hors Amundi BOC en Chine) atteint ; comme pour les Réseaux France les produits structurés (+0,5 Md€) et les stratégies obligataires ont poursuivi leur succès de la fin de 2022 ; par pays et réseaux la performance est bien diversifiée, avec une bonne collecte notamment en Italie avec UniCredit, en République tchèque avec les filiales de Société Générale et d’UniCredit, et en Espagne avec Sabadell. La Distribution Tiers a connu une inversion de la tendance constatée au quatrième trimestre 2022 : au premier trimestre la collecte totale de +0,4 Md€ se décompose en une très bonne performance de +2,2 Md€ en Actifs MLT, notamment en ETF, et à l’inverse en une décollecte en produits de trésorerie ; par zone géographique la bonne performance de l’Asie est à signaler sur le trimestre.

Cette bonne performance en Retail est cependant plus que compensée en volume de collecte par des sorties en Actifs MLT dans des segments ou activités à très faibles marges et en Chine, dans un marché de la gestion toujours en décollecte en actifs moyen-long terme, ce dernier facteur expliquant également la décollecte nette des JV :

Dans le segment Institutionnel la décollecte (-11,7 Md€, dont -13,7 Md€ en Actifs MLT) se concentre sur quelques mandats assurantiels et institutionnels très peu margés, notamment avec les Assurances CA & SG, qui enregistrent des sorties sur les contrats d’assurance vie en euro, et un gros client souverain en gestion indicielle ;

la décollecte (-11,7 Md€, dont -13,7 Md€ en Actifs MLT) se concentre sur quelques mandats assurantiels et institutionnels très peu margés, notamment avec les Assurances CA & SG, qui enregistrent des sorties sur les contrats d’assurance vie en euro, et un gros client souverain en gestion indicielle ; En Chine, Amundi BOC WM a enregistré une décollecte de -2,8 Md€, toujours liée à l’arrivée à maturité de fonds, et la JV ABC-CA a été affectée par des sorties de grandes institutions (décollecte de -5,0 Md€).

Hors la JV chinoise, la collecte des JV est très satisfaisante, en particulier en Inde (+2,8 Md€) et en Corée (+1,6 Md€), qui continuent à bénéficier d’un très bon niveau d’activité, notamment en actifs MLT.

Au total, la collecte nette du trimestre est négative à -11,1 Md€.

Poursuite des initiatives de développement

Plusieurs étapes significatives du plan de développement Ambitions 2025 ont été franchies au cours du premier trimestre :

Amundi Technology a vu ses revenus progresser de +35% par rapport au premier trimestre 2022, et a gagné 4 nouveaux clients, dont 3 en Asie. Amundi Technology et HSBC Securities Services ont signé un accord pour l’utilisation de la plateforme ALTO. Il s’agit d’un nouveau client majeur pour l’offre ALTO aux asset servicers, qui compte déjà CACEIS, Société Générale Securities Services et Bank of New York Mellon parmi ses clients. BNY Mellon a d’ailleurs déployé avec succès ALTO sur 7 de ses entités en EMEA ;

a vu ses revenus progresser de +35% par rapport au premier trimestre 2022, et a gagné 4 nouveaux clients, dont 3 en Asie. Amundi Technology et HSBC Securities Services ont signé un accord pour l’utilisation de la plateforme ALTO. Il s’agit d’un nouveau client majeur pour l’offre ALTO aux asset servicers, qui compte déjà CACEIS, Société Générale Securities Services et Bank of New York Mellon parmi ses clients. BNY Mellon a d’ailleurs déployé avec succès ALTO sur 7 de ses entités en EMEA ; Fund Channel , la plateforme de distribution de fonds d’Amundi, annonce aujourd’hui la finalisation de son opération avec CACEIS. Ce dernier acquiert 33,33% du capital de Fund Channel pour développer le service d’exécution de fonds et proposer une offre intégrée aux distributeurs.

, la plateforme de distribution de fonds d’Amundi, annonce aujourd’hui la finalisation de son opération avec CACEIS. Ce dernier acquiert 33,33% du capital de Fund Channel pour développer le service d’exécution de fonds et proposer une offre intégrée aux distributeurs. En Investissement Responsable, les encours sous gestion atteignent 822 Md€, contre 800 Md€ à fin 2022, grâce à un effet marché positif.

