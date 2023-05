L’Association canadienne de dermatologie fait le lancement de sa campagne nationale de prudence au soleil d’un mois ainsi que de son partenariat avec Mélanome Canada, dont elle soutient l’unité mobile de dépistage du cancer de la peau, la Mole Mobile

English French

OTTAWA, 01 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie (ACD) fait le lancement de sa campagne du Mois de la prudence au soleil, incitant les Canadiens à s’informer sur les causes et les signes avant-coureurs du cancer de la peau.



Le mélanome étant le cinquième type de cancer le plus fréquent chez les jeunes et les jeunes adultes (de 15 à 29 ans) et le quatrième type de cancer le plus fréquent chez les adultes d’âge moyen (de 30 à 49 ans), il est primordial que la population canadienne apprenne à effectuer un auto-examen du cancer de la peau et à reconnaître les signes précurseurs. C’est ce qu’explique le Dr Sunil Kalia, président national du Groupe de travail sur la prudence au soleil de l’ACD et professeur agrégé à l’Université de la Colombie-Britannique.

Pendant tout le mois de mai, l’ACD se consacrera à la diffusion de ressources et messages importants sur la prudence au soleil destinés à la population canadienne, notamment les étapes pour effectuer un auto-examen et les mesures préventives sur Instagram, Twitter, TikTok, le site Web de l’ACD, dans les médias et autres.

Le lundi 1er mai, l’ACD lancera son concours sur Instagram et TikTok, intitulé « La prudence au soleil à l’œuvre ». Le concours se tiendra du 1er au 28 mai.

Le dimanche 7 mai, l’ACD célébrera son deuxième « Jour de l’examen de la peau » national. L’ACD a créé cette journée de sensibilisation pour rappeler chaque année à la population canadienne de procéder à un examen cutané.

En outre, l’ACD est fière d’annoncer son partenariat avec Mélanome Canada, dont elle soutient l’unité mobile de dépistage du cancer de la peau, la Mole Mobile. Il s’agit de la première unité de ce genre au Canada. L’ACD et ses membres dermatologues sont fiers de proposer des dépistages aux personnes vivant dans des collectivités éloignées, autochtones et mal desservies ainsi que dans des villes où les délais d’attente pour les rendez-vous de dépistage du cancer de la peau sont plus longs.

Selon la Dre Jennifer Beecker, présidente de l’ACD, le cancer de la peau est l’une des formes de cancer les plus courantes, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il est en grande partie évitable et détectable. Elle affirme que les dermatologues canadiens souhaitent sensibiliser la population canadienne à l’importance de l’auto-examen de la peau et aux mesures simples à prendre pour protéger notre peau du soleil.

La Mole Mobile, l’unité mobile de dépistage du cancer de la peau, commencera ses activités le mardi 2 mai à Toronto (Ontario). Elle se déplacera dans toute la province de l’Ontario de mai à septembre. Il s’agit de la première étape d’une initiative pancanadienne qui durera cinq ans. Il est possible de prendre rendez-vous à l’avance en ligne, et les personnes qui se présentent sans rendez-vous sont les bienvenues, mais elles seront examinées selon leur ordre d’arrivée.

Le jeudi 18 mai, de 19 h à 19 h 30 (HE), l’ACD organisera un événement en direct de questions-réponses sur Instagram, où les dermatologues membres de l’ACD répondront aux questions brûlantes du public à propos de la prudence au soleil et de la prévention du cancer de la peau.

Pour obtenir du contenu quotidien sur la prudence au soleil, suivez l’ACD sur les médias sociaux et consultez le site dermatologue.ca.

Canaux de médias sociaux et site Web

Dates importantes

Semaine de la prudence au soleil (du 1 er au 7 mai)

au 7 mai) Mois de la prudence au soleil (du 1 er au 28 mai)

au 28 mai) Deuxième « Jour de l’examen de la peau » annuel de l’ACD (7 mai)

Concours sur Instagram et TikTok de l’ACD (du 1 er au 28 mai)

au 28 mai) Événement en direct de questions-réponses de l’ACD sur Instagram (le 18 mai, de 19 h à 19 h 30 HE)

Tournée en Ontario de la Mole Mobile, l’unité mobile de dépistage du cancer de la peau (mai à septembre)

À propos de l’Association canadienne de dermatologie

Fondée en 1925, l’Association canadienne de dermatologie (ACD) est la voix nationale des dermatologues canadiens certifiés, les médecins experts en santé de la peau. L’ACD s’engage à unir les dermatologues grâce à l’éducation et la défense des intérêts professionnels, au soutien d’une communauté professionnelle solide et unie, et à la promotion de l’excellence en matière de soins aux patients par le perfectionnement professionnel continu.

Ensemble, nous défendons les intérêts des dermatologues certifiés et leur rôle essentiel dans le système de santé canadien, nous protégeons la valeur de notre spécialité et l’expertise de nos membres, et nous soutenons nos membres en tant que communauté solide de dermatologues canadiens.

Pour en apprendre davantage au sujet des initiatives de l’ACD, visitez le site dermatologue.ca et joignez-vous à la conversation sur nos canaux de médias sociaux.

Personne-ressource pour les médias

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour organiser une entrevue avec les médias, veuillez communiquer avec :

Nimmi Lawrence, gestionnaire, Marketing et Communications

media@dermatology.ca