Selskabsmeddelelse – 1. kvartal 2023

Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte udtaler om resultatet:

“Realkredit Danmark opnåede et solidt økonomisk resultat i 1. kvartal. Fremgangen var drevet af stigende indtægter, som primært kan henføres til det højere renteniveau.

Stigende renter prægede boligmarkedet i 1. kvartal 2023. Vedblivende lave tab vidner om, at boligejerne generelt er økonomisk robuste og kan håndtere højere renter samt den igangværende nedadgående korrektion af boligpriser, som vi forventer vil fortsætte i 2023.

Den økonomiske usikkerhed betyder, at vi har skærpet fokus på at hjælpe de kunder, der allerede er eller kan blive, påvirkede af situationen. Vi har igangsat nogle initiativer for at øge den økonomiske sikkerhed for vores kunder blandt andet ved at nedsætte bidragstillægget for afdragsfrie lån ved en samlet belåningsgrad over 60 pct. af boligens værdi. Herudover har Realkredit Danmark sammen med Danske Bank indgået et samarbejde med Tryg, der betyder at boligkunder som noget nyt i Danmark har mulighed for at forsikre deres boligydelse i op til 12 måneder i tilfælde af sygdom eller ledighed.

Som en del af Danske Bank-koncernen er vi fuldt forpligtet til vores Climate Action Plan om at nedbringe den finansierede udledning fra erhvervsejendomme og private realkreditlån i Danmark med 75 % frem mod 2030. Bæredygtighed bliver et af de vigtigste strategiske fokusområder for Realkredit Danmark i de kommende år. Vi har i 1. kvartal etableret en ny enhed i Realkredit Danmark, der i de kommende år skal løfte den meget vigtige samfundsmæssige og kommercielle opgave med at udvikle stærke bæredygtige løsninger til kunderne, samt indarbejdet bæredygtighed i den måde vi driver forretning på.”

Realkreditmarkedet

Dansk økonomi holder fortsat et højt aktivitetsniveau og fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 2023. Inflationen er på vej ned som følge af faldende energipriser, men der er stadig tale om et højt inflationsniveau, og det underliggende inflationspres har været tiltagende. Det, kombineret med udsigt til højere lønvækst de kommende år i kølvandet på dette års overenskomstforhandlinger kan betyde, at inflationen vil forblive høj i en rum tid endnu. Samme billede ser vi også i euroområdet, og det har betydet yderligere renteforhøjelser fra Den Europæiske Centralbank i 1. kvartal.

Stigende finansiel uro i løbet af marts fik rentependulet til at svinge den anden vej for en stund, og gennem 1. kvartal har vi bevæget os mellem et 30-årigt fastforrentet 4 %-lån og 5 %-lån. Konverteringsaktiviteten gik ned i gear i årets første kvartal. Det skyldes for det første, at mange boligejere allerede har konverteret med restgældsreduktion for øje, og det dæmper helt automatisk konverteringspotentialet. For det andet betød stigende renter på variabelt forrentede lån, at incitamentet til at lave skrå konverteringer blev reduceret.

Aktiviteten på boligmarkedet stabiliserede sig i starten af året efter et markant dyk gennem 2022. Det forventes at boligpriserne fortsat har en pil nedad, og priserne på det brede parcelhusmarked på landsplan er indtil videre faldet med tæt ved 10 % siden toppen i 2022. Mens markedet stadig tilpasser sig et markant højere renteniveau, er udsigterne bedre end de var i efteråret 2022, hvor energipriserne og inflationen var oppe i meget høje niveauer.

1. kvartal 2023

Realkredit Danmark-koncernen opnåede et resultat efter skat på 1.063 mio. kr. i 1. kvartal 2023 mod 961 mio. kr. i samme periode i 2022. Fremgangen var drevet af stigende indtægter, som primært kunne henføres til det højere renteniveau. Omkostningerne faldt 4 mio. kr. til trods for omkostninger på 32 mio. kr. grundet ophør af Danske Banks momsgruppe.

Kreditkvaliteten er fortsat solid, og nedskrivninger på udlån lå på et lavt niveau på 52 mio. kr. Korrektivkontoen udgjorde pr. 31. marts 2023 2.943 mio. kr. mod 2.912 mio. kr. pr. 31. december 2022.

De markant stigende boligrenter har siden 2022 anstiftet låneomlægningsaktivitet, og vores kunder har nedbragt den nominelle udestående gæld med 2,6 mia. kr. i 1. kvartal 2023. Realkreditudlån til nominel værdi steg med 0,9 mia. kr., men målt til dagsværdi udgjorde stigningen 5,5 mia. kr. Sidstnævnte kan henføres til stigende obligationskurser. Bruttoudlånet udgjorde 31 mia. kr. mod 47 mia. kr. i 1. kvartal 2022. Det samlede grønne udlån udgjorde 22,7 mia. kr. pr. 31. marts 2023.

Realkredit Danmark har en egenbeholdning på 46,9 mia. kr., hvoraf 32,9 mia. kr. forvaltes gennem en hold-til-udløb portefølje. Porteføljen indregnes til amortiseret kostpris, og pr. 1. kvartal 2023 var markedsværdien 1,8 mia. kr. lavere.

Realkredit Danmark forventer, at resultatet efter skat bliver noget højere end i 2022 som følge af det fortsat stigende renteniveau.

Kontaktperson: Administrerende direktør Kamilla Hammerich Skytte, telefon 45 13 20 82

Hovedtal – Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1. kvt. 1. kvt. Indeks 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året Mio. kr. 2023 2022 23/22 2023 2022 2022 2022 2022 2022 Bidragsindtægter 1.410 1.458 97 1.410 1.410 1.423 1.442 1.458 5.733 Nettorenteindtægter 158 6 - 158 99 10 -22 6 93 Nettogebyrer 52 57 91 52 23 -33 -29 57 18 Beholdningsindtægter 86 -27 - 86 73 -6 8 -27 48 Øvrige indtægter 19 25 76 19 16 18 25 25 84 Indtægter i alt 1.725 1.519 114 1.725 1.621 1.412 1.424 1.519 5.976 Omkostninger 252 256 98 252 293 290 266 256 1.105 Resultat før nedskrivninger på udlån 1.473 1.263 117 1.473 1.328 1.122 1.158 1.263 4.871 Nedskrivninger på udlån 52 31 168 52 38 201 -58 31 212 Resultat før skat 1.421 1.232 115 1.421 1.290 921 1.216 1.232 4.659 Skat 358 271 132 358 281 203 278 271 1.033 Periodens resultat 1.063 961 111 1.063 1.009 718 938 961 3.626 BALANCE (ULTIMO) Mio. kr. Tilgodehavender hos kredit- institutter mv. 13.491 18.688 72 13.491 8.761 9.505 5.515 18.688 8.761 Realkreditudlån 729.966 779.211 94 729.966 724.438 706.695 739.996 779.211 724.438 Obligationer og aktier mv. 47.668 45.523 105 47.668 46.722 45.648 46.179 45.523 46.722 Øvrige aktiver 1.834 3.322 55 1.834 2.307 1.317 1.873 3.322 2.307 Aktiver i alt 792.959 846.744 94 792.959 782.228 763.165 793.563 846.744 782.228 Gæld til kreditinstitutter mv. 2.000 2.000 100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Udstedte realkreditobligationer 737.694 792.508 93 737.694 724.105 707.784 740.480 792.508 724.105 Øvrige passiver 6.312 5.403 117 6.312 6.646 4.919 3.330 5.403 6.646 Egenkapital 46.953 46.833 100 46.953 49.477 48.462 47.753 46.833 49.477 Forpligtelser og egenkapital i alt 792.959 846.744 94 792.959 782.228 763.165 793.563 846.744 782.228 NØGLETAL Periodens resultat i % p.a. af gns. egenkapital 8,8 8,0 8,8 8,2 6,0 7,9 8,0 7,3 Nedskrivninger i % p.a.

af realkreditudlån 0,03 0,02 0,03 0,02 0,11 -0,03 0,02 0,03 Omkostninger i % af indtægter 14,6 16,9 14,6 18,1 20,5 18,7 16,9 18,5 Kapitalprocent 28,8 27,9 28,8 29,1 31,2 30,1 27,9 29,1 Kernekapitalprocent 28,3 27,6 28,3 28,6 30,5 29,7 27,6 28,6 Realkreditudlån, nominel værdi 802.883 809.465 802.883 802.024 803.362 804.115 809.465 802.024 Heltidsmedarbejdere, ultimo 228 228 228 227 228 228 228 227

Selskabsmeddelelsen for 1. kvartal 2023 er ikke aflagt i overensstemmelse med IAS 34 ”Interim Financial Reporting” som godkendt af EU samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer.

Selskabsmeddelelsen for 1. kvartal 2023 er oversat fra den originale selskabsmeddelelse på engelsk ”Company Announcement for the First Quarter of 2023”. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.