Dans le cadre de son engagement Net Zéro, Amundi a annoncé le 17 avril le lancement d’une gamme complète de fonds s’inscrivant dans la trajectoire Net Zéro7 sur une large gamme de classes d’actifs, avec des objectifs de réduction de l’intensité carbone de 30% en 2025 et 60% en 2030 par rapport à 2019.

***

L’Assemblée Générale Ordinaire d’Amundi aura lieu le 12 mai prochain à 10 heures. Comme déjà annoncé le 8 février dernier lors de la publication des résultats pour l’année 2022, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale un dividende de 4,10 € par action, en numéraire, stable par rapport au dividende versé au titre de l’exercice 2021. Ce dividende correspond à un taux de distribution d’environ 75% du résultat net comptable part du Groupe en 2022 hors coûts d’intégration, et à un rendement de 7% sur la base du cours de clôture de l’action au 25 avril 2023.

Calendrier de communication financière

Assemblée générale exercice 2022 : vendredi 12 mai 2023

Publication des résultats du S1 2023 : 28 juillet 2023

Publication des résultats des 9M 2023 : 27 octobre 2023





Calendrier du dividende (4,10 € par action proposé à l’Assemblée générale du 12 mai 2023)

Détachement : lundi 22 mai 2023

Mise en paiement : à compter du mercredi 24 mai 2023.

***

ANNEXES





Compte de résultat trimestriel

(M€) T1 2023 T1 2022 % var. T4 2022 % var. Revenus nets - ajustés 794 835 -4,9% 790 +0,4% Commissions de gestion 736 766 -3,9% 720 +2,3% Commissions de surperformance 28 71 -60,0% 63 -55,0% Amundi Technology 13 10 +35,0% 15 -12,7% Produits financiers & autres revenus 16 (12) NM (7) NM Charges d'exploitation - ajustées (425) (423) +0,6% (412) +3,2% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 53,6% 50,6% +2,9pp 52,1% +1,4pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 369 412 -10,5% 378 -2,5% Coût du risque & autres (1) (4) -85,0% (4) -87,2% Sociétés mises en équivalence 22 20 +11,2% 24 -8,1% Résultat avant impôt - ajusté 390 428 -8,9% 398 -2,0% Impôts sur les sociétés (91) (103) -11,6% (96) -5,0% Minoritaires 1 (1) NM 0 +75,2% Résultat net part du Groupe - ajusté 300 324 -7,5% 303 -1,0% Amortissement des actifs intangibles après impôts (15) (15) +0,2% (15) +0,2% Coûts d'intégration nets d'impôts 0 (8) NM (2) NM Résultat net part du Groupe 285 302 -5,6% 286 -0,4% Bénéfice par action (€) 1,40 1,49 -5,9% 1,41 -0,4%

Evolution des encours sous gestion de fin 2019 à fin mars 2023

(Md€) Encours



sous gestion Collecte



nette Effet



marché et change Effet



Périmètre Variation des encours vs trimestre précédent Au 31/12/2019 1 653 +5,8% T1 2020 -3,2 - 122,7 / Au 31/03/2020 1 527 / -7,6% T2 2020 -0,8 +64,9 / Au 30/06/2020 1 592 / +4,2% T3 2020 +34,7 +15,2 +20,78 Au 30/09/2020 1 662 / +4,4% T4 2020 +14,4 +52,1 / Au 31/12/2020 1 729 / +4,0% T1 2021 -12,7 +39,3 / Au 31/03/2021 1 755 / +1,5% T2 2021 +7,2 +31,4 / Au 30/06/2021 1 794 / +2,2% T3 2021 +0,2 +17,0 / Au 30/09/2021 1 811 / +1,0% T4 2021 +65,6 +39,1 +1489 Au 31/12/2021 2 064 / +14% T1 2022 +3,2 -46,4 / Au 31/03/2022 2 021 / -2,1% T2 2022 +1,8 -97,75 / Au 30/06/2022 1 925 / -4,8% T3 2022 -12,9 -16,3 / Au 30/09/2022 1 895 / -1,6% T4 2022 +15,0 -6,2 / Au 31/12/2022 1 904 / +0,5% T1 2023 -11,1 +40,9 / Au 31/03/2023 1 934 / +1,6%

Total un an entre le 31 mars 2022 et le 31 mars 2023 : - 4,3%

Collecte nette -7,3 Md€

Effets marché & change -79,3 Md€

Détail des encours et de la collecte nette par segments de clientèle10

(Md€) Encours

31.03.2023 Encours

31.03.2022 % var.

/31.03.2022 Collecte

T1 2023 Collecte

T1 2022 Réseaux France 124 122 +1,7% +2,7 -1,3 Réseaux internationaux 157 172 -8,6% -1,6 +3,5 Dont Amundi BOC WM 4 13 -68,7% -2,8 +2,3 Distributeurs tiers 296 322 -8,2% +0,4 +11,9 Retail 578 617 -6,4% +1,5 +14,1 Institutionnnels & Souverains (*) 472 476 -0,8% +1,0 -3,0 Corporates 96 95 +1,9% -7,9 -13,4 Epargne entreprises 79 75 +4,9% -0,6 -1,3 Assureurs CA & SG 416 462 -9,9% -4,3 -1,7 Institutionnels 1 064 1 108 -4,0% -11,7 -19,4 JVs 292 296 -1,1% -0,8 +8,4 Total 1 934 2 021 -4,3% -11,1 +3,2

(*) y compris fonds de fonds

Détail des encours et de la collecte nette par classes d’actifs10

(Md€) Encours

31.03.2023 Encours

31.03.2022 % var.

/31.03.2022 Collecte

T1 2023 Collecte

T1 2022 Actions 425 435 -2,3% -2,9 +8,2 Diversifiés 286 328 -12,9% -7,2 +10,9 Obligations 616 661 -6,8% -3,2 +0,5 Réels, alternatifs et structurés 125 125 +0,6% +0,9 +1,4 ACTIFS MLT hors JVs 1 453 1 549 -6,2% -12,4 +21,0 Trésorerie hors JVs 189 176 +7,4% +2,1 -26,3 Actifs hors Jvs 1 642 1 725 -4,8% -10,3 -5,2 JVs 292 296 -1,1% -0,8 +8,4 TOTAL 1 934 2 021 -4,3% -11,1 +3,2 Dont actifs MLT 1 716 1 812 -5,3% -11,3 +30,2 Dont produits de trésorerie 218 209 +4,3% +0,3 -27,0

Détail des encours et de la collecte nette par zone géographique10

(Md€) Encours

31.03.2023 Encours

31.03.2022 % var.

/31.03.2022 Collecte

T1 2023 Collecte

T1 2022 France 903 948 -4,8% -2,4 -22,8 Italie 197 209 -5,4% -0,7 +3,8 Europe hors France & Italie 343 350 -2,0% +0,3 +8,7 Asie 371 386 -4,0% -4,8 +14,2 Reste du monde 120 128 -5,9% -3,4 -0,7 TOTAL 1 934 2 021 -4,3% -11,1 +3,2 TOTAL hors France 1 031 1 072 -3,8% -8,6 +26,0

Détail des encours et de la collecte nette par type de gestion et classe d’actifs11

(Md€) Encours

31.03.2023 Encours

31.03.2022 % var.

