2023-05-03

Arcoma AB har erhållit certifiering enligt MDR (MAR)

Vi är stolta över att kunna meddela att Arcoma AB har erhållit certifiering enligt MDR (förordning EU 2017/745). Arcomas produktsortiment av Precision i5 och Intuition är därför helt kompatibla med EU:s regelverk för medicintekniska produkter.

Det nya EU-regelverket MDR, Medical Device Regulation, som började tillämpas 2021, är en omfattande förändring av regelverket för medicintekniska produkter. Kravet på MDR-certifiering garanterar att de medicintekniska produkter som används inom vård och omsorg är säkra.

”Certifiering enligt MDR är en otroligt viktig milstolpe för oss, den är ett bevis på att våra produkter är säkra och lever upp till de höga standarder som krävs för medicinsk utrustning. Certifieringen är mycket betydelsefull för oss som bolag, för våra kunder och inte minst för patienternas säkerhet”, säger Henrik Blomdahl, Quality Manager Arcoma AB.

”Jag är otroligt glad över att certifieringen är igenom och vill tacka alla i organisationen med Henrik i spetsen som har bidragit till denna framgång.”, säger Mattias Leire, VD Arcoma AB





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. För mer information om bolaget besök www.arcoma.se



För ytterligare information, vänligen kontakta:





Henrik Blomdahl, Manager Quality and Regulatory, henrik.blomdahl@arcoma.se, 0470-70 69 22.

Mattias Leire, VD, mattias.leire@arcoma.se, 0766-66 54 88

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023 kl. 22.20

