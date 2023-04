Utenos trikotažo“ grupė per pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 6,1 mln. Eur pajamų

English Lithuanian

SBA tekstilės įmonių grupė „Utenos trikotažas“ (toliau – „Grupė“) per pirmąjį 2023 m. ketvirtį realizavo produkcijos užsakymų ir suteikė paslaugų už 6,1 mln. eurų, t. y. 29,8 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį prieš metus, kai grupės pardavimai siekė 8,6 mln. eurų. Pasak įmonės atstovų, tokius veiklos rezultatus lėmė makroekonominiai pokyčiai, ypač aiškiai matoma – mažėjančio vartojimo pagrindinėse eksporto rinkose tendencija.

Rezultatus lėmė stabtelėjusi paklausa

„Šiuo metu tekstilės sektorius, kaip ir visa pramonė Lietuvoje, susiduria su išties nemenkais iššūkiais – dėl mažėjančio vartojimo eksporto rinkose, ypač Vokietijoje ir Skandinavijos šalyse, mūsų šalies pramonė jau atsidūrė recesijoje, o aukšti energetikos kaštai I ketv. pradžioje situaciją dar labiau apsunkino. Visa tai lėmė, kad pirmaisiais trimis šių metų mėnesiais „Utenos trikotažo“ pardavimai, lyginant su 2022-ųjų metų rezultatais, mažėjo“, – sako „Utenos trikotažo“ generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė.

Atskirai bendrovė „Utenos trikotažas“ per 2023 m. tris mėnesius gavo 5,3 mln. eurų pajamų, o pardavimo pajamos, lyginant su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 2,6 mln. eurų arba 32,4 proc. Bendrovės eksporto pardavimo pajamos siekė 80,1 proc.

Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, Grupės didžiausio pardavimų segmento – užsakomųjų trikotažo gaminių – pardavimai sumažėjo 31,7 proc. iki 4,7 mln. eurų, o nuosavų prekės ženklų pardavimai sumažėjo 42,8 proc. – iki 0,6 mln. eurų.

Tęsiama strateginė transformacija

„Utenos trikotažas“ toliau tęsia praėjusių metų pabaigoje pradėtą strateginę įmonės transformaciją, kurios metu energiją ir išteklius sutelkė į pelningiausią veiklos segmentą – aukštos pridėtinės vertės užsakomąją gamybą.

„Nors rinka negaili iššūkių, strateginė kryptis bei tvirta disciplina padeda nuosekliai ir kryptingai siekti rezultatų. Toliau sėkmingai didiname naujų klientų skaičių, rinkai siūlydami naujus produktus ir išlaikydami aukštus tvarumo standartus. Kovo mėn. Miunchene vykusioje didžiausioje sektoriaus funkcinių medžiagų parodoje „Performance Days“ „Utenos trikotažo“ produkcija laimėjo prizines vietas pagal jų gamybos metu sumažintą CO2 emisijos kiekį“, – sako N. Kaučikienė.

Pasak „Utenos trikotažo“ vadovės, „pagrindinė įmonės orientacija nukreipta į didesnio sudėtingumo bei aukštesnio kainų lygio produktų, ypač funkcinės vilnos ir jos mišinių, gamybą. Aktyviai dirbame su pasaulinio garso tekstilės sektoriaus klientais – visa tai stiprina „Utenos trikotažo“ pozicijas globalioje tekstilės rinkoje. Visi šie vykdomi pokyčiai, nepaisant situacijos rinkoje, duoda teigiamų rezultatų ir įmonės pelningumas gerėja“, – sako N. Kaučikienė.

Gerino veiklos rezultatus

Bendrovė „Utenos trikotažas“ per pirmąjį šių metų ketvirtį nuostolius sumažino daugiau nei 70 proc. – nuostoliai sudarė 264 tūkst. eurų prieš mokesčius, kai prieš metus jie siekė 942 tūkst. eurų. Bendrovės „Utenos trikotažas“ EBITDA išlieka neigiama -42 tūkst. eurų, tačiau pelningumas ženkliai gerėjo nepaisant kritusių pardavimų ir buvo 658 tūkst. eurų aukštesnis nei 2022 m. tą patį laikotarpį, kuomet bendrovės EBITDA buvo neigiama -700 tūkst. eurų.

Per tris šių metų mėnesius Grupės nuostoliai prieš mokesčius palyginti su pernai atitinkamu laikotarpiu mažėjo ir sudarė 248 tūkst. (2022 m. – 1 246 tūkst. eurų.) Grupės EBITDA rodiklis buvo teigiamas ir sudarė 19 tūkst. eurų, t. y. 860 tūkst. eurų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2022 metais.

„Utenos trikotažo“ įmonių grupei be „Utenos trikotažo“ šiuo metu priklauso bendrovės „Aboutwear“, „Gotija“, „Šatrija“ ir „Mrija“ (Ukraina). Grupė per 3 šių metų mėnesius eksportavo 82,3 proc. produkcijos. „Šatrijos“ gaminamų funkcinių-techninių drabužių pardavimai padidėjo 16 proc.

„Utenos trikotažas“ yra didžiausia ir viena tvariausių trikotažo produkcijos gamybos įmonių Vidurio ir Rytų Europoje. Pagrindinės „Utenos trikotažas“ veiklos sritys – užsakomoji drabužių gamyba ir inovatyvių medžiagų vystymas.