/31.03.2022 Collecte

T1 2023 Collecte

T1 2022 Gestion active 1 027 1 117 -8,1% -13,1 +9.1 Actions 183 183 -0,2% -1,3 -0,7 Diversifiés 278 321 -13,5% -7,6 +11,0 Obligations 566 612 -7,6% -4,2 -1.2 Produits structurés 33 32 +6,0% +1,1 -1,2 Gestion passive 301 307 -2,2% -0,2 +10.6 ETF & ETC 181 190 -4,6% +1,9 +9,3 Index & Smart beta 119 117 +1,6% -2,2 +1,2 Actifs réels et Alternatifs 92 93 -1,2% -0,1 +2,6 Actifs réels 66 66 -0,4% -0,1 +2,2 Alternatifs 26 27 -3,4% -0,0 +0,4 ACTIFS MLT hors JVs 1 453 1 549 -6,2% -12,4 +21,0 Trésorerie hors JVs 189 176 +7,4% +2,1 -26,3 TOTAL ACTIFS hors JVs 1 642 1 725 -4,8% -10,3 -5,2 JVs 292 296 -1,1% -0,8 +8,4 TOTAL 1 934 2 021 -4,3% -11,1 +3,2 Dont actifs MLT 1 716 1 812 -5,3% -11,3 +30,2 Dont produits de trésorerie 218 209 +4,3% +0,3 -27,0

Annexe méthodologique





Données comptables et ajustées

Données comptables : en 2022 et au premier trimestre 2023, les données comptables après amortissement des actifs intangibles. En 2022, elles incluent les coûts d’intégration de Lyxor.

en 2022 et au premier trimestre 2023, les données comptables après amortissement des actifs intangibles. En 2022, elles incluent les coûts d’intégration de Lyxor. Données ajustées : afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : retraitement de l’amortissement des contrats de distribution avec Bawag, UniCredit et Banco Sabadell et de l’actif intangible représentant les contrats clients de Lyxor, comptabilisé en déduction des revenus nets, et retraitement des coûts d’intégration de Lyxor en 2022.

Dans les données comptables, amortissement des contrats de distribution et de l’actif intangible représentant les contrats clients de Lyxor :

T1 2022 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts T4 2022 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

: -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts T1 2023 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts





Acquisition de Lyxor

Conformément à IFRS 3, reconnaissance au bilan d’Amundi au 31/12/2021 : d’un goodwill de 652 M€ ; d’un actif intangible (représentant des contrats clients) de -40 M€ avant impôt (-30 M€ après impôts) qui sera amorti linéairement sur 3 ans ;

Dans le compte de résultat du Groupe, l’actif intangible mentionné ci-dessus est amorti linéairement sur

3 ans à partir de 2022 ; l’incidence nette d’impôt de cet amortissement est de -10 M€ en année pleine (soit -13 M€ avant impôts).

Cet amortissement est comptabilisé en déductions des revenus nets et vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution.

Sur le T1 2022, le T4 2022 et le T1 2023 la charge d’amortissement de cet actif intangible après impôts était de -2 M€ (soit -3 M€ avant impôts).

3 ans à partir de 2022 ; l’incidence nette d’impôt de cet amortissement est de -10 M€ en année pleine (soit -13 M€ avant impôts). Cet amortissement est comptabilisé en déductions des revenus nets et vient s’ajouter aux amortissements existants des contrats de distribution. Sur le T1 2022, le T4 2022 et le T1 2023 la charge d’amortissement de cet actif intangible après impôts était de -2 M€ (soit -3 M€ avant impôts). 10 M€ de coûts d’intégration avant impôts ont été enregistrés au T1 2022 et 2 M€ au T4 2022. Les coûts d’intégration ont été entièrement comptabilisés en 2022 et 2021, pour un total de 77 M€ avant impôts (dont 16 M€ au T4 2021) et 57 M€ après impôts (dont 12 M€ au T4 2021).

Indicateurs Alternatifs de Performance12

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui excluent les amortissements des actifs intangibles.

Les données ajustées, normalisées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

