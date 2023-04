English Estonian

2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

AS Baltika (Baltika) nõukogu kinnitas 2022. aasta auditeeritud majandustulemused koos kasumi jaotamise ettepanekuga. Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette valmistatud aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks aktsionäride korralisele üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

Baltika juhib tähelepanu, et võrreldes 28.02.2023 avalikustatud esialgsete majandustulemustega, on Baltika konsolideeritud finantstulemused muutunud. Vaata lähemalt majandusaasta aruande lisast 3 „Vigade korrigeerimised“.

2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne, selles sisalduv sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek on lisatud käesolevale teatele ning on kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi koduleheküljelt https://www.nasdaqbaltic.com ja on kättesaadav ka ettevõtte veebileheküljelt aadressil https://www.baltikagroup.com.

Margus Olesk

Juhatuse liige, finantsjuht

margus.olesk@baltikagroup.com