= données comptables





= données ajustées





(€m) T1 2023 T1 2022 %Var. T1/T1 T4 2022 %Var. T1/T4 Revenus nets (a) 773 814 -5,0% 770 +0,5% - Amortissement des actifs intangibles avant impôts -20 -20 +0% -20 +0% Revenus nets ajustés (b) 794 835 -4,9% 790 +0,5% Charges d’exploitation (c) -425 -433 -1,7% -414 +2,6% - Coûts d’intégration avant impôts 0 -10 / -2 / Charges d’exploitation ajustées (d) -425 -423 +0,6% -412 +3,2% Résultat Brut d’Exploitation (e) = (a) + (d) 348 382 -8,7% 356 -2,0% Résultat Brut d’exploitation ajusté (f) = (b) + (d) 369 412 -10,5% 378 -2,5% Coefficient d’exploitation (%) (c) / (a) 55,0% 53,1% +1,8pp 53,8% +1,2pp Coefficient d’exploitation ajusté (d) / (b) 53,6% 50,6% +1,4pp 52,1% +1,4pp Coût du risque et autres (g) -1 -4 -85% -4 -87,2% Sociétés mises en équivalence (h) 22 20 +11,2% 24 -8,1% Résultat avant impôt (i) = (e) + (g) + (h) 370 398 -7,1% 375 -1,5% Résultat avant impôt ajusté (j) = (f) + (g) + (h) 390 428 -8,9% 398 -2,0% Impôts sur les bénéfices (k) -85 -94 -9,8% -89 -4,6% Impôts sur les bénéfices ajustés (l) -91 -103 -11,6% -96 -5,0% Minoritaires (m) 1 -1 / 0 / Résultat net part du Groupe (o) = (i)+(k)+(m) 285 302 -5,6% 286 -0,4% Résultat net part du Groupe ajusté (p) = (j)+(l)+(m) 300 324 -7,5% 303 -1,0%

Actionnariat





31 décembre 2021 31 décembre 2022 31 mars 2023 Nombre

d’actions %



du capital Nombre

d’actions %



du capital Nombre

d’actions %



du capital Groupe Crédit Agricole 141 057 399 69,46 % 141 057 399 69,19 % 141 057 399 69,19 % Salariés 1 527 064 0,75 % 2 279 907 1,12 % 2 238 508 1,10 % Autocontrôle 255 745 0,13 % 1 343 479 0,66 % 1 331 680 0,65 % Flottant 60 234 443 29,66 % 59 179 346 29,03 % 59 232 544 29,06 % Nombre d’actions en fin de période 203 074 651 100,0 % 203 860 131 100,0 % 203 860 131 100,0 % Nombre moyen d’actions de la période 202 793 482 202 793 482 203 414 667 / 203 860 131 /

Nombre moyen d’actions prorata temporis.

La part des salariés a augmenté au 31 décembre 2022 en raison de l’augmentation de capital réservée aux salariés du 26 juillet 2022 (0,5 millions de titres créés).

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux13, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 900 milliards d’euros d’encours14.

Ses six plateformes de gestion internationales15, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

Contact presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

AVERTISSEMENT :

Ce communiqué peut contenir des projections concernant la situation financière et les résultats d’Amundi.

Ces données ne représentent pas des prévisions au sens du Règlement délégué (UE) 2019/980.

Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non réalisation des projections et résultats mentionnés. Le lecteur doit prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant

de fonder son propre jugement.

Les chiffres présentés ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne.

Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas été revues par une autorité de supervision, et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour toute décision prise ou négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

1 Résultat net part du Groupe

2 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles et coûts d’intégration de Lyxor en 2022 (voir note p. 8)

3 MLT : Moyen/Long Terme

4 Tous les fonds Net Zero Ambition en gestion passive respectent les critères EU CTB/PAB

5 Moyennes trimestrielles, Bloomberg Global Aggregate pour l’obligataire et indice composite 50% MSCI World + 50% Eurostoxx 600 pour les actions

6 Données ajustées : hors amortissement des actifs intangibles et coûts d’intégration de Lyxor en 2022 (voir note p. 8)

7 Tous les fonds Net Zero Ambition en gestion passive respectent les critères EU CTB/PAB

8 Sabadell AM

9 Lyxor, intégré au 31/12/2021

10 Encours et collecte nette, incluant les actifs conseillés et commercialisés, et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, les encours ety la collecte sont repris pour la part d’Amundi dans son capital

11 Encours et collecte nette, incluant les actifs conseillés et commercialisés, et comprenant 100 % de la collecte nette et des encours gérés des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, les encours ety la collecte sont repris pour la part d’Amundi dans son capital

12 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’AMF le 07 avril 2023

13 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021

14 Données Amundi au 31/03/2023

15 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

Pièce jointe